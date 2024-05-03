У Бородянці "зникли" 20 млн грн на відновлення, - Держаудитслужба
Під час ревізії Бородянської селищної ради аудитори Північного офісу Держаудитслужби виявили збитків на 19,8 млн грн, які були виділені на відновлення населеного пункту, що значно постраждав під час російської окупації.
Про це повідомила пресслужба Північного офісу Держаудитслужби, передає Цензор.НЕТ.
За даними відомства, у Бородянці основна частина порушень на суму 14 млн грн – відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону.
"До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Крім того, згідно чек-листів за програмою "єВідновлення", на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння. Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків.
Тому при визначенні потреби у відновленні та плануванні такої діяльності органам місцевого самоврядування, на думку фахівців Держаудитслужби, варто забезпечувати ретельніший контроль за раніше здійсненими (чи погодженими) виплатами, що відбуваються за програмою "єВідновлення".
Інформацію про виявлені порушення передано в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.
Раніше отримали підозру російські генерали Чайко та Кравченко, які наказали бомбити Бородянку.
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Ось вже на 20 лямів навідновлювали.
Що тут несподіваного?
Пахітілі врагі!!!
- Мішель, чому ми не в ЄС?
Звісно, тре збільшити штрафи за несвоєчасне оновлення даних в ТЦК
Європа дай грошей для відновлення! Нам не вистачає!