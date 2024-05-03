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Новини
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У Бородянці "зникли" 20 млн грн на відновлення, - Держаудитслужба

У Бородянці

Під час ревізії Бородянської селищної ради аудитори Північного офісу Держаудитслужби виявили збитків на 19,8 млн грн, які були виділені на відновлення населеного пункту, що значно постраждав під час російської окупації.

Про це повідомила пресслужба Північного офісу Держаудитслужби, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, у Бородянці основна частина порушень на суму 14 млн грн – відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в рамках відбудови регіону.

"До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання бюджетних коштів на суму 5,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, згідно чек-листів за програмою "єВідновлення", на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння. Подібний підхід неефективного використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків.

Тому при визначенні потреби у відновленні та плануванні такої діяльності органам місцевого самоврядування, на думку фахівців Держаудитслужби, варто забезпечувати ретельніший контроль за раніше здійсненими (чи погодженими) виплатами, що відбуваються за програмою "єВідновлення".

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Інформацію про виявлені порушення передано в Офіс Генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Раніше отримали підозру російські генерали Чайко та Кравченко, які наказали бомбити Бородянку.

Автор: 

Держаудитслужба (184) Бородянка (81) відбудова (353)


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Топ коментарі
+19
"неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні'...
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03.05.2024 17:21
+14
Так Мар'яша Безумна казала ж: " Ми з Єрьмаком будемо відновлювати Україну, а Бутусов буде курити поодаль".

Ось вже на 20 лямів навідновлювали.

Що тут несподіваного?
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03.05.2024 17:27
+9
***.соромно за Україну!(вперше таке пишу)
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03.05.2024 17:23
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"неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні'...
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03.05.2024 17:21 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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03.05.2024 17:44 Відповісти
Миші з'їли.
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03.05.2024 17:22 Відповісти
Ні. Довгоносик.
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03.05.2024 17:41 Відповісти
***.соромно за Україну!(вперше таке пишу)
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03.05.2024 17:23 Відповісти
Так Мар'яша Безумна казала ж: " Ми з Єрьмаком будемо відновлювати Україну, а Бутусов буде курити поодаль".

Ось вже на 20 лямів навідновлювали.

Що тут несподіваного?
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03.05.2024 17:27 Відповісти
І все як завжди,віки проходять,майже нічого не змінюється
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03.05.2024 17:47 Відповісти
ПШНХЙ, щур.
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03.05.2024 18:58 Відповісти
єрмак руліт.
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03.05.2024 17:27 Відповісти
Д'єрмака запитайте! Без нього ''і вода неосвятиться''.
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03.05.2024 17:28 Відповісти
Подалі його від води: "если в кране нет воды, значит выпили #иды"
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03.05.2024 17:40 Відповісти
«Після війни ми з Єрмаком будемо відновлювати країну, а ти будеш заздрити» (с)...
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03.05.2024 17:29 Відповісти
(перелякано):
Пахітілі врагі!!!
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03.05.2024 17:29 Відповісти
Значить в БОРОДЯНЦІ звели гніздо зещурі.
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03.05.2024 17:29 Відповісти
Фокус - покус:

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03.05.2024 17:35 Відповісти
А скільки таких бородянок шашличні пдрси розікрали за 5 років?
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03.05.2024 17:36 Відповісти
Ги-ги-ги - як несподівано
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03.05.2024 17:38 Відповісти
Чого причепитися до єрмака , може , арахамії тут парафія.
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03.05.2024 17:42 Відповісти
Відновленням мали б займатися виключно ті, хто надавав гранти. Підпускати місцеву владу це гроші в бездну. Мені здається, що навіть якщо будівельники були якісь фіни чи німці з їхнім рівнем платні, то відновлення було б дешевше ніж зараз працюють робітники з так званої армії відновлення за символічні гроші. Просто крадуть більше ніж коштують матеріали і труд.
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03.05.2024 17:46 Відповісти
розікрали, та це як ,ДОБРИЙ ДЕНЬ, от якби не вкрали ото була б новина на цілий рік
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03.05.2024 17:48 Відповісти
- Байден, чому ми не в НАТО?
- Мішель, чому ми не в ЄС?

Звісно, тре збільшити штрафи за несвоєчасне оновлення даних в ТЦК
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03.05.2024 17:53 Відповісти
вопрос:Хотите скажу кто спер...
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03.05.2024 18:16 Відповісти
хто ??
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03.05.2024 18:53 Відповісти
Незламні !
Європа дай грошей для відновлення! Нам не вистачає!
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03.05.2024 18:32 Відповісти
Що може змінити цих людей? Навіть війна не змінила(
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03.05.2024 18:39 Відповісти
Ай, паазорники зебилы, даже на Бородянке рвут гарцi... Здесь нет ничего удивительно, шо козломордый хутин пуй выбрал для масштабного вторжения именно время зебилов.
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03.05.2024 18:53 Відповісти
От тому в нас такі проблеми вкраїні.Ми граємося в соплі і самі себе нищемо .По закону воєнного часу розстрілювати .А ми все граємося.
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03.05.2024 19:03 Відповісти
Магі і факіри заполонили Україну. Крадуть все на очах і гроші та гуманітарка зникає в самий чарівний спосіб. Зєля тут ні до чого і вибори неначасі, так сам Єрмак каже
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03.05.2024 19:12 Відповісти
матюкиматюкиматюкиматюки...
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03.05.2024 19:36 Відповісти
...треба стріляти злодіїв.
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03.05.2024 19:53 Відповісти
Тільки вища кара може щось змінити, або, в крайньому випадку, позажиттєве з конфіскацією майна, в тому числі і у всіх родичів.
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03.05.2024 20:04 Відповісти
Маларос читает такую новость, и тут же, под другой статьей, не задумываясь ни на секунду, пишет "Джонсон, ****, дай денег!". И самое удивительное, что Джонсон в конце концов дает! А ****** щуры из Бородянок продолжают 3.14здить like there is no tomorrow (((. Пришло время расстрелов, если этого не поймут на самом верху, страну ожидает катастрофа. И можно не сомневаться, в этот раз кацап зачистит территорию под ноль, четвертого шанса не будет.
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03.05.2024 22:39 Відповісти
 
 