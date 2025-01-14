Из-за вражеского обстрела Казачьей Лопани погиб мужчина
Утром 14 января россияне обстреляли поселок Казачью Лопань на Харьковщине: погиб гражданский мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал полиции Харьковской области.
Как отмечается, россияне нанесли удары по населенному пункту 14 января около 7:30.
"В результате вражеского обстрела на улице погиб мужчина, который шел кормить собаку. Информация о разрушениях, других травмированных или погибших устанавливается", - говорится в сообщении.
Для документирования военного преступления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОП № 3 ХРУП № 3, криминалисты и взрывотехники.
Ранее сообщалось, что утром 14 января российские войска попали FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске в Харьковской области: пострадала женщина.
