Из-за вражеского обстрела Казачьей Лопани погиб мужчина

Утром 14 января россияне обстреляли поселок Казачью Лопань на Харьковщине: погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал полиции Харьковской области.

Как отмечается, россияне нанесли удары по населенному пункту 14 января около 7:30.

"В результате вражеского обстрела на улице погиб мужчина, который шел кормить собаку. Информация о разрушениях, других травмированных или погибших устанавливается", - говорится в сообщении.

Для документирования военного преступления на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОП № 3 ХРУП № 3, криминалисты и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что утром 14 января российские войска попали FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске в Харьковской области: пострадала женщина.