Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за обход санкций

14 января президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, а также в закон "О санкциях".

Законопроект №12406 размещен на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Это необходимо для установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер, в частности за обход санкций.

Законопроект был зарегистрирован во вторник. В то же время текст законопроекта и пояснительная записка пока отсутствуют на сайте парламента.

Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Зеленский зарегистрировал в ВР два законопроекта, которые предусматривают продление действия военного положения и срока всеобщей мобилизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней