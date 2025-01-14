Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за обход санкций
14 января президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, а также в закон "О санкциях".
Законопроект №12406 размещен на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Это необходимо для установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер, в частности за обход санкций.
Законопроект был зарегистрирован во вторник. В то же время текст законопроекта и пояснительная записка пока отсутствуют на сайте парламента.
Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.
Ранее сообщалось, что Зеленский зарегистрировал в ВР два законопроекта, которые предусматривают продление действия военного положения и срока всеобщей мобилизации.
