Зеленский внес в Раду законопроект об ответственности за обход санкций

14 января президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины, а также в закон "О санкциях".

Законопроект №12406 размещен на сайте Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Это необходимо для установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер, в частности за обход санкций.

Законопроект был зарегистрирован во вторник. В то же время текст законопроекта и пояснительная записка пока отсутствуют на сайте парламента.

Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что Зеленский зарегистрировал в ВР два законопроекта, которые предусматривают продление действия военного положения и срока всеобщей мобилизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Це потужня потужність від ****** на 3 році повномасштабної війни.
14.01.2025 12:44 Ответить
ви ж слухали пісню, так ? )
14.01.2025 12:50 Ответить
А шо такоє? Санкції через дупу писані? Тільки для лохторату?
14.01.2025 13:00 Ответить
Ні черта не зрозуміло. Він європейцям чи єрмаку погрожує?
14.01.2025 13:03 Ответить
 
 