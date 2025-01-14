Украина продолжит модернизацию пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой в 2025 году, - Шмыгаль

Украина планирует продолжить модернизацию пунктов пропуска на западной границе, включая реконструкцию существующих объектов и строительство новых.

Об этом во время заседания правительства 14 января заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, в 2024 году была одобрена Стратегия развития пограничной инфраструктуры до 2030 года, которая предусматривает реконструкцию 28 пунктов пропуска и строительство не менее 6 новых.

"Ожидаем первые результаты уже в этом году. Сейчас Еврокомиссия оценивает наше потенциальное соглашение с Польшей. После согласования технических вопросов, сможем использовать эту наработанную модель для других наших соседей-членов ЕС", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Украина готова к переговорам с ЕС, сформировано 36 рабочих групп, - Шмыгаль

По его словам, в 2025 году Украина продолжит улучшать систему очередей на пограничных переходах, которую уже используют более 1,6 млн человек за более чем два года. Это позволяет уменьшить время пребывания транспортных средств на границе.

"Наша цель - сделать пересечение границы для граждан и бизнеса максимально быстрым и удобным", - резюмировал премьер-министр.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что Украина активно готовится к вступлению в Евросоюз, сформировав 36 рабочих групп, которые работают над подготовкой переговорных позиций по всем кластерам.

Читайте также: Дополнительные 5 млрд грн из резервного фонда госбюджета направлены на выплаты "тысячи Зеленского", - Шмыгаль