РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6413 посетителей онлайн
Новости
12 361 68

ВСУ поставили некачественные пулеметы, которые ломались после первых выстрелов. Ущерб - более 193 млн грн. Разоблачен экс-чиновник Минобороны, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны Украины и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Пулеметы после первых выстрелов выходили из строя

Как отмечается, при содействии Министерства обороны Украины, следователи ГБР установили, что чиновники должны были в 2022 году поставить на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Вместо этого они провернули сделку, по которой вместо качественного оружия в войска попали дешевые аналоги, не пригодные для использования по назначению. Кроме того, было поставлено лишь половину пулеметов от заявленного.

"200 закупленных за государственный счет пулеметов не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и никаких сопроводительных документов. Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя, из-за разрушения частей и механизмов", - говорится в сообщении.

Читайте также: Минобороны утвердило антикоррупционную программу на 2025-2026 годы для системной борьбы со злоупотреблениями в оборонном секторе

.постачальники неякісних кулеметів у ЗСУ
постачальники неякісних кулеметів у ЗСУ
постачальники неякісних кулеметів у ЗСУ
постачальники неякісних кулеметів у ЗСУ

Убытки государства

По данным ГБР, из-за этого государственный бюджет понес убытки на более 193 млн гривен, а украинские военные подвергали себя опасности.

Подозрения

Бывший чиновник Минобороны подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, которое привело к тяжелым последствиям (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины)

Двое руководителей государственного предприятия подозреваются в совершении аналогичных преступлений, а также в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 114-1 и ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Смотрите также: Убытки на 140 миллионов: на Днепропетровщине будут судить командира воинской части за поставку некачественной одежды, - ГБР. ФОТОрепортаж

Что грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Днепропетровщине будут судить командира воинской части за поставку некачественной одежды.

Автор: 

коррупция (8619) Минобороны (9546) оружие (10397) ГБР (3178)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
Без розстрілів за законами військового часу цього не спинити.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:19 Ответить
+31
А Резніков продовжує насолоджуватися життям...
показать весь комментарий
14.01.2025 13:22 Ответить
+24
Они люди схемы и уверены в своей безнаказанности. Как и с минами. Ждем очередную лапшу на уши от Умерова и Сметанина. Там больше вопросов к военной приемке, которая подчиняется Сметанину или Умерову.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без розстрілів за законами військового часу цього не спинити.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:19 Ответить
Будуть рострілювати невинних людей, а реальні корупціонери відкуповуватись. Тепер от доприкладу це можна легко підтягнути під державну зраду, та інші важкі статті і на довічне, наприклад довести загибель військових через ці кулемети.
Але йому інкреминують тільки корупцію, яку деколи важко доказати так як його прямо не зловили там фірми прокладки.
А самий "чесний" реформаваний суд відпустить його під заставу, і навіть якщо будуть серйозні докази, то він якось перетне кордон який так складно перетнути зараз ухилянтам, та буде десь в Європі доживати пенсію.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:26 Ответить
Ніяких розстрілів. Призвати до війська і в окопи на ноль та без зброї в атаку. Маскальська куля в моменті вилікує всю дурість про як зробити ,,бабло,,
показать весь комментарий
14.01.2025 13:56 Ответить
Для чого без зброї? Нехай воюють з їхніми же кулеметами.
показать весь комментарий
14.01.2025 17:48 Ответить
Та хоча б довічний термін з конфіскацією бе права на апеляцію до відбуття 40 років за гратами. Тільки уявіть! - це гівно вбивало українські підрозділи масово і тепер воно "багате і щасливе" бо "умєєт жіть"? А "лохи на передовій", значить, мають померти...
показать весь комментарий
14.01.2025 13:30 Ответить
Панство забуває, що нікуди не поділася російська розвідка та диверсанти. Особливо в перший рік війни, коли західні бюрократії іще не роздуплилися, а зброя була потрібна "на сьогодні", досівіду таких закупок теж було небагато - часто купувалося в сумнівних перекупів, за якими могли стояти і росіяни. Але нічого не робити і не помилятися - це було б іще гірше рішення. Все ж просто і зрозуміло лише на форумі Цензора - найкращому експертному середовищі України. Резнікова теж такі зʼїли. Хоча, якщо порівнювати з Умеровим - він був однозначно ефективніший. Але й Умеров можливо менш ефективний не тому, що це його якісь особисті недоліки. Просто тепер ніхто не хоче ризикувати. Бо у нас розпинають за помилки.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:35 Ответить
ніколи такого не було - і от знову
показать весь комментарий
14.01.2025 13:20 Ответить
Постащики - шо - безсмертні?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:20 Ответить
Они люди схемы и уверены в своей безнаказанности. Как и с минами. Ждем очередную лапшу на уши от Умерова и Сметанина. Там больше вопросов к военной приемке, которая подчиняется Сметанину или Умерову.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:24 Ответить
Без них неможливо ніяк провернути, тому що можна вибірково робити відстріл *********** або перевірку озброєння на полігонах. Наприклад із фури чи вагона вибирається рандомно один- два ящика і на полігон. Те саме із зворотнім відзивом та рекламаціями, чому не приймати електронно рапорти від військових, якщо десь багато, відповідне реагування.

Не бачив ще компаній, що вибірково не перевіряють продукцію куплену у замовника.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:31 Ответить
Да. Букву в документации изменить или лишнюю запятую поставить - нужно пройти девять кругов ада согласований и проверок. А тут такой треш и нет виновных. Это лапша. Все фамилии есть в документах.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:39 Ответить
В штрафбат підораса!
показать весь комментарий
14.01.2025 13:20 Ответить
Знову "політична відповідальність" чиясь? І для таких, що зірвали постачання, ще й штрафи понизили
показать весь комментарий
14.01.2025 13:21 Ответить
зробіть окремий підрозділ з цих підо-ів, дайте їм ці кулемети,дайти їм браковані міни і хай на передку захищають Батьківщину,а все друге від лукавого
показать весь комментарий
14.01.2025 13:27 Ответить
Ну і як "оце" захистить Україну? Та ніяк! Простіше утилізувати сміття і забути.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:32 Ответить
Яка нах "розтрата"?!!
Це пряма ДІВЕРСІЯ та ЗРАДА!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 13:22 Ответить
За три роки ніхто не помітив, що поставлено лише половину з оплаченого.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:14 Ответить
Їди у Вікіпедію статті пиши, а тут не потрібно.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:49 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F
показать весь комментарий
14.01.2025 16:07 Ответить
Сейчас Сметанин опять расскажет сказку, что это просто предприятие выпустило больше пулеметов, чем положено по плану. И лохи снова развесят уши. А это элементарное вредительство, саботаж, за который должны нести уголовную ответственность все причастные. И кто произвел, и кто принял, и кто дал указание это делать.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:22 Ответить
А Резніков продовжує насолоджуватися життям...
показать весь комментарий
14.01.2025 13:22 Ответить
як і умєров )
показать весь комментарий
14.01.2025 16:57 Ответить
Через пару днів буде шикувать десь в Європі. Буданов напише листа,прикордонники випустять - і "в ліс". Не впершета і арестович не дасть збрехати.
"Колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США)."

Джерело: журналістський антикорупційний центр https://ngl.media/2024/02/01/oleksij-arestovich-viyihav-z-********-zavdyaki-listu-gur-minoboroni-i-ne-povernuvsya/ NGL.media
показать весь комментарий
14.01.2025 13:23 Ответить
Арєстовічь обіцяв і виконав. Памятаєте? Він обіцяв що буде жерти омари на яхті, а українці спливатимуть кровю в окопах. Якщо кого і треба пристрелити то саме цього "космополіта".
показать весь комментарий
14.01.2025 13:36 Ответить
нескінчений *******
показать весь комментарий
14.01.2025 13:24 Ответить
пиЗе!дець вірніше.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:14 Ответить
Напомнило:
Ты шо думаешь, у нас нет пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук!
Назар: Врёшь! Да я же сам пулемётчик!
Попандопуло: А чинить можешь?
Назар: Ну, это смотря что.
Попандопуло: Вот три штуки - ничего, а вот другие три штуки - один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:25 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 13:26 Ответить
без РОЗСТРІЛІВ ворогів, саботажників і диверсантів у війні не перемогти!
показать весь комментарий
14.01.2025 13:25 Ответить
А розстріли потрібно починати з БоНеВтіка та його Охвіса...
Але, "ХТО ЖЕ ЇХ РОЗСТРІЛЯЄ?!"
показать весь комментарий
14.01.2025 14:14 Ответить
Да начните ж вы уже печатать оружие на 3-д принтерах. Ну уже "ежу понятно" что "Укроборонпром" ЭТО БАНДА КРИВОРУКИХ ТУПАРЕЙ!
показать весь комментарий
14.01.2025 13:27 Ответить
Там саботажники і диверсанти.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:28 Ответить
Як наша Армія наперекір кремлівським диверсантам у владі і ОПК ще тримає фронт? Якби не союзники, волонтери та донатори всього світу, то вже давно була б рашка під Львовом.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:27 Ответить
С другой стороны такие же просто. Две армии голотьбы при поддержке воровитых чиновников. В России еще вливают в это дело в разы больше, а выхлоп вот такой какой видим.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:35 Ответить
Ну і, як там цілий батальйон заступників і помічників, для умєрова?
Мабуть, із сорому повісилися? В Україні московська війна, воєнний стан, Особливий період ? А воно, он, як неловко вийшло перед Захисникам України! ....
показать весь комментарий
14.01.2025 13:35 Ответить
Умєров перетворив міністерство оборони в турецький сераль. Якісь два татарина з кацапськими паспортами шастають від нього до Ердогана як заведені...
показать весь комментарий
14.01.2025 13:39 Ответить
він агент Туреччини. їм Туреччина, мабуть, пообіцяла ханство.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:14 Ответить
У підарів-диверсантів стандартна уніхформа: літом - трусіки, зимою - треніки...
показать весь комментарий
14.01.2025 13:35 Ответить
А у квартирі інтер'єр багатий. Чим же воно, падло, думало той інтер'єр захищати?
показать весь комментарий
14.01.2025 13:39 Ответить
До 2019 року завод "Кузня на Рибальському" виготовляла якісні кулемети ПКМ та крупнокаліберні кулемети, а також бронеавтомобілі типу "Тритон" .«Ця машина привезла ще 30 кулеметів ПКМ для батальйону. Так зараз комплектується українська територіальна оборона. Оборона міста Києва. Так ми плануємо зустрічати ворога і не радимо йому сунутися в https://glavcom.ua/tags/kijiv.html Київ», - застерігає Порошенко.
Порошенко передав ТРО та ЗСУ еілька сотень кулеметів ПКМ.
Аж "раптом" в 2019 році в середині вересня 2019 року в межах відкритого за заявою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA) Андрія Портнова кримінального провадження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C Державне бюро розслідувань України подало клопотання, а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0 Печерський районний суд міста Києва його задовольнив, про арешт усього нерухомого майна і корпоративних прав заводу «Кузня на Рибальському»
В тому ж 2019 році були "успішно" згорнуті ракетні програми та артилерійські, танкові заводи переведені спочатку на триденний графік роботи, а потім на одноденний графік. Доведений до банкрутства Павлоградський хімічний завод, єдиний, которий виготовляв вибухівку, раентне паливо і т. п.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:43 Ответить
То все Свинарчуки, в зе команді таких нема. Ну хіба трошки є.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:56 Ответить
Так, но ********** 73% проголосовали за это несчастье Украины, которое заявляло, что Порошенко наживается на войне, а он честный и остановит войну в момент, "нужно только не стелять". И как тем 73м? война прекратилась? воровство - тоже? За время с 2019г. по сегодняшний день я не видел, что-бы этот уклонист и *ермак внесли 1Гривну в фонд армии Украины. Но зато, что он сам, что *ермак путешествуют туристами по миру за счет народа. Так-же действует эта "скумбрия по 8гр" шастает за народные деньги и демонстрирует трусы. Обращусь к 73% - как по вашему воровство прекратилось по вашему или нет? а коррупция? сожгли дом бывшей министерки и стало лучше жить? Порошенко продал кондитерку в Липецке и сразу полегчало?
показать весь комментарий
14.01.2025 16:08 Ответить
Нафіг те слідство? На нуль, під Торецьк/Покровськ з тим кулеметом!
Бабу/садуху - в кайданки, щоб розповіла де гроші і все !!!
Гроші - в бюджет, падлюку - в "расход"....
показать весь комментарий
14.01.2025 13:48 Ответить
з відкіля гниє риба? авжеж хто голова цієї риби в Україні? може ********** 73% не знають? це ваша перемога у 19 році. у мене немає слів, а от матюгів багато.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:55 Ответить
Прізвища злочинців.???
Хто і коли їх призначив.???
показать весь комментарий
14.01.2025 14:03 Ответить
Вже відомо - це знову горезвісний Лієв (родом з ********** - напів москаль, напів кошерний) - дружбан Рєзнікова, Єрмака і Зеленського, раніше був міністром курортів Криму.
На ньому вже ціла купа ''косяків'' в Міністерстві оборони України - тут вже тільки найвища міра покарання має бути.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:00 Ответить
В Одесі, на Малий Арнаутський вже і кулемети клепають.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:04 Ответить
Все як і завжди. В чому інтрига?
показать весь комментарий
14.01.2025 14:21 Ответить
Слів немає, залишились тільки бажання, щоб вони провели ці роки під шконкою
показать весь комментарий
14.01.2025 14:24 Ответить
ОПешні боти, ДЕ ВИ???
показать весь комментарий
14.01.2025 14:24 Ответить
Вже б хоч увагу на Що загрожує? не акцентували.
Політична відповідальність та богата старість їм загрожують. Як і всім їх попередникам на чолі з Рєзніковим.
А для тих, хто не згоден, відомий лігасмішний куплетіст Веніславський прочитає курс трускавецької хвізики "про вплив вологості на температурне розширення металів".
Риба гниє з голови.
показать весь комментарий
14.01.2025 14:25 Ответить
на фото здоровий бугай що живе в дорогій квартирі, їздить на дорогому авто, жере в дорогих ресторанах і катається вільно закордон по дорогим курортам, крадучи при цьому життя тих хто в окопах. Скажіть мені яка мотивація може бути в тих кого заставляють захищати цих *********-мародерів????
показать весь комментарий
14.01.2025 14:26 Ответить
Дуже дорого нам обходиться ця шобла злодіїв і корупціонерів, які, окрім красти для себе, нічого не можуть, та тільки щоки надувати і вдавати з себе потрібних, скільки життів руйнувань через цих тварюк
показать весь комментарий
14.01.2025 14:42 Ответить
ЗСУ поставили неякісні кулемети, які ламалися після перших пострілів. Збитки -
життя наших захісників!!!
Це навмисне!!! вьивство
показать весь комментарий
14.01.2025 14:55 Ответить
як таке можливе під час війни😡
показать весь комментарий
14.01.2025 14:57 Ответить
Виродки кровью наших воїнів заробляють бабло
показать весь комментарий
14.01.2025 15:23 Ответить
Дивина, живуть десь в Києві і не на війні, а за них мають цивільні воювати?
показать весь комментарий
14.01.2025 15:33 Ответить
І **** шо?Хто віідповів?Кого падлу розстріляли?Міністр в відставку подав?Ось Вам украЇнці поржіть барани
показать весь комментарий
14.01.2025 16:00 Ответить
мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих
-------------------------------------------------------------------------------
ДБР, сейчас уже 2025 год.
Вы что-то "рано" проснулись.
Зарплату и не маленькую, за что получаете?
Одни постоянно гонят на фронт брак, а другие годами это не замечают.
Что происходит?
показать весь комментарий
14.01.2025 16:02 Ответить
Верховного ішака до стінки!
показать весь комментарий
14.01.2025 16:34 Ответить
Якщо вбив собаку або кота , то скільки дають в Україні?А тут що?Ну, це вже занадто...
показать весь комментарий
14.01.2025 16:51 Ответить
у Лієва 10 млрд пропало, спокійно гуляє собі на волі.
Цього теж для фото взяли мабуть.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:52 Ответить
Смєтанін знову складе "брови доміком" і скаже; "нє вінаватая я..."
показать весь комментарий
14.01.2025 19:31 Ответить
 
 