ВСУ поставили некачественные пулеметы, которые ломались после первых выстрелов. Ущерб - более 193 млн грн. Разоблачен экс-чиновник Минобороны, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО

Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны Украины и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

Пулеметы после первых выстрелов выходили из строя

Как отмечается, при содействии Министерства обороны Украины, следователи ГБР установили, что чиновники должны были в 2022 году поставить на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Вместо этого они провернули сделку, по которой вместо качественного оружия в войска попали дешевые аналоги, не пригодные для использования по назначению. Кроме того, было поставлено лишь половину пулеметов от заявленного.

"200 закупленных за государственный счет пулеметов не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и никаких сопроводительных документов. Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя, из-за разрушения частей и механизмов", - говорится в сообщении.

Убытки государства

По данным ГБР, из-за этого государственный бюджет понес убытки на более 193 млн гривен, а украинские военные подвергали себя опасности.

Подозрения

Бывший чиновник Минобороны подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, которое привело к тяжелым последствиям (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины)

Двое руководителей государственного предприятия подозреваются в совершении аналогичных преступлений, а также в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 114-1 и ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Что грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

