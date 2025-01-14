ВСУ поставили некачественные пулеметы, которые ломались после первых выстрелов. Ущерб - более 193 млн грн. Разоблачен экс-чиновник Минобороны, - ГБР. ВИДЕО+ФОТО
Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов Министерства обороны Украины и двум руководителям государственного предприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.
Пулеметы после первых выстрелов выходили из строя
Как отмечается, при содействии Министерства обороны Украины, следователи ГБР установили, что чиновники должны были в 2022 году поставить на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов. Вместо этого они провернули сделку, по которой вместо качественного оружия в войска попали дешевые аналоги, не пригодные для использования по назначению. Кроме того, было поставлено лишь половину пулеметов от заявленного.
"200 закупленных за государственный счет пулеметов не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и никаких сопроводительных документов. Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя, из-за разрушения частей и механизмов", - говорится в сообщении.
Убытки государства
По данным ГБР, из-за этого государственный бюджет понес убытки на более 193 млн гривен, а украинские военные подвергали себя опасности.
Подозрения
Бывший чиновник Минобороны подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, которое привело к тяжелым последствиям (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины)
Двое руководителей государственного предприятия подозреваются в совершении аналогичных преступлений, а также в служебном подлоге (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 114-1 и ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Что грозит?
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Днепропетровщине будут судить командира воинской части за поставку некачественной одежды.
Але йому інкреминують тільки корупцію, яку деколи важко доказати так як його прямо не зловили там фірми прокладки.
А самий "чесний" реформаваний суд відпустить його під заставу, і навіть якщо будуть серйозні докази, то він якось перетне кордон який так складно перетнути зараз ухилянтам, та буде десь в Європі доживати пенсію.
Не бачив ще компаній, що вибірково не перевіряють продукцію куплену у замовника.
Це пряма ДІВЕРСІЯ та ЗРАДА!!!
Ты шо думаешь, у нас нет пулемётов? У нас их… подслушивают, гады! А ну!.. Слушай, ты знаешь, сколько у нас пулеметов? У нас их целых семь штук!
Назар: Врёшь! Да я же сам пулемётчик!
Попандопуло: А чинить можешь?
Назар: Ну, это смотря что.
Попандопуло: Вот три штуки - ничего, а вот другие три штуки - один заедает, второй, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий, гад, у своих пуляет… А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.
Але, "ХТО ЖЕ ЇХ РОЗСТРІЛЯЄ?!"
Мабуть, із сорому повісилися? В Україні московська війна, воєнний стан, Особливий період ? А воно, он, як неловко вийшло перед Захисникам України! ....
Бабу/садуху - в кайданки, щоб розповіла де гроші і все !!!
Гроші - в бюджет, падлюку - в "расход"....
Хто і коли їх призначив.???
На ньому вже ціла купа ''косяків'' в Міністерстві оборони України - тут вже тільки найвища міра покарання має бути.
Політична відповідальність та богата старість їм загрожують. Як і всім їх попередникам на чолі з Рєзніковим.
А для тих, хто не згоден, відомий лігасмішний куплетіст Веніславський прочитає курс трускавецької хвізики "про вплив вологості на температурне розширення металів".
Риба гниє з голови.
життя наших захісників!!!
Це навмисне!!! вьивство
ДБР, сейчас уже 2025 год.
Вы что-то "рано" проснулись.
Зарплату и не маленькую, за что получаете?
Одни постоянно гонят на фронт брак, а другие годами это не замечают.
Что происходит?
Цього теж для фото взяли мабуть.