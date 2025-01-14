Украина может открыть два кластера в переговорах о членстве в ЕС в 2025 году, - еврокомиссар Кос
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что в 2025 году есть возможность открыть первый и тридцать первый кластеры в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.
Об этом она сказала во время выступления на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европейского парламента в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Кос отметила, что во время ее разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, он выразил желание открыть все главы переговорного процесса уже в этом году, что, по мнению президента, является важным шагом вперед. Однако Кос подчеркнула, что важнее не только открыть разделы, но и успешно их закрыть, подчеркнув важность стабильности реформ, которые проводит Украина.
"Мы поддерживаем Украину. Поэтому, говоря о том, что возможно сделать с ними, будет возможно, что в этом году мы откроем первый кластер основ и даже тридцать первый - а это внешняя политика. Если они будут выполнять то, что они обещали, и если у нас будет успешная процедура в Раде", - сказала Кос.
Она также пояснила, что под "успешной процедурой в Совете" она подразумевает единогласное голосование государств-членов за каждое необходимое для процесса вступления решение. В частности, для Украины и Молдовы нужны три единогласных решения в Совете ЕС, в частности скрининговый отчет, контрольные показатели и мнение комиссии.
"Потому что процесс вступления - это не только дело моей работы или работы Комиссии, это также в основном то, что будут делать государства-члены, как они будут решать", - отметила Кос.
Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что Украина активно готовится к вступлению в Евросоюз, сформировав 36 рабочих групп, которые работают над подготовкой переговорных позиций по всем кластерам.
"Коли я почула це вдруге, я сказала, що це не тільки про відкриття, а, переважно, про закриття.
...
що цього року ми відкриємо перший кластер основ і навіть тридцять перший - а це зовнішня політика....", - сказала Кос.
Не існує 31го кластера, тому що їх тільки 6, котрі включають 35 глав
Тому не зрозуміло, що вони відкривають, якщо самі не розуміють різниці між главою та кластером
Факт:
Для вступления в Европейский Союз (ЕС) кандидаты должны выполнить Копенгагенские критерии
На текущий момент существует 6 ключевых кластеров, состоящих из 35 переговорных глав.
№1 Основы (Fundamentals Cluster)
Главы:
23. Судебная система и основные права
24. Правосудие, свобода и безопасность
5. Государственные закупки
18. Статистика
32. Финансовый контроль
№6 Внешние связи (External Relations Cluster)
Главы:
30. Внешние отношения
31. Внешняя политика, безопасность и оборона
33. Финансовые и бюджетные положения
34. Институты
35. Другие вопросы
- основні права порушені
- провосуддя немає
https://www.youtube.com/watch?v=JHhzi8rJDlo наш Эл Людоед родил гениальную мысль, до слёз...
Володимир Зеленський, пряма мова:
❝Вибачте, що перериваю, те що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше я дійсно вважаю і я думаю, що наші люди дуже рахують отже у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на путіна не хотіти закінчити не хотіти тиснути на нього щоб закінчити, ось у чому різниця - не знаходьте його волю, путіна волю закінчити ні, ви не знайдете на мою думку вибачте❞