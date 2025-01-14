Украина может открыть два кластера в переговорах о членстве в ЕС в 2025 году, - еврокомиссар Кос

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что в 2025 году есть возможность открыть первый и тридцать первый кластеры в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом она сказала во время выступления на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европейского парламента в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Кос отметила, что во время ее разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, он выразил желание открыть все главы переговорного процесса уже в этом году, что, по мнению президента, является важным шагом вперед. Однако Кос подчеркнула, что важнее не только открыть разделы, но и успешно их закрыть, подчеркнув важность стабильности реформ, которые проводит Украина.

"Мы поддерживаем Украину. Поэтому, говоря о том, что возможно сделать с ними, будет возможно, что в этом году мы откроем первый кластер основ и даже тридцать первый - а это внешняя политика. Если они будут выполнять то, что они обещали, и если у нас будет успешная процедура в Раде", - сказала Кос.

Она также пояснила, что под "успешной процедурой в Совете" она подразумевает единогласное голосование государств-членов за каждое необходимое для процесса вступления решение. В частности, для Украины и Молдовы нужны три единогласных решения в Совете ЕС, в частности скрининговый отчет, контрольные показатели и мнение комиссии.

"Потому что процесс вступления - это не только дело моей работы или работы Комиссии, это также в основном то, что будут делать государства-члены, как они будут решать", - отметила Кос.

Напомним, ранее Шмыгаль сообщил, что Украина активно готовится к вступлению в Евросоюз, сформировав 36 рабочих групп, которые работают над подготовкой переговорных позиций по всем кластерам.

