8 стран, в том числе - Украина, присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Вісім країн доєдналися до санкцій проти Білорусі

Ряд стран присоединился к санкциям Евросоюза против Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

"Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению", - говорится в сообщении.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - добавили там.

Речь идет об ограничительных мерах, введенных 16 декабря 2024 года в отношении 26 белорусских граждан и двух юрлиц.

О. А якже асфальт? Де смарагдовий тепер бітум купуватиме?
14.01.2025 16:29 Ответить
Читай уважніше. Тільки до 26 білорусів санкції. А їх 9 мільйонів. Тож шляхи для закупівлі знайдуться.
14.01.2025 16:49 Ответить
 
 