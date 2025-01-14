Экологические прокуроры проверяют законность строительства в Национальном ботсаду имени Гришко

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора начали проверку законности заключения инвестиционного соглашения и намерений осуществить застройку заповедных земель Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко в Киеве. Он занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По результатам этой проверки будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Ситуация относительно возможного строительства на территории ботсада получила широкую огласку и общественный резонанс в государстве. Поэтому экологическими прокурорами безотлагательно приняты меры для того, чтобы не допустить потерю особо ценных земель и сохранить уникальные виды растений", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора напоминают, что Национальный ботанический сад имени Гришко общегосударственного значения создан в 1935 году с целью проведения научных исследований, направленных на сохранение, изучение, акклиматизацию, размножение редких и типичных видов местной и мировой флоры.

Площадь ботанического сада достигает более 129 га. На его территории находятся дендрарий, коллекция разнообразных цветочных растений и тому подобное.

Осуществление деятельности, не связанной с проведением научных исследований, угрожает сохранению разнообразных коллекций флоры, что не соответствует цели создания объекта природно-заповедного фонда.

Работа для защиты уникальной территории ботанического сада продолжается.

Что предшествовало?

Землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку.

Мэр Виталий Кличко отметил, что столичная власть требует от Кабмина вмешаться в ситуацию, чтобы исключить застройку ботсада и упорядочить его территорию.

"Ранее Киев обращался к НАН, чтобы передать ботсад в управление города. Поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии и город хотел упорядочить ее", - подчеркнул глава города.

Глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к руководству ботанического сада и НАН с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

"Национальный ботанический сад - достояние, которое должно остаться в наследство для будущих поколений", - добавил он.