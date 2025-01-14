РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6470 посетителей онлайн
Новости
1 690 22

Экологические прокуроры проверяют законность строительства в Национальном ботсаду имени Гришко

Будівництво в Національному ботсаду імені Гришка

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генпрокурора начали проверку законности заключения инвестиционного соглашения и намерений осуществить застройку заповедных земель Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко в Киеве. Он занимает одно из ведущих мест среди крупнейших ботанических садов Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По результатам этой проверки будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Ситуация относительно возможного строительства на территории ботсада получила широкую огласку и общественный резонанс в государстве. Поэтому экологическими прокурорами безотлагательно приняты меры для того, чтобы не допустить потерю особо ценных земель и сохранить уникальные виды растений", - говорится в сообщении.

Читайте также: Землю столичного ботсада Гришко передали под жилую застройку несмотря на запрет

В Офисе Генпрокурора напоминают, что Национальный ботанический сад имени Гришко общегосударственного значения создан в 1935 году с целью проведения научных исследований, направленных на сохранение, изучение, акклиматизацию, размножение редких и типичных видов местной и мировой флоры.

Площадь ботанического сада достигает более 129 га. На его территории находятся дендрарий, коллекция разнообразных цветочных растений и тому подобное.

Осуществление деятельности, не связанной с проведением научных исследований, угрожает сохранению разнообразных коллекций флоры, что не соответствует цели создания объекта природно-заповедного фонда.

Работа для защиты уникальной территории ботанического сада продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многоэтажка вместо исторического наследия: апелляционный суд отменил историко-архитектурный опорный план Львова. Садовый готовит кассацию

Что предшествовало?

Землю Национального ботанического сада имени Гришко в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку.

Мэр Виталий Кличко отметил, что столичная власть требует от Кабмина вмешаться в ситуацию, чтобы исключить застройку ботсада и упорядочить его территорию.

"Ранее Киев обращался к НАН, чтобы передать ботсад в управление города. Поскольку такая территория в историческом центре столицы находится в ненадлежащем состоянии и город хотел упорядочить ее", - подчеркнул глава города.

Глава КГВА Тимур Ткаченко обратился к руководству ботанического сада и НАН с рекомендацией о немедленном расторжении этого инвестиционного договора.

"Национальный ботанический сад - достояние, которое должно остаться в наследство для будущих поколений", - добавил он.

Автор: 

Киев (25994) строительство (2005) экология (1612) застройка (712)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Все они инвалиды, надеюсь?
показать весь комментарий
14.01.2025 17:20 Ответить
+11
Екологічні прокурори??? А де Економічні прокурори?? Освітні .. Транспортні...рибні і лісові????
показать весь комментарий
14.01.2025 17:20 Ответить
+9
Что это за должность "Экологический прокурор"? Наверное из той же оперы что и "Министерство Едности". Очередная партия ДАРМАЕДОВ на гос бюджете
показать весь комментарий
14.01.2025 17:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Екологічні прокурори??? А де Економічні прокурори?? Освітні .. Транспортні...рибні і лісові????
показать весь комментарий
14.01.2025 17:20 Ответить
шоубізнесові
показать весь комментарий
14.01.2025 17:54 Ответить
Все они инвалиды, надеюсь?
показать весь комментарий
14.01.2025 17:20 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 17:21 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 20:03 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 17:22 Ответить
Что это за должность "Экологический прокурор"? Наверное из той же оперы что и "Министерство Едности". Очередная партия ДАРМАЕДОВ на гос бюджете
показать весь комментарий
14.01.2025 17:22 Ответить
Монти Пайтон "Министерство глупых походок"

показать весь комментарий
14.01.2025 17:58 Ответить
А что обычные прокуроы не могут подобную проверку проводить? Вкрай надо "экологичного прокурора"? Вы смешны ЧИНУШИ
показать весь комментарий
14.01.2025 17:23 Ответить
перевіряти потрібно всю Президію НАНУ, значна частина якої, як і адміністрацій Інститутів, залишаються й досі в совку, на жаль, і хочуть їсти, а ......... не вистачає вже і давно.

показать весь комментарий
14.01.2025 17:25 Ответить
Для них люди, живі мислячі істоти, є сміттям під ногами. А ви про рослини якісь...
показать весь комментарий
14.01.2025 17:26 Ответить
Землю Національного ботанічного саду імені Гришка в Києві попри заборону передали під житлову забудову.

Мер Віталій Кличко https://t.me/vitaliy_klitschko/4016 зазначив, що столична влада вимагає від Кабміну втрутитися в ситуацію, щоб унеможливити забудову ботсаду та впорядкувати його територію.
===========

Хто передав, якщо навіть мер Києва не може нічого зробити і змушений скаржитися в Кабмін? У нас якісь потустронні всесильні сили є, які не підвладні нікому?
показать весь комментарий
14.01.2025 17:28 Ответить
ОП
показать весь комментарий
14.01.2025 17:39 Ответить
Є, нажаль...
показать весь комментарий
14.01.2025 17:40 Ответить
Це знущання ? Перевіряють законність бо можліві якісь різні варіанти ?? Тобто оце може виявитись законним ?
показать весь комментарий
14.01.2025 17:31 Ответить
Так... тут зітремо... тут допишемо... а оце просто викинемо...
Опа! Вже все "законно"!
показать весь комментарий
14.01.2025 18:24 Ответить
Землю Національного ботанічного саду імені Гришка в Києві попри заборону передали під житлову забудову.... а тепер треба перевірити, чи законним є те, що зроблено всупереч закону... так ось для чого потрібні прокурори..., якщо ти переходиш вулицю на червоний, треба перевірити, а чи правильно ти це робиш...
показать весь комментарий
14.01.2025 17:43 Ответить
не заздріть бідолагам, то ж на пігулки...
показать весь комментарий
14.01.2025 20:04 Ответить
а в нас і такі прокурори є ? ))

а прокурори перемоги ?
показать весь комментарий
14.01.2025 17:52 Ответить
спочатку прокурори потужності, потім стійкості, тоді вже переможності і незламності
показать весь комментарий
14.01.2025 18:12 Ответить
Одного разу я побачив там чувака з металошукачем і лопатою. Викликав ментів - ті тільки опитали сторожа на вході чи бачив він копачів. І все. З таким відношенням воно рано чи пізно мало так закінчитись. Забудують все, під@ри
показать весь комментарий
15.01.2025 15:06 Ответить
 
 