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Многоэтажка вместо исторического наследия: апелляционный суд отменил историко-архитектурный опорный план Львова. Садовый готовит кассацию

Садовий повідомив про намагання абудовників знищити архітектурну спадщину Львова

Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный опорный план города Львова.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Чуда не произошло. Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный опорный план города Львова.
Заседание состоялось в закрытом письменном производстве. Ни Министерство культуры, ни Львовский городской совет не имели возможности публично защитить свою позицию. Мы готовим кассацию и не собираемся отступать, ведь правда за нами. Наш долг - сохранить историческое наследие Львова для будущих поколений львовян, а не застройщиков!" - отметил городской голова.

По словам Садового, это еще одно доказательство того, что Украина нуждается в качественной судебной реформе. Все решения, касающиеся громад, должны приниматься и обсуждаться в публичном процессе.

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"Я прошу всех журналистов, блогеров, общественных активистов обратить внимание на эту ситуацию. К сожалению, сегодня публичность является нашей единственной защитой и надеждой на справедливость. Несмотря на все на свете решения, мы не дадим уничтожить историческое наследие Львова! Это наследие Украины и мира! Все будем делать в соответствии с конституцией, потому что источником власти является народ. Если придется ложиться под кран, чтобы остановить застройку, то там будет теплый чай и бочка с костром. Не пропадем", - резюмирует он.

Ранее Садовый сообщал, во Львове застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие, хотят построить многоэтажку.

Автор: 

архитектура (152) Львов (4600) Садовый Андрей (651) застройка (711)


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Топ комментарии
+6
Буває. У нас донецький суд досі виносить рішення іменем України.
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27.10.2024 11:42 Ответить
+5
Садовии вже збудував сміттєпереробнии - чи до цієі пори по всіи Украіні розвозить?
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27.10.2024 11:50 Ответить
+5
З будівельною мафією пора щось робити, бо від історичних будівль скоро не залишиться нічого, а на їхньому місці будуть чергові покинуті недобудови та тисячі ошуканих покупців житла, бо так прописані закони, а дармоїдам депутатам, начолі з головуючою у галузі будівництва Шуляк, ніякого діла до цього немає

Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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27.10.2024 12:00 Ответить
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Буває. У нас донецький суд досі виносить рішення іменем України.
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27.10.2024 11:42 Ответить
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27.10.2024 11:43 Ответить
А може він і сам в долі з забудовниками?
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27.10.2024 11:46 Ответить
Как ******* эта строительная мафия
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27.10.2024 11:50 Ответить
Садовии вже збудував сміттєпереробнии - чи до цієі пори по всіи Украіні розвозить?
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27.10.2024 11:50 Ответить
Доля мусить мати долю
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27.10.2024 11:59 Ответить
А на шляху тих забудов за які тобі покидьок бандити бабло мішками носять також готовий стати???https://sadovyi.org/2024/05/21/lvivskyj-telekanal-nta-mer-sadovyj-peretvoryv-lviv-u-neprydatni-dlya-zhyttya-kamyani-dzhungli/
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27.10.2024 11:54 Ответить
Курва...на садік мощний опозиціонер!!!
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27.10.2024 11:58 Ответить
Львів чіпати не можна але чому зе-влада не захищає Садового, який їм продався на всі 100% ?
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27.10.2024 11:58 Ответить
Бо то ЗЄвлада будує...
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27.10.2024 13:09 Ответить
Зе-влада ще нічого взагалі не збудувала - у них руки з задниці ростуть і мізки ''на бєкрєнь''.
Просто Зе-банда жирно косить ''свої відсотки'' із забудовників.
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27.10.2024 17:50 Ответить
З будівельною мафією пора щось робити, бо від історичних будівль скоро не залишиться нічого, а на їхньому місці будуть чергові покинуті недобудови та тисячі ошуканих покупців житла, бо так прописані закони, а дармоїдам депутатам, начолі з головуючою у галузі будівництва Шуляк, ніякого діла до цього немає

Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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27.10.2024 12:00 Ответить
Як може боротись з будівельною мафією людина яка приймає пряму і безпосередню участь у цій мафії роками - про мерця Садового це у Львові відомо всім не байдужим мешканцям!
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27.10.2024 12:12 Ответить
Вибирати в міськради самих представників забудовників. а потім хотіти боротись з будівельною мафією яку самі і обрали.
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27.10.2024 12:22 Ответить
Слушне зауваження, це як лисицю поставити охороняти курятник.
Але, що нам робити?
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27.10.2024 14:43 Ответить
До інших виборів нічого не зміниться, а там вже треба думати кого обирати.

Зараз працює така схема заносять гроші в виконком і меру або це будівельна контора когось з провладних і потім здається в експлуатацію через Києв
І типу місцеві ради та Мер не при справі і нічого не знають та не можуть зробити.
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27.10.2024 15:00 Ответить
Святий злодій не в долі. А все інше -димова завіса для прикриття.
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27.10.2024 12:08 Ответить
Той Київ скрізь втручається вказуючи де що будувати. В нас з дозволу Києва над дорогою побудували дві одинидцятиповерхівки (місцева влада дала дозвіл на пять) і це при тому що там десятками років було болото.
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27.10.2024 12:18 Ответить
Ця козлина свого часу попала у Верховну Раду балотуючись у Чернігові. Тільки но його вибрали туди, пішли усі нах. А потім ще у мєри міста, де займаються контрабандою (с понтом я не я та хата не моя).
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27.10.2024 12:55 Ответить
Ви краще напишіть чиє будівництво і хто кришує......имья сестра))
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27.10.2024 13:14 Ответить
Вірю і дякую за стійкість, пане Андрій! Вірю, тому що пам'ятаю - як порохня та його посіпаки захаращували Львів сміттям! І Ви не здалися, а перемогли! ГАНЬБА невігласам-забудовникам та "вовчим" судам! Підтримаємо Львів!
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27.10.2024 14:12 Ответить
Ти ********?
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27.10.2024 14:45 Ответить
дивне питання, це ж факт.
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27.10.2024 19:27 Ответить
Суддівська мафія це перше кого треба пересаджати, потім прокурорвів і мусорів
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27.10.2024 16:01 Ответить
давно не был в Львове, но Вы бы лучше совковый туалет на вокзале Городоцкой сделали похожим на туалет в польском Ашане, и камеры для хранения не совковые на вокзале. в 19 году на это было стыдно смотреть просто.
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27.10.2024 18:03 Ответить
У всіх мафіозних державах будівельна схема аналогічна. Спочатку *ставітся вопрос*, застовблюються земельні ділянки, а щоб всякі не шастали, придумуються то ландшафтні парки,то архіологічна спадщина тощо. По окремих вулицях,кварталах. І головне-тривалий час затверджується. У випадку Садового 8 років. Зробити генплан забудови всього Львова наснаги немає. Ну і самі попалися у свій же капкан. Або Сутулий грає в іншу гру на стороні забудовника і все це па приколу
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27.10.2024 18:13 Ответить
тобто план зроблений через сраку, а винен суд, нічого нового.
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27.10.2024 19:26 Ответить
Головне, бабло на план попілілі
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28.10.2024 00:01 Ответить
 
 