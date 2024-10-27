Многоэтажка вместо исторического наследия: апелляционный суд отменил историко-архитектурный опорный план Львова. Садовый готовит кассацию

Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный опорный план города Львова.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Чуда не произошло. Шестой апелляционный суд Киева отменил историко-архитектурный опорный план города Львова.

Заседание состоялось в закрытом письменном производстве. Ни Министерство культуры, ни Львовский городской совет не имели возможности публично защитить свою позицию. Мы готовим кассацию и не собираемся отступать, ведь правда за нами. Наш долг - сохранить историческое наследие Львова для будущих поколений львовян, а не застройщиков!" - отметил городской голова.

По словам Садового, это еще одно доказательство того, что Украина нуждается в качественной судебной реформе. Все решения, касающиеся громад, должны приниматься и обсуждаться в публичном процессе.

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"Я прошу всех журналистов, блогеров, общественных активистов обратить внимание на эту ситуацию. К сожалению, сегодня публичность является нашей единственной защитой и надеждой на справедливость. Несмотря на все на свете решения, мы не дадим уничтожить историческое наследие Львова! Это наследие Украины и мира! Все будем делать в соответствии с конституцией, потому что источником власти является народ. Если придется ложиться под кран, чтобы остановить застройку, то там будет теплый чай и бочка с костром. Не пропадем", - резюмирует он.

Ранее Садовый сообщал, во Львове застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие, хотят построить многоэтажку.