Во Львове застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие, хотят построить многоэтажку, - Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие города, чтобы возвести 25-этажный дом.
Об этом мэр Львова написал на своей странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал Садовый, в 2017 году город заказал разработку историко-архитектурного опорного плана для четкого регулирования строительства в исторических зонах. В январе 2024 года Министерство культуры утвердило этот план, но это, по словам мэра, "нравилось не всем".
Он заявил, что застройщик "Нью-трейдинг Львов" хочет построить 25-этажный дом на улице Липинского, а этот историко-архитектурный опорный план - "кость в горле".
"Поэтому они подали иск в Киевский окружной административный суд, и тот в закрытом режиме отменил важный для Львова документ, даже не заслушав позицию города. Это абсурд! Город Львов не был привлечен к делу, хотя этот план касается именно нас. Конечно, мы подали апелляцию", - говорится в заявлении Садового.
По словам мэра Львова, заседание дела, которое будет проходить 14 октября в Шестом апелляционном административном суде Киева, планируют также провести без публичного привлечения городского совета.
Застройщик судится с Минкультом, а город в этом процессе является третьей стороной. Садовый выразил надежду на поддержку министра культуры и всех неравнодушных, потому что "разгребать последствия придется потом всем нам".
"Речь идет об историческом ареале. Это наследие ЮНЕСКО! Честно, даже не верится, что такое возможно в стране, которая считает себя демократическим европейским государством. Требуем открытого судебного процесса! Такие вопросы нельзя решать за закрытыми дверями!", - добавил напоследок Садовый.
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Это конгениально, товарищ фельдьмаршал! (с) О. Бендер
Виходить, що зараз можна подати до жмеринського суду і спростувати все, що наприймала київська міська рада. Особливо ті пункти, за які вони вже отримали гроші від нужденних сиріт громадян. І ухвалити свій закон щодо будівництв.
Щоправда буде зустрічний суд, у результаті все-одно виграє добро (у кого хабарів судді більше). Боятися інфляції від таких міжгалактичних ставок хабарів не варто - все одно всі гроші судді та інші добропорядні слуги народу виводять у США, Іспанію та інші країни-побратими...
А взагалі, відсотків 90 наших суддів можна саджати на пожиттєве з конфіскаціями..
Чи ухвала суду є не обов'язковою для всіх, включно з міським головою?
Бо виходить, що наср@но саме у Вашій голові.
Адже маріонеткові портновські суді і їх ухвали -- це є сутністю блаЗЄнської влади.
а по простішому злодій кричить
- тримайте злодія...
воно "на троні" у Львові з 2006 року, і при цьій комсомольській пиці було знищено і забудовано 17 !!! заводів і підприємств.
от і все, що треба знати....