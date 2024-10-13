Во Львове застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие, хотят построить многоэтажку, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие города, чтобы возвести 25-этажный дом.

Об этом мэр Львова написал на своей странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Садовый, в 2017 году город заказал разработку историко-архитектурного опорного плана для четкого регулирования строительства в исторических зонах. В январе 2024 года Министерство культуры утвердило этот план, но это, по словам мэра, "нравилось не всем".

Он заявил, что застройщик "Нью-трейдинг Львов" хочет построить 25-этажный дом на улице Липинского, а этот историко-архитектурный опорный план - "кость в горле".

"Поэтому они подали иск в Киевский окружной административный суд, и тот в закрытом режиме отменил важный для Львова документ, даже не заслушав позицию города. Это абсурд! Город Львов не был привлечен к делу, хотя этот план касается именно нас. Конечно, мы подали апелляцию", - говорится в заявлении Садового.

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По словам мэра Львова, заседание дела, которое будет проходить 14 октября в Шестом апелляционном административном суде Киева, планируют также провести без публичного привлечения городского совета.

Застройщик судится с Минкультом, а город в этом процессе является третьей стороной. Садовый выразил надежду на поддержку министра культуры и всех неравнодушных, потому что "разгребать последствия придется потом всем нам".

"Речь идет об историческом ареале. Это наследие ЮНЕСКО! Честно, даже не верится, что такое возможно в стране, которая считает себя демократическим европейским государством. Требуем открытого судебного процесса! Такие вопросы нельзя решать за закрытыми дверями!", - добавил напоследок Садовый.

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