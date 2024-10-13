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Во Львове застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие, хотят построить многоэтажку, - Садовый

Садовий повідомив про намагання абудовників знищити архітектурну спадщину Львова

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что застройщики через суд пытаются уничтожить архитектурное наследие города, чтобы возвести 25-этажный дом.

Об этом мэр Львова написал на своей странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал Садовый, в 2017 году город заказал разработку историко-архитектурного опорного плана для четкого регулирования строительства в исторических зонах. В январе 2024 года Министерство культуры утвердило этот план, но это, по словам мэра, "нравилось не всем".

Он заявил, что застройщик "Нью-трейдинг Львов" хочет построить 25-этажный дом на улице Липинского, а этот историко-архитектурный опорный план - "кость в горле".

"Поэтому они подали иск в Киевский окружной административный суд, и тот в закрытом режиме отменил важный для Львова документ, даже не заслушав позицию города. Это абсурд! Город Львов не был привлечен к делу, хотя этот план касается именно нас. Конечно, мы подали апелляцию", - говорится в заявлении Садового.

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По словам мэра Львова, заседание дела, которое будет проходить 14 октября в Шестом апелляционном административном суде Киева, планируют также провести без публичного привлечения городского совета.

Застройщик судится с Минкультом, а город в этом процессе является третьей стороной. Садовый выразил надежду на поддержку министра культуры и всех неравнодушных, потому что "разгребать последствия придется потом всем нам".

"Речь идет об историческом ареале. Это наследие ЮНЕСКО! Честно, даже не верится, что такое возможно в стране, которая считает себя демократическим европейским государством. Требуем открытого судебного процесса! Такие вопросы нельзя решать за закрытыми дверями!", - добавил напоследок Садовый.

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Автор: 

архитектура (152) Львов (4597) Садовый Андрей (651) строительство (1997) суд (25136)


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Топ комментарии
+6
Садову не занесли, ось і такий кіпіш)) Чомусь він не розпинаєтся, що ФСБшні москали в тихеньку автобусний завод перепродали щоб санкцій ненаклали
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13.10.2024 20:37
+6
просто фрідманівський Холуй садовий НЕ в-долі.....

от і все, що треба знати....
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13.10.2024 20:38
+5
"Сміттєва блокада"-2?Знову Порошенко?
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13.10.2024 20:14
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То Кличко винуватий..300%..
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13.10.2024 20:08 Ответить
Тому вони подали позов до Київського окружного адміністративного суду, і той у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, навіть не заслухавши позицію міста.
=======

Это конгениально, товарищ фельдьмаршал! (с) О. Бендер

Виходить, що зараз можна подати до жмеринського суду і спростувати все, що наприймала київська міська рада. Особливо ті пункти, за які вони вже отримали гроші від нужденних сиріт громадян. І ухвалити свій закон щодо будівництв.

Щоправда буде зустрічний суд, у результаті все-одно виграє добро (у кого хабарів судді більше). Боятися інфляції від таких міжгалактичних ставок хабарів не варто - все одно всі гроші судді та інші добропорядні слуги народу виводять у США, Іспанію та інші країни-побратими...
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14.10.2024 01:02 Ответить
Може зелені вже Львів до Київської обл приєднали))) з цих юристів стане)))

А взагалі, відсотків 90 наших суддів можна саджати на пожиттєве з конфіскаціями..
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14.10.2024 10:11 Ответить
Цей фрідмановський сраколиз мер там, чи просто насрано?
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13.10.2024 20:08 Ответить
Та ну....садік кашкета крутить так що вже мозоль на чолі.А майданів вже не буде.Єрмак надовго.
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13.10.2024 20:19 Ответить
За янеком сумуєш,курва?
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14.10.2024 01:45 Ответить
А "соєві" це які? Вибачте, не в курсі ваших сленгів, чи діалектів.
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13.10.2024 20:38 Ответить
Ви прочитали статтю?

Чи ухвала суду є не обов'язковою для всіх, включно з міським головою?

Бо виходить, що наср@но саме у Вашій голові.
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13.10.2024 20:16 Ответить
будь що перетворять на срач...не важлива тема...******* жити у лайні
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13.10.2024 20:20 Ответить
Тобто вся теперішня влада "кладе з прибором" на будь-які ухвали, лише для Садового ці ухвали обов'язкові.. Так, думки вголос.
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13.10.2024 20:41 Ответить
Скажіть, а які ухвали суду проти блаЗЄнських Ви можете назвати?

Адже маріонеткові портновські суді і їх ухвали -- це є сутністю блаЗЄнської влади.
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13.10.2024 21:30 Ответить
"Сміттєва блокада"-2?Знову Порошенко?
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13.10.2024 20:14 Ответить
Синютка
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14.10.2024 00:58 Ответить
чия б корова мичала
а по простішому злодій кричить
- тримайте злодія...
воно "на троні" у Львові з 2006 року, і при цьій комсомольській пиці було знищено і забудовано 17 !!! заводів і підприємств.
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13.10.2024 20:28 Ответить
просто фрідманівський Холуй садовий НЕ в-долі.....

от і все, що треба знати....
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13.10.2024 20:38 Ответить
Частину яких він же і скупив за допомогою сертифікатів
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14.10.2024 00:59 Ответить
На вул Щевченка Ріел збудував цілий мікрорайон маючи тільки дозвіл з Києва без погодження з оточуючими мешканцями і владою Залізничного району. Хіба тяжко було владі підняти народ і викинути всіх забудовників за місто, якби цій владі не насипали в кормушку. У Львові нема влади люба будівельна фірма за допомогою підкупа може побудувати висотку в любому місці навіть на місці памяток ЮНЕСКО.
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13.10.2024 20:32 Ответить
В нас на вулиці побудували дві 12 поверхові висотки з дозволу Києва. Хоча місцеві давали дозвіл на 5поверхів. З Києва краще видно де який грунт для будування.
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13.10.2024 21:00 Ответить
Садік має "умовну" долю в Ріелі Мельника
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14.10.2024 01:00 Ответить
Садову не занесли, ось і такий кіпіш)) Чомусь він не розпинаєтся, що ФСБшні москали в тихеньку автобусний завод перепродали щоб санкцій ненаклали
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13.10.2024 20:37 Ответить
Вул.Липинського не належить до охоронної зони. Швидше за все йдеться про долю...
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13.10.2024 20:52 Ответить
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13.10.2024 21:33 Ответить
Святого злодія не взяли в долю. Аяяй, яка несправидливість!
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13.10.2024 22:06 Ответить
Та ясно,уродський готель на площі Міцкевича у 20 метрах від площі Ринок олігарху Антонову можна збудувати,а багатоповерхівку 5 км від поощі ринок нізя
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14.10.2024 00:54 Ответить
Суд знову на стражі справедливості?? Судді як завжди переносять голод і холод на зарплатні 300 тис.від Порошенкової реформочки.. В таких умовах життя, можуть вмнести як завжди вердикт на користь забудовників... Чому ВРада не може прийняти закон про бригаду для ЗСУ з самих суддів та прокурорів??? Цк ж та масса корупціонерів, які вбили в українців віру в те що вони чи їх діти чи онуки будуть жити в справедливій Україні..Що не будуть мінти з дозволу вердиктів з суду викидати законних мешканців з будинків на забажанку якогось Курченка чм ще якогоїсь гнидки..
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14.10.2024 05:15 Ответить
 
 