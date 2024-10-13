У Львові забудовники через суд намагаються знищити архітектурну спадщину, хочуть побудувати багатоповерхівку, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що забудовники через суд намагаються знищити архітектурну спадщину міста, щоб звести 25-поверховий будинок.

Про це мер Львова написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Садовий, у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах. У січні 2024 року Міністерство культури затвердило цей план, але це, за словами мера, "подобалося не всім".

Він заявив, що забудовник "Нью-трейдінг Львів" хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, а цей історико-архітектурний опорний план - "кістка в горлі".

"Тому вони подали позов до Київського окружного адміністративного суду, і той у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, навіть не заслухавши позицію міста. Це абсурд! Місто Львів не було залучене до справи, хоча цей план стосується саме нас. Звісно, ми подали апеляцію", - йдеться у заяві Садового.

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За словами мера Львова, засідання справи, яке проходитиме 14 жовтня в Шостому апеляційному адміністративному суді Києва, планують також провести без публічного залучення міської ради.

Забудовник судиться з Мінкультом, а місто в цьому процесі є третьою стороною. Садовий висловив сподівання на підтримку міністра культури та всіх небайдужих, бо "розгрібати наслідки доведеться потім всім нам".

"Мова йде про історичний ареал. Це спадщина ЮНЕСКО! Чесно, навіть не віриться, що таке можливо в країні, яка вважає себе демократичною європейською державою. Вимагаємо відкритого судового процесу! Такі питання не можна вирішувати за закритими дверима!", - додав наостанок Садовий.

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