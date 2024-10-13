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Новини
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У Львові забудовники через суд намагаються знищити архітектурну спадщину, хочуть побудувати багатоповерхівку, - Садовий

Садовий повідомив про намагання абудовників знищити архітектурну спадщину Львова

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що забудовники через суд намагаються знищити архітектурну спадщину міста, щоб звести 25-поверховий будинок.

Про це мер Львова написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів Садовий, у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах.  У січні 2024 року Міністерство культури затвердило цей план, але це, за словами мера, "подобалося не всім".

Він заявив, що забудовник "Нью-трейдінг Львів" хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, а цей історико-архітектурний опорний план - "кістка в горлі".

"Тому вони подали позов до Київського окружного адміністративного суду, і той у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, навіть не заслухавши позицію міста. Це абсурд! Місто Львів не було залучене до справи, хоча цей план стосується саме нас. Звісно, ми подали апеляцію", - йдеться у заяві Садового.

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За словами мера Львова, засідання справи, яке проходитиме 14 жовтня в Шостому апеляційному адміністративному суді Києва, планують також провести без публічного залучення міської ради.

Забудовник судиться з Мінкультом, а місто в цьому процесі є третьою стороною. Садовий висловив сподівання на підтримку міністра культури та всіх небайдужих, бо "розгрібати наслідки доведеться потім всім нам".

"Мова йде про історичний ареал. Це спадщина ЮНЕСКО! Чесно, навіть не віриться, що таке можливо в країні, яка вважає себе демократичною європейською державою. Вимагаємо відкритого судового процесу! Такі питання не можна вирішувати за закритими дверима!", - додав наостанок Садовий.

Дивіться також: Мінкульт визначився з партнерами щодо збереження культурної спадщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

архітектура (89) Львів (3087) Садовий Андрій (536) будівництво (3029) суд (11731)


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Топ коментарі
+6
Садову не занесли, ось і такий кіпіш)) Чомусь він не розпинаєтся, що ФСБшні москали в тихеньку автобусний завод перепродали щоб санкцій ненаклали
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13.10.2024 20:37
+6
просто фрідманівський Холуй садовий НЕ в-долі.....

от і все, що треба знати....
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13.10.2024 20:38
+5
"Сміттєва блокада"-2?Знову Порошенко?
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13.10.2024 20:14
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То Кличко винуватий..300%..
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13.10.2024 20:08 Відповісти
Тому вони подали позов до Київського окружного адміністративного суду, і той у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, навіть не заслухавши позицію міста.
=======

Это конгениально, товарищ фельдьмаршал! (с) О. Бендер

Виходить, що зараз можна подати до жмеринського суду і спростувати все, що наприймала київська міська рада. Особливо ті пункти, за які вони вже отримали гроші від нужденних сиріт громадян. І ухвалити свій закон щодо будівництв.

Щоправда буде зустрічний суд, у результаті все-одно виграє добро (у кого хабарів судді більше). Боятися інфляції від таких міжгалактичних ставок хабарів не варто - все одно всі гроші судді та інші добропорядні слуги народу виводять у США, Іспанію та інші країни-побратими...
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14.10.2024 01:02 Відповісти
Може зелені вже Львів до Київської обл приєднали))) з цих юристів стане)))

А взагалі, відсотків 90 наших суддів можна саджати на пожиттєве з конфіскаціями..
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14.10.2024 10:11 Відповісти
Цей фрідмановський сраколиз мер там, чи просто насрано?
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13.10.2024 20:08 Відповісти
Та ну....садік кашкета крутить так що вже мозоль на чолі.А майданів вже не буде.Єрмак надовго.
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13.10.2024 20:19 Відповісти
За янеком сумуєш,курва?
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14.10.2024 01:45 Відповісти
А "соєві" це які? Вибачте, не в курсі ваших сленгів, чи діалектів.
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13.10.2024 20:38 Відповісти
Ви прочитали статтю?

Чи ухвала суду є не обов'язковою для всіх, включно з міським головою?

Бо виходить, що наср@но саме у Вашій голові.
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13.10.2024 20:16 Відповісти
будь що перетворять на срач...не важлива тема...******* жити у лайні
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13.10.2024 20:20 Відповісти
Тобто вся теперішня влада "кладе з прибором" на будь-які ухвали, лише для Садового ці ухвали обов'язкові.. Так, думки вголос.
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13.10.2024 20:41 Відповісти
Скажіть, а які ухвали суду проти блаЗЄнських Ви можете назвати?

Адже маріонеткові портновські суді і їх ухвали -- це є сутністю блаЗЄнської влади.
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13.10.2024 21:30 Відповісти
"Сміттєва блокада"-2?Знову Порошенко?
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13.10.2024 20:14 Відповісти
Синютка
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14.10.2024 00:58 Відповісти
чия б корова мичала
а по простішому злодій кричить
- тримайте злодія...
воно "на троні" у Львові з 2006 року, і при цьій комсомольській пиці було знищено і забудовано 17 !!! заводів і підприємств.
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13.10.2024 20:28 Відповісти
просто фрідманівський Холуй садовий НЕ в-долі.....

от і все, що треба знати....
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13.10.2024 20:38 Відповісти
Частину яких він же і скупив за допомогою сертифікатів
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14.10.2024 00:59 Відповісти
На вул Щевченка Ріел збудував цілий мікрорайон маючи тільки дозвіл з Києва без погодження з оточуючими мешканцями і владою Залізничного району. Хіба тяжко було владі підняти народ і викинути всіх забудовників за місто, якби цій владі не насипали в кормушку. У Львові нема влади люба будівельна фірма за допомогою підкупа може побудувати висотку в любому місці навіть на місці памяток ЮНЕСКО.
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13.10.2024 20:32 Відповісти
В нас на вулиці побудували дві 12 поверхові висотки з дозволу Києва. Хоча місцеві давали дозвіл на 5поверхів. З Києва краще видно де який грунт для будування.
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13.10.2024 21:00 Відповісти
Садік має "умовну" долю в Ріелі Мельника
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14.10.2024 01:00 Відповісти
Садову не занесли, ось і такий кіпіш)) Чомусь він не розпинаєтся, що ФСБшні москали в тихеньку автобусний завод перепродали щоб санкцій ненаклали
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13.10.2024 20:37 Відповісти
Вул.Липинського не належить до охоронної зони. Швидше за все йдеться про долю...
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13.10.2024 20:52 Відповісти
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13.10.2024 21:33 Відповісти
Святого злодія не взяли в долю. Аяяй, яка несправидливість!
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13.10.2024 22:06 Відповісти
Та ясно,уродський готель на площі Міцкевича у 20 метрах від площі Ринок олігарху Антонову можна збудувати,а багатоповерхівку 5 км від поощі ринок нізя
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14.10.2024 00:54 Відповісти
Суд знову на стражі справедливості?? Судді як завжди переносять голод і холод на зарплатні 300 тис.від Порошенкової реформочки.. В таких умовах життя, можуть вмнести як завжди вердикт на користь забудовників... Чому ВРада не може прийняти закон про бригаду для ЗСУ з самих суддів та прокурорів??? Цк ж та масса корупціонерів, які вбили в українців віру в те що вони чи їх діти чи онуки будуть жити в справедливій Україні..Що не будуть мінти з дозволу вердиктів з суду викидати законних мешканців з будинків на забажанку якогось Курченка чм ще якогоїсь гнидки..
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14.10.2024 05:15 Відповісти
 
 