Мінкульт визначився з партнерами щодо збереження культурної спадщини. ФОТОрепортаж

Міністерство культури та інформаційної політики підписало меморандуми про співпрацю у сфері охорони культурної спадщини з науковими та освітніми організаціями.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначено в повідомленні Мінкульту, підписання меморандумів відбулося в Київському національному університеті будівництва і архітектури (КНУБА) в рамках науково-практичної конференції "Разом для збереження культурної спадщини України". Сторони зобов'язалися співпрацювати та обмінюватися досвідом щодо стану об’єктів культурної спадщини, розробляти облікову документацію потенційно цінних об’єктів.

Підписанти - в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, ректор КНУБА Петро Куліков, та Віталій Молочко - президент Українського міжнародного інститута відновлення (УМІВ).

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Таким чином міністерство матиме доступ до наукової та практичної бази знань найбільшого галузевого вищу, та зможе скористатися досвідом відомих спеціалістів з міського будування, архітектури, інженерії та економіки, яких об'єднав УМІВ.

Також Ростислав Карандєєв висловив впевненість, що цей документ знайде своє відображення в нормативних актах, які зроблять цю галузь більш зрозумілою, ефективною та захищеною.

З УМІВ Мінкульт співпрацює з 2023 року, коли спеціалісти інституту обгрунтували та розробили документацію для додавання до переліку культурної спадщини кількох об'єктів в Києві. Фахівців УМІВ також залучало бюро UNESCO в Україні для обстеження пам'яток архітектури, що були пошкоджені або зруйновані від влучень російських ракет в Одесі.





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Виступаючи на конференції Віталій Молочко зазначив, що ставлення до памʼяток архітектури та історичного середовища є проявом рівня культури народу, а збереження архітектурно-містобудівної спадщини була і є важливою складовою внутрішньої та зовнішньої культурної політики держави.

Також на конференції була присутня голова бюро UNESCO в Україні К'яра Децці Бардескі, яка презентувала сучасний інструмент для мапування культурної спадщини – візуальний архів, який містить інформацію про унікальні історичні місця.

"Окрім проведення невідкладних протиаварійних робіт, UNESCO фокусується на історичних місцях, наприклад, як у Чернігові та Одесі. Ми також вдаємося до 3D сканування для історичних будівель", - додала К'яра Децці Бардескі.

В рамках конференції відбулося відкриття виставки "Іконостас українських міст" італійського архітектора та викладача Генуезького університету Карло Мерелло. Його авангардні роботи – художнє висловлювання страждань, що зазнали міста України - Донецьк, Харків, Миколаїв, Дніпро та іншим.

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