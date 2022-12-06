Мінкульт оскаржить рішення ОАСК щодо будівлі "Квіти України"

Міністерство культури та інформаційної політики подаватиме скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував наказ відомства, що стосувався будівлі "Квіти України".

Про це йдеться в телеграм-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури та інформаційної політики № 625 від 6 серпня 2021 року. Розгляд справи відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Відповідно до норм законодавства, Міністерство культури та інформаційної політики чекає (на оприлюднення. - Ред.) рішення суду, щоб подати апеляційну скаргу", - йдеться в дописі.

У повідомленні вказується, що "Квіти України" - унікальна памʼятка культурної спадщини в стилі пізнього модернізму, що є витвором Левчука, Гончаренка, Лаврова, Одайника та інших, а також має вплив на розвиток культурного середовища Києва. Станом на сьогодні "Квіти України" залишається пам’яткою культури та має охоронний статус, наголошують у міністерстві.

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Нагадаємо, 12 липня 2021 року в Києві почався демонтаж будівлі "Квіти України" по вул. Січових Стрільців, 49. Місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

13 липня роботи зупинив суд.

Мінкульт та столичний Департамент охорони культурної спадщини внесли будівлю "Квіти України" в реєстр пам’яток культурної спадщини.

6 грудня 2022 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення щодо внесення будівлі до реєстру пам’яток.

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