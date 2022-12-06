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Мінкульт оскаржить рішення ОАСК щодо будівлі "Квіти України"

україни,київ,квіти,будівля

Міністерство культури та інформаційної політики подаватиме скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував наказ відомства, що стосувався будівлі "Квіти України".

Про це йдеться в телеграм-каналі відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства культури та інформаційної політики № 625 від 6 серпня 2021 року. Розгляд справи відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Відповідно до норм законодавства, Міністерство культури та інформаційної політики чекає (на оприлюднення. - Ред.) рішення суду, щоб подати апеляційну скаргу", - йдеться в дописі.

У повідомленні вказується, що "Квіти України" - унікальна памʼятка культурної спадщини в стилі пізнього модернізму, що є витвором Левчука, Гончаренка, Лаврова, Одайника та інших, а також має вплив на розвиток культурного середовища Києва. Станом на сьогодні "Квіти України" залишається пам’яткою культури та має охоронний статус, наголошують у міністерстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минуло півтора року з моменту реєстрації "невідкладного" президентського законопроєкту про ліквідацію ворожого ОАСК, - Жернаков

Нагадаємо, 12 липня 2021 року в Києві почався демонтаж будівлі "Квіти України" по вул. Січових Стрільців, 49. Місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

13 липня роботи зупинив суд.

Мінкульт та столичний Департамент охорони культурної спадщини внесли будівлю "Квіти України" в реєстр пам’яток культурної спадщини.

6 грудня 2022 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення щодо внесення будівлі до реєстру пам’яток.

Також читайте: ВАКС уп’яте не зміг розпочати розгляд "плівок ОАСК", - Центр протидії корупції

Автор: 

архітектура (89) Київ (19436) Міністерство культури (756) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Гоп-гоп, чина гоп !
Війна іде, а ми собі грабуєм....

а який ЗЄ-льоний парад парад був !

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06.12.2022 20:10 Відповісти
це часом не той ОАСК, який Зеленський закрив ще в березні 2022? Чи це... судова реформа Зеленського?
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06.12.2022 21:12 Відповісти
До яких пір в країні існуватимуть ворожі осередки на кшталт ОАСК?
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06.12.2022 22:08 Відповісти
"квіти України" спекулятивний і дешевий "шедевр" архітектури, не вартий увуаги.., дайте можливість людям його доломати і щось пристойне побудувати. чи хочете, щоб те лайно десятиліттями недоруйноване "прикрашало" Київ? наче після кацап бомбардувуань.
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06.12.2022 22:25 Відповісти
...щось пристойне побудувати...
Нажаль у забудовників як у хлопчика з анекдота,він з лайна ліпив пожежника,а всеодно получався мєнт.
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06.12.2022 22:51 Відповісти
Краще людям поясни детальніше про це. Я теж все знаю але я не киянин. Тому висновки робити не мені.
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06.12.2022 22:54 Відповісти
висновки робляться в кабінетах... в тому числі після прочитання ваших постів. аж ніяк не киянами. кияни, як і мешканці інших міст, це ширма і формальність на яку часто апелюють, щоб щось заговорити й закопати, часто на свою користь.
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07.12.2022 13:13 Відповісти
Скільки ще Україну терзатимуть "вовчі" суди? Хтось дуже зацікавлений у їхньому існуванні?
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06.12.2022 22:32 Відповісти
В майбутній Україні немає місця забудовникам конченим совкодроерам які за копійку руйнують історичні памятки і артефакти Української історії. За це потрібна стаття як і за Держзраду.
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07.12.2022 01:35 Відповісти
 
 