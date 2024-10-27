УКР
6 214 28

Багатоповерхівка замість історичної спадщини: апеляційний суд скасував історико-архітектурний опорний план Львова. Садовий готує касацію

Садовий повідомив про намагання абудовників знищити архітектурну спадщину Львова

Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Чуда не сталося. Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова.
Засідання відбулося у закритому письмовому провадженні. Ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію. Ми готуємо касацію і не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов’язок - зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників!", - зауважив очільник міста.

За словами Садового, це ще один доказ того, що Україна потребує якісної судової реформи. Усі рішення, які стосуються громад, мають прийматися та обговорюватися у публічному процесі.

Також читайте: Львівська міськрада відтепер використовуватиме фемінітиви в офіційних документах

"Я прошу всіх журналістів, блогерів, громадських активістів звернути увагу на цю ситуацію. На жаль, сьогодні публічність є нашим єдиним захистом і надією на справедливість. Попри всі на світі рішення, ми не дамо знищити історичну спадщину Львова! Це спадщина України та світу! Все будемо робити відповідно до конституції, бо джерелом влади є народ. Якщо прийдеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо", - резюмує він.

Раніше Садовий повідомляв, у Львові забудовники через суд намагаються знищити архітектурну спадщину, хочуть побудувати багатоповерхівку.

архітектура (89) Львів (3148) Садовий Андрій (538) забудова (583)
+6
Буває. У нас донецький суд досі виносить рішення іменем України.
27.10.2024 11:42 Відповісти
+5
Садовии вже збудував сміттєпереробнии - чи до цієі пори по всіи Украіні розвозить?
27.10.2024 11:50 Відповісти
+5
З будівельною мафією пора щось робити, бо від історичних будівль скоро не залишиться нічого, а на їхньому місці будуть чергові покинуті недобудови та тисячі ошуканих покупців житла, бо так прописані закони, а дармоїдам депутатам, начолі з головуючою у галузі будівництва Шуляк, ніякого діла до цього немає

Група ошуканих покупців квартир у новобудовах
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557
27.10.2024 12:00 Відповісти
А може він і сам в долі з забудовниками?
27.10.2024 11:46 Відповісти
Как ******* эта строительная мафия
27.10.2024 11:50 Відповісти
Доля мусить мати долю
27.10.2024 11:59 Відповісти
А на шляху тих забудов за які тобі покидьок бандити бабло мішками носять також готовий стати???https://sadovyi.org/2024/05/21/lvivskyj-telekanal-nta-mer-sadovyj-peretvoryv-lviv-u-neprydatni-dlya-zhyttya-kamyani-dzhungli/
27.10.2024 11:54 Відповісти
Курва...на садік мощний опозиціонер!!!
27.10.2024 11:58 Відповісти
Львів чіпати не можна але чому зе-влада не захищає Садового, який їм продався на всі 100% ?
27.10.2024 11:58 Відповісти
Бо то ЗЄвлада будує...
27.10.2024 13:09 Відповісти
Зе-влада ще нічого взагалі не збудувала - у них руки з задниці ростуть і мізки ''на бєкрєнь''.
Просто Зе-банда жирно косить ''свої відсотки'' із забудовників.
27.10.2024 17:50 Відповісти
Як може боротись з будівельною мафією людина яка приймає пряму і безпосередню участь у цій мафії роками - про мерця Садового це у Львові відомо всім не байдужим мешканцям!
27.10.2024 12:12 Відповісти
Вибирати в міськради самих представників забудовників. а потім хотіти боротись з будівельною мафією яку самі і обрали.
27.10.2024 12:22 Відповісти
Слушне зауваження, це як лисицю поставити охороняти курятник.
Але, що нам робити?
27.10.2024 14:43 Відповісти
До інших виборів нічого не зміниться, а там вже треба думати кого обирати.

Зараз працює така схема заносять гроші в виконком і меру або це будівельна контора когось з провладних і потім здається в експлуатацію через Києв
І типу місцеві ради та Мер не при справі і нічого не знають та не можуть зробити.
27.10.2024 15:00 Відповісти
Святий злодій не в долі. А все інше -димова завіса для прикриття.
27.10.2024 12:08 Відповісти
Той Київ скрізь втручається вказуючи де що будувати. В нас з дозволу Києва над дорогою побудували дві одинидцятиповерхівки (місцева влада дала дозвіл на пять) і це при тому що там десятками років було болото.
27.10.2024 12:18 Відповісти
Ця козлина свого часу попала у Верховну Раду балотуючись у Чернігові. Тільки но його вибрали туди, пішли усі нах. А потім ще у мєри міста, де займаються контрабандою (с понтом я не я та хата не моя).
27.10.2024 12:55 Відповісти
Ви краще напишіть чиє будівництво і хто кришує......имья сестра))
27.10.2024 13:14 Відповісти
Вірю і дякую за стійкість, пане Андрій! Вірю, тому що пам'ятаю - як порохня та його посіпаки захаращували Львів сміттям! І Ви не здалися, а перемогли! ГАНЬБА невігласам-забудовникам та "вовчим" судам! Підтримаємо Львів!
27.10.2024 14:12 Відповісти
Ти ********?
27.10.2024 14:45 Відповісти
дивне питання, це ж факт.
27.10.2024 19:27 Відповісти
Суддівська мафія це перше кого треба пересаджати, потім прокурорвів і мусорів
27.10.2024 16:01 Відповісти
давно не был в Львове, но Вы бы лучше совковый туалет на вокзале Городоцкой сделали похожим на туалет в польском Ашане, и камеры для хранения не совковые на вокзале. в 19 году на это было стыдно смотреть просто.
27.10.2024 18:03 Відповісти
У всіх мафіозних державах будівельна схема аналогічна. Спочатку *ставітся вопрос*, застовблюються земельні ділянки, а щоб всякі не шастали, придумуються то ландшафтні парки,то архіологічна спадщина тощо. По окремих вулицях,кварталах. І головне-тривалий час затверджується. У випадку Садового 8 років. Зробити генплан забудови всього Львова наснаги немає. Ну і самі попалися у свій же капкан. Або Сутулий грає в іншу гру на стороні забудовника і все це па приколу
27.10.2024 18:13 Відповісти
тобто план зроблений через сраку, а винен суд, нічого нового.
27.10.2024 19:26 Відповісти
Головне, бабло на план попілілі
28.10.2024 00:01 Відповісти
 
 