Багатоповерхівка замість історичної спадщини: апеляційний суд скасував історико-архітектурний опорний план Львова. Садовий готує касацію

Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Чуда не сталося. Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова.

Засідання відбулося у закритому письмовому провадженні. Ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію. Ми готуємо касацію і не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов’язок - зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників!", - зауважив очільник міста.

За словами Садового, це ще один доказ того, що Україна потребує якісної судової реформи. Усі рішення, які стосуються громад, мають прийматися та обговорюватися у публічному процесі.

Також читайте: Львівська міськрада відтепер використовуватиме фемінітиви в офіційних документах

"Я прошу всіх журналістів, блогерів, громадських активістів звернути увагу на цю ситуацію. На жаль, сьогодні публічність є нашим єдиним захистом і надією на справедливість. Попри всі на світі рішення, ми не дамо знищити історичну спадщину Львова! Це спадщина України та світу! Все будемо робити відповідно до конституції, бо джерелом влади є народ. Якщо прийдеться лягати під кран, щоб зупинити забудову, то там буде теплий чай і бочка з ватрою. Не пропадемо", - резюмує він.

Раніше Садовий повідомляв, у Львові забудовники через суд намагаються знищити архітектурну спадщину, хочуть побудувати багатоповерхівку.