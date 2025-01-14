Более 60 танкеров с российской нефтью бросили якорь после введения США новых санкций, - Reuters

По меньшей мере 65 нефтяных танкеров дрейфуют у побережья Китая, России, Сингапура и Дальнего Востока после того, как США объявили о новом пакете санкций 10 января.

Согласно анализу Reuters на основе данных MarineTraffic и LSEG, пять из этих танкеров стояли возле китайских портов, а еще семь бросили якорь возле Сингапура, а остальные остановились вблизи России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

"В пятницу (10 января. - Ред.) Минфин США ввел санкции против российских нефтедобывающих компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, перевозивших российскую нефть, поскольку его целью являются доходы, которые Москва использовала для финансирования войны с Украиной", - пишет агентство.

Остановка торговли этими танкерами усиливает давление на суда, которые уже пострадали от предыдущих санкций США, поскольку 25 нефтяных танкеров уже простаивали в разных местах, в том числе возле иранских портов, а также недалеко от Суэцкого канала, свидетельствует анализ отслеживания судов.

Отмечается, что некоторые порты приняли ряд мер еще перед введением санкций США 10 января. В частности, на прошлой неделе трейдеры заявили, что Shandong Port Group запретила танкерам, которые находятся под санкциями США, заходить в свои порты.

По оценкам аналитиков, под санкции США попало около 10% мирового флота нефтяных танкеров.

Напомним, что 10 января Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении новых санкций против "теневого" флота танкеров, который позволяет России экспортировать нефть в обход введенных странами "Большой семерки" ограничений.

