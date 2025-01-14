РУС
Более 60 танкеров с российской нефтью бросили якорь после введения США новых санкций, - Reuters

десятки танкерів кинули якорі через санкції

По меньшей мере 65 нефтяных танкеров дрейфуют у побережья Китая, России, Сингапура и Дальнего Востока после того, как США объявили о новом пакете санкций 10 января.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно анализу Reuters на основе данных MarineTraffic и LSEG, пять из этих танкеров стояли возле китайских портов, а еще семь бросили якорь возле Сингапура, а остальные остановились вблизи России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

"В пятницу (10 января. - Ред.) Минфин США ввел санкции против российских нефтедобывающих компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также против 183 судов, перевозивших российскую нефть, поскольку его целью являются доходы, которые Москва использовала для финансирования войны с Украиной", - пишет агентство.

Остановка торговли этими танкерами усиливает давление на суда, которые уже пострадали от предыдущих санкций США, поскольку 25 нефтяных танкеров уже простаивали в разных местах, в том числе возле иранских портов, а также недалеко от Суэцкого канала, свидетельствует анализ отслеживания судов.

Читайте также: По меньшей мере 55 судами "теневого флота" России владеют дубайские компании, - Yle

Отмечается, что некоторые порты приняли ряд мер еще перед введением санкций США 10 января. В частности, на прошлой неделе трейдеры заявили, что Shandong Port Group запретила танкерам, которые находятся под санкциями США, заходить в свои порты.

По оценкам аналитиков, под санкции США попало около 10% мирового флота нефтяных танкеров.

Напомним, что 10 января Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении новых санкций против "теневого" флота танкеров, который позволяет России экспортировать нефть в обход введенных странами "Большой семерки" ограничений.

Читайте также: Это часть плана РФ, – Бербок заявила, что "ржавые танкеры" Путина угрожают Балтийскому морю

+6
Ждут дальнейших указаний значит.
От себя могу сказать- да, если некий рандомный продавец ищет возможность толкнуть свой товар левому покупателю, то в условиях санкций, это нереально. А если и продавец, и покупатель работают заодно, то уже санкции нереальны.
14.01.2025 19:21 Ответить
14.01.2025 19:21 Ответить
+4
Дурні якісь, нафтопроводом "Дружба" без проблем тече нафта і вбивства українців не мішає нікому в ЄС.
14.01.2025 19:15 Ответить
14.01.2025 19:15 Ответить
+3
Подивимося як далі цих американських санкцій дотримуватимуться інші країни.
Для США це рубікон.
Пошлють у результаті їх нах, чи право маю
14.01.2025 19:03 Ответить
14.01.2025 19:03 Ответить
Ой.
14.01.2025 18:59 Ответить
14.01.2025 18:59 Ответить
Подивимося як далі цих американських санкцій дотримуватимуться інші країни.
Для США це рубікон.
Пошлють у результаті їх нах, чи право маю
14.01.2025 19:03 Ответить
14.01.2025 19:03 Ответить
Заре перепродасть шнобелястому алієву і піде як азєрська. Нє?
14.01.2025 19:04 Ответить
14.01.2025 19:04 Ответить
Потрібно ще перекачати в інший танкер.
14.01.2025 19:15 Ответить
14.01.2025 19:15 Ответить
що й роблять
14.01.2025 20:19 Ответить
14.01.2025 20:19 Ответить
Понад 60 танкерів з російською нафтою кинули якір...
Щонайменше 65 нафтових танкерів дрейфують біля узбережжя...

То кинули якір чи дрейфують?
Ага, здогадався: вони то кидають якір, то дрейфують...
14.01.2025 19:08 Ответить
14.01.2025 19:08 Ответить
Кидають якір якраз в місцях, де проходять кабелі зв'язку регіонального знчення. От дивина.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:26 Ответить
"кинули якір" це щось на кшталт "відкинули копита"
показать весь комментарий
14.01.2025 19:10 Ответить
фантазія твоя не дотягує. як кинули так і піднімуть. не на дно ж пішли
показать весь комментарий
14.01.2025 20:26 Ответить
що ви таке кажите!? мені рибок жалко, нехай йдуть... ой! це вже сексуальна фантозія виходить
показать весь комментарий
14.01.2025 21:07 Ответить
капець у тебе бредятина у голові
показать весь комментарий
16.01.2025 08:28 Ответить
Дурні якісь, нафтопроводом "Дружба" без проблем тече нафта і вбивства українців не мішає нікому в ЄС.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:15 Ответить
Нафтопровід і територією України проходить, але все одно- ЄС у всьому винні.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:01 Ответить
Чому це не можна було зробити в березні 22 р?щоб не було ескалації?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:19 Ответить
Ждут дальнейших указаний значит.
От себя могу сказать- да, если некий рандомный продавец ищет возможность толкнуть свой товар левому покупателю, то в условиях санкций, это нереально. А если и продавец, и покупатель работают заодно, то уже санкции нереальны.
14.01.2025 19:21 Ответить
14.01.2025 19:21 Ответить
Ніби норм, але це ж кацапи - якусь нову схему намутять
показать весь комментарий
14.01.2025 19:26 Ответить
тому дрейфують, поки офісні голови летять
показать весь комментарий
14.01.2025 20:27 Ответить
Але ж ще 120 продовжують десь вештатися...
показать весь комментарий
14.01.2025 21:08 Ответить
 
 