Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего
Президент Владимир Зеленский изменил кадровый состав Ставки Верховного главнокомандующего.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе №30/2025.
В соответствии со статьей 8 Закона "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский вывел из состава Ставки Верховного главнокомандующего Романа Машовца.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.
епер призначення командирів відбуватимуться через голосувалку в Інтернеті.
Вибачте, але я вже не хочу служити в такому варіанті «рабочє-крєстьянской Красной армії».
Звільніть мене від такої високої честі. Заміну мені знайдіть шляхом голосування через «Армія+».
єрмаком
узгоджено
Тут це трохи не так працює, валодья. Тут потрібно саджати всіх на довгі-довгі терміни. І тебе в першу чергу.