Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский изменил кадровый состав Ставки Верховного главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе №30/2025.

В соответствии со статьей 8 Закона "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский вывел из состава Ставки Верховного главнокомандующего Романа Машовца.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Читайте также: Несмотря на решение Ставки, продолжается комплектование личным составом новой 156-й механизированной бригады, - Бутусов