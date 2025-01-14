РУС
Новости
7 207 26

Зеленский изменил состав Ставки Верховного главнокомандующего

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский изменил кадровый состав Ставки Верховного главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе №30/2025.

В соответствии со статьей 8 Закона "Об обороне Украины", на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский вывел из состава Ставки Верховного главнокомандующего Романа Машовца.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Читайте также: Несмотря на решение Ставки, продолжается комплектование личным составом новой 156-й механизированной бригады, - Бутусов

Зеленский Владимир (21582) Машовец Роман (15) Ставка (147)
Топ комментарии
+12
Там би всіх вигнати нахрен! І добряче провітрити приміщення. Смердить...
14.01.2025 19:20 Ответить
14.01.2025 19:20 Ответить
+12
А сам гадьониш не хоче у відставку?
14.01.2025 19:24 Ответить
14.01.2025 19:24 Ответить
+10
14.01.2025 19:13 Ответить
14.01.2025 19:13 Ответить
Комментировать
До чого ж потужно!
14.01.2025 19:07 Ответить
14.01.2025 19:07 Ответить
Та незламно!
14.01.2025 19:49 Ответить
14.01.2025 19:49 Ответить
Мені теж його тост сподобався, головне повод знайшли
14.01.2025 22:40 Ответить
14.01.2025 22:40 Ответить
"Шо, опять?"(с)
14.01.2025 19:09 Ответить
14.01.2025 19:09 Ответить
14.01.2025 19:13 Ответить
14.01.2025 19:13 Ответить
"Складовщик Ставки".
14.01.2025 19:14 Ответить
14.01.2025 19:14 Ответить
14.01.2025 19:15 Ответить
14.01.2025 19:15 Ответить
Там би всіх вигнати нахрен! І добряче провітрити приміщення. Смердить...
14.01.2025 19:20 Ответить
14.01.2025 19:20 Ответить
ГРОМ: Все. Приїхали.
епер призначення командирів відбуватимуться через голосувалку в Інтернеті.
Вибачте, але я вже не хочу служити в такому варіанті «рабочє-крєстьянской Красной армії».
Звільніть мене від такої високої честі. Заміну мені знайдіть шляхом голосування через «Армія+».
14.01.2025 19:23 Ответить
14.01.2025 19:23 Ответить
Працює Лідор, працює день і вночі. ... По п'ять хвилин. Турборежим, ***...
14.01.2025 19:23 Ответить
14.01.2025 19:23 Ответить
А сам гадьониш не хоче у відставку?
14.01.2025 19:24 Ответить
14.01.2025 19:24 Ответить
І де ти бачив у Ізраїлі мусорів которие рвуть його город
14.01.2025 22:43 Ответить
14.01.2025 22:43 Ответить
гідрант "квартет" Крилова читав?
14.01.2025 19:40 Ответить
14.01.2025 19:40 Ответить
а його хіба сценаристи кварталу написали ?
14.01.2025 19:45 Ответить
14.01.2025 19:45 Ответить
"Кручу верчу відповідальність уникнути хочу!"
14.01.2025 19:52 Ответить
14.01.2025 19:52 Ответить
сподіваюсь з
єрмаком
узгоджено
14.01.2025 19:54 Ответить
14.01.2025 19:54 Ответить
в тюрьму бы тебя, на пожизненное гниду, с правом прихода к тебе любого пострадавшего от войны
14.01.2025 20:03 Ответить
14.01.2025 20:03 Ответить
Мабуть труси зі шкарпетками рідше міняє за склад "Ставки".
14.01.2025 20:04 Ответить
14.01.2025 20:04 Ответить
І кого тільки там не було- якіїсь два козли, і шкапи, і каЦапи ...
14.01.2025 21:00 Ответить
14.01.2025 21:00 Ответить
Знову змінив пожежників, які гасять пожежу, на нових, які не в курсі що де, і як. Нічого що поки увійдуть в курс справ, пожежа посилиться, і перекинеться на більшу територію.
14.01.2025 21:51 Ответить
14.01.2025 21:51 Ответить
Вже даже не смішно, змінити сценарій треба
14.01.2025 22:38 Ответить
14.01.2025 22:38 Ответить
Це, звісно , величезна втрата! Бо як на Ставці без заступників завгоспа? Раптом туалетний папір закінчиться, то шо робити?
14.01.2025 23:03 Ответить
14.01.2025 23:03 Ответить
Вирішив дослухатись до порад розумних людей, і не ліжка переставити, а "персонал" замінити?
Тут це трохи не так працює, валодья. Тут потрібно саджати всіх на довгі-довгі терміни. І тебе в першу чергу.
15.01.2025 08:56 Ответить
15.01.2025 08:56 Ответить
 
 