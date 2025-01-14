РУС
Новости
13 875 27

Несмотря на решение Ставки, продолжается комплектование личным составом новой 156-й механизированной бригады, - Бутусов

Формування 156 бригади

На Ставке верховного главнокомандующего было принято решение об остановке формирования новых бригад и направлении пополнения в уже сформированные и опытные бригады.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, в течение последних двух дней целый ряд опытных бригад, которые находятся на важных направлениях, получили боевые распоряжения о пополнении личным составом, сроки выполнения определены от трех дней до двух недель.

Смотрите также: Дело Анны Киевской: Уроки новосформированных бригад | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

"В распоряжениях указана численность пополнения, теперь будем контролировать ход выполнения, чтобы проинформировать Ставку о реальном положении дел. Это реальное положительное изменение, которое стало возможным благодаря широкой огласке и поддержке гражданского общества. Спасибо всем членам Ставки, которые поддержали такое решение", - говорится в заметке.

Вместе с тем, Бутусов сообщает, что зафиксирован факт невыполнения решения Ставки. Так, продолжается комплектование личным составом новой 156-й механизированной бригады. Формирует ее тоже командование ОК "Захід", которое формировало и направляло на фронт 155-ю механизированную бригаду.

"К сожалению, методы комплектования, методы и сроки подготовки так же неадекватны, как и в случае 155-й бригады. Командующий ОК "Захід" Шведюк продолжает находиться на своей должности.

Сейчас мне пишут военнослужащие, передают данные по количеству СЗЧ в составе вновь сформированных и введенных в бой в 2024-м году бригад: 140-х пехотных, 150-х и так далее", - отметил Бутусов.

Он также обещает в ближайшее время обнародовать эти данные, чтобы люди увидели, насколько много людей убегают именно из-за слабой организованности и управляемости новых частей.

"Прошу ответственных членов Ставки поставить вопрос о необходимости строгого выполнения решения, которое приняла Ставка по направлению людей исключительно в состав опытных боевых бригад и батальонов", - резюмирует журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о ситуации в 155-й бригаде: Ставка не выполняет свои обязанности, такие ошибки нам очень дорого стоят

Подробно о ситуации в 155-й бригаде читайте в материале "Дело Анны Киевской: Уроки новосформированных бригад".

Ситуация в 155-й бригаде

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в отношении 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

Читайте также: Драпатый доложил Зеленскому относительно 155-й бригады: Разъяснил ситуацию, назвал причины, ответственные

Автор: 

Бутусов Юрий (4409) ВСУ (6846) Ставка (147) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (48)
Топ комментарии
+13
Ну і шо? Ну збрехали знову. Треба ж і далі розвалювати ЗСУ, які вперто не хочуть зійтись з ху@лом пасєрєдінє України.

14.01.2025 11:15 Ответить
14.01.2025 11:15 Ответить
+12
Скільки палковників чекає свого підвищення? Генералітет породжує деградацію українського війська, а ще і москалі сриський з дєрмаком...
14.01.2025 11:10 Ответить
14.01.2025 11:10 Ответить
+11
Черговий сеанс уріноофтальмології...
14.01.2025 11:11 Ответить
14.01.2025 11:11 Ответить
той хто приймав рішення Ставки тримав схрещеними пальці в той час, так що рішення не дійсне
14.01.2025 11:05 Ответить
14.01.2025 11:05 Ответить
На ногах
14.01.2025 20:10 Ответить
14.01.2025 20:10 Ответить
Ставка больше, чем жизнь.
14.01.2025 11:10 Ответить
14.01.2025 11:10 Ответить
Черговий сеанс уріноофтальмології...
14.01.2025 11:11 Ответить
14.01.2025 11:11 Ответить
Так понятное дело, речь-то шла о формировании новых бригад... А 140-150-ые давно уже не новые их будут доформировывать... Там еще 160, 161, 162 имеются... вот с ними интереснее, расформируют?! Вряд ли, но возможно...
14.01.2025 11:11 Ответить
14.01.2025 11:11 Ответить
Ну так гроші же вже виділені - потрібно освоювати.
А людолови на потоці всіх хапають - бусіфікованим потрібно кудись засовувати.
Калечних інвалідів же у нормальні бригади не візьмуть.
А молодим комдивам виходу немає - 20-30% хоч "холодними" укомплектувати потрібно.
14.01.2025 11:14 Ответить
14.01.2025 11:14 Ответить
Ішак пудрить мізки народу своїми рішеннями, видаючи це за "потужну" діяльність. Роль і користь цього збіговиська бездарів під назвою ставка така ж, як і від верховного ішака.
14.01.2025 11:19 Ответить
14.01.2025 11:19 Ответить
Чергове підтвердження що Ставка -фуфло.
14.01.2025 11:21 Ответить
14.01.2025 11:21 Ответить
Чергове підтвердження що Ставка виконує Стамбульські угоди: показове навмисне знищення недосвідчених військових аби українці тікали від ЗСУ і перестали чинити опір.
14.01.2025 11:25 Ответить
14.01.2025 11:25 Ответить
І це офігенно працює.
14.01.2025 21:54 Ответить
14.01.2025 21:54 Ответить
ЗЄля сказав - Зєля спиз..ів.
14.01.2025 11:23 Ответить
14.01.2025 11:23 Ответить
Стабільність понад усе.
14.01.2025 11:39 Ответить
14.01.2025 11:39 Ответить
Я давано зрозумів, що Боневтік говорить те, що подобається наріду, а робить те, що подобається ворогам України.
14.01.2025 11:38 Ответить
14.01.2025 11:38 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 11:49 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 11:53 Ответить
Будет бригада значит "ВересК"
15.01.2025 07:02 Ответить
15.01.2025 07:02 Ответить
Почали-зупинили-продовжують. Дайте йому ще 100днів! Він навчиться!
14.01.2025 11:59 Ответить
14.01.2025 11:59 Ответить
Пани в шкіряних диваних думали наловимо челяді нехай воюють, да щось пішло не так.
14.01.2025 12:28 Ответить
14.01.2025 12:28 Ответить
Тому, що на старій бригаді багато не розпилиш, а на формуванні нової - шоколад просто.
14.01.2025 12:37 Ответить
14.01.2025 12:37 Ответить
Видали браковані міни і хочуть гарний результат.Якби це була не наша бригада, а американська то там би взаналі 100% пішли з таким підходом.А взагалі головна проблема нашого війська відсутність еліти країни у її складі тому і відношення таке..
14.01.2025 14:20 Ответить
14.01.2025 14:20 Ответить
Яка нафіг ставка, то є квартал 95, поприкалувались та розійшлись, а люди то гинуть, території втрачаємо. Але в мене питання, а клоуни на що надіялись, коли казали, що тільки перемога! Як вони мали перемагати? Поки ми брали Крим, кацабня упорно готувалась до наступу!
14.01.2025 17:25 Ответить
14.01.2025 17:25 Ответить
Та хай хоч якісь формують.
14.01.2025 20:11 Ответить
14.01.2025 20:11 Ответить
Головком дав доручення начальнику повітряних сил щодо збереження спеціалістів а ставка прийняла рішення щодо комплектування, Це ***, що?????
а що, в армії накази вже відмінили? бо накази виконуються, а на доручення та рішення, кладуть ххх.ууу,,ййййй
от так воно і вийшло...
15.01.2025 00:56 Ответить
15.01.2025 00:56 Ответить
 
 