Несмотря на решение Ставки, продолжается комплектование личным составом новой 156-й механизированной бригады, - Бутусов

На Ставке верховного главнокомандующего было принято решение об остановке формирования новых бригад и направлении пополнения в уже сформированные и опытные бригады.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По его словам, в течение последних двух дней целый ряд опытных бригад, которые находятся на важных направлениях, получили боевые распоряжения о пополнении личным составом, сроки выполнения определены от трех дней до двух недель.

Смотрите также: Дело Анны Киевской: Уроки новосформированных бригад | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

"В распоряжениях указана численность пополнения, теперь будем контролировать ход выполнения, чтобы проинформировать Ставку о реальном положении дел. Это реальное положительное изменение, которое стало возможным благодаря широкой огласке и поддержке гражданского общества. Спасибо всем членам Ставки, которые поддержали такое решение", - говорится в заметке.

Вместе с тем, Бутусов сообщает, что зафиксирован факт невыполнения решения Ставки. Так, продолжается комплектование личным составом новой 156-й механизированной бригады. Формирует ее тоже командование ОК "Захід", которое формировало и направляло на фронт 155-ю механизированную бригаду.

"К сожалению, методы комплектования, методы и сроки подготовки так же неадекватны, как и в случае 155-й бригады. Командующий ОК "Захід" Шведюк продолжает находиться на своей должности.

Сейчас мне пишут военнослужащие, передают данные по количеству СЗЧ в составе вновь сформированных и введенных в бой в 2024-м году бригад: 140-х пехотных, 150-х и так далее", - отметил Бутусов.

Он также обещает в ближайшее время обнародовать эти данные, чтобы люди увидели, насколько много людей убегают именно из-за слабой организованности и управляемости новых частей.

"Прошу ответственных членов Ставки поставить вопрос о необходимости строгого выполнения решения, которое приняла Ставка по направлению людей исключительно в состав опытных боевых бригад и батальонов", - резюмирует журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о ситуации в 155-й бригаде: Ставка не выполняет свои обязанности, такие ошибки нам очень дорого стоят

Подробно о ситуации в 155-й бригаде читайте в материале "Дело Анны Киевской: Уроки новосформированных бригад".

Ситуация в 155-й бригаде

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в отношении 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

Читайте также: Драпатый доложил Зеленскому относительно 155-й бригады: Разъяснил ситуацию, назвал причины, ответственные