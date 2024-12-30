Зеленский уволил заместителя главы ОП Машовца

Президент Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ №889/2024 от 30 декабря обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

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По данным источников NV, Зеленский имеет определенные претензии к работе Машовца, который курировал военное направление в Офисе президента.

"Прежде всего, президент нуждается в своевременной и реальной информации с фронта, информации о потребностях военных, поэтому выбрали Палису [заместитель Ермака]", - сообщил источник издания.

Сначала, как отмечается. Машовец должен был курировать международное направление, поскольку он участвовал почти во всех зарубежных визитах главы государства, а новоназначенный заместитель Ермака полковник 93-й бригады Павел Палиса занимался бы военными. Однако этого не будет.

"Палиса дублирует функции Машовца, и изначально, когда его пригласил Ермак в ОП, было понятно, что Роман уйдет из ОП, тем более он поддерживает связь с Кириллом Будановым, и это также было триггером долгое время", - сообщил источник NV.

По словам собеседника издания, рассматривается вариант, что Машовец перейдет работать в ГУР. Однако сам чиновник не прокомментировал информацию о своем увольнении.

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Справка

Роман Машовец был назначен на должность заместителя руководителя Офиса Президента 22 апреля 2020 года.

Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения.

С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.