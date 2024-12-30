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Зеленский (19024) увольнение (2648) Ермак Андрей (1240) Машовец (14)

Зеленский уволил заместителя главы ОП Машовца

Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу Президента

Президент Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Соответствующий указ №889/2024 от 30 декабря обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.

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По данным источников NV, Зеленский имеет определенные претензии к работе Машовца, который курировал военное направление в Офисе президента.

"Прежде всего, президент нуждается в своевременной и реальной информации с фронта, информации о потребностях военных, поэтому выбрали Палису [заместитель Ермака]", - сообщил источник издания.

Сначала, как отмечается. Машовец должен был курировать международное направление, поскольку он участвовал почти во всех зарубежных визитах главы государства, а новоназначенный заместитель Ермака полковник 93-й бригады Павел Палиса занимался бы военными. Однако этого не будет.

"Палиса дублирует функции Машовца, и изначально, когда его пригласил Ермак в ОП, было понятно, что Роман уйдет из ОП, тем более он поддерживает связь с Кириллом Будановым, и это также было триггером долгое время", - сообщил источник NV.

По словам собеседника издания, рассматривается вариант, что Машовец перейдет работать в ГУР. Однако сам чиновник не прокомментировал информацию о своем увольнении.

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Справка

Роман Машовец был назначен на должность заместителя руководителя Офиса Президента 22 апреля 2020 года.

Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения.

С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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Топ комментарии
+13
Вибори наближаються і ішак намагається сподобатись.
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30.12.2024 21:52
+11
Де це ти прочитав, на якому паркані, чи сам видумав на ходу?
Де ти прочитав, чи хто тобі сказав, що хтось ставить питання про " єдиного кандидата від опозиції"?
Опозиція це хто? Довіра, інші куски регіоналів, що постійно голосують за законороєкти Зеленьського, це опозиція? Голос,де більшість фракції те ж саме- це опозиція?
Пінчук із Притулою і Чмутом- це опозиція?
А Жюлька, це також опозиція ?
Блін, де ви беретеся,ікспєрти?
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30.12.2024 23:03
+10
А Татарова ні?
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30.12.2024 21:57
Комментировать
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Вибори наближаються і ішак намагається сподобатись.
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30.12.2024 21:52 Ответить
Ага і к Буданову наглядача приставив.
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30.12.2024 21:56 Ответить
Де це ти прочитав, на якому паркані, чи сам видумав на ходу?
Де ти прочитав, чи хто тобі сказав, що хтось ставить питання про " єдиного кандидата від опозиції"?
Опозиція це хто? Довіра, інші куски регіоналів, що постійно голосують за законороєкти Зеленьського, це опозиція? Голос,де більшість фракції те ж саме- це опозиція?
Пінчук із Притулою і Чмутом- це опозиція?
А Жюлька, це також опозиція ?
Блін, де ви беретеся,ікспєрти?
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30.12.2024 23:03 Ответить
"Авраменко"! Не швиди... Почекай, поки шмарклі під носом висохнуть, і і штанці у тебе "подовшають" - тоді й будеш лізти з "повчаннями"...
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31.12.2024 07:40 Ответить
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
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30.12.2024 23:28 Ответить
Шо каштан усе ближе. 🤣🤣🤣
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30.12.2024 22:41 Ответить
сподобатись звільняючи небагатьох реальних фахівців в своїй конторі ?

досить дивний електоральний спосіб.

Машковець занудний, але знаний військовий аналітик
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30.12.2024 22:42 Ответить
Это не тот Машовец.
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31.12.2024 07:10 Ответить
А что это за структура такая что так важна для страны???
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30.12.2024 21:57 Ответить
А Татарова ні?
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30.12.2024 21:57 Ответить
дєрмака звільняй, чмо тупориле! Так більш правдиво виглядатиме.
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30.12.2024 21:57 Ответить
А шо буратінка буде без нього, взагалі, робити?
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31.12.2024 09:11 Ответить
Буба рвет и мечет, рвет и меет...
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30.12.2024 21:59 Ответить
"Мавр зробив свою справу... Мавр може піти..."
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31.12.2024 07:41 Ответить
Охриніти. Тобто Міноборони не дає Верховному інфи?
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30.12.2024 22:00 Ответить
Де саме написано що Міноборони не дає інфу тому Верховному?
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30.12.2024 22:04 Ответить
"Перш за все, президент потребує своєчасної та реальної інформації з фронту, інформації про потреби військови" Нафіг йому зами завгоспа?
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30.12.2024 22:08 Ответить
То це не про Міноборони, а про військових та про фронт.
А радники блазню та Єрмаку потрібні для того щоби хоч щось на пальцях пояснити довбням які у військовій справі розуміються так само як й у астрофізики.
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30.12.2024 22:23 Ответить
"про фронт"-генштаб.
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30.12.2024 22:45 Ответить
А я про що написав?
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30.12.2024 22:49 Ответить
Машковець, схоже, для тупарів з ОПи був військовим Енштейном

.
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30.12.2024 22:45 Ответить
Краще би вони Костянтина Машовця попросили щось їм пояснювати...
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30.12.2024 22:53 Ответить
Ріже прямо під корінь ту сволоту, яка його за ніс весь час водила....
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30.12.2024 22:12 Ответить
вкрав-випив-в Монако..
купить Ролл-Ройс???
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30.12.2024 22:30 Ответить
"від початку, коли його запросив Єрмак в ОП, було зрозуміло, що Роман піде з ОП, тим більше він підтримує зв'язок з Кирилом Будановим, і це також було тригером довгий час", - повідомило джерело NV.

Джерело: https://censor.net/ua/n3527804

Недолугі спроби зліпити з Буданова типу опозиціонера до ОПи.
При бажанні Зермаки можуть звільнити Буданова з посади так само легко, як і Залужного.
Але ж не звільняють!
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30.12.2024 22:31 Ответить
Буданга свій в доску для Зермаків. Брат.
25 грудня 2024 року.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запалює першу свічку на ханукії, виготовленій з уламків ворожих ракет і дронів, скерованих Росією по Україні.

Урочиста церемонія відбулася в Київському центрі єврейської громади за участі головного рабина Києва Йонатана Марковича. Відповідне фото опублікував ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін у Facebook.

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31.12.2024 09:17 Ответить
Зачистка неугодних перед складанням капітуляції підписанням мирної угоди
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30.12.2024 22:32 Ответить
це цей що навів ракету на Залужного.ховає кінці янелох.
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30.12.2024 22:36 Ответить
Так це єрмак звільнив радника Потужного і призначив свого
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30.12.2024 22:38 Ответить
Готується підгрунтя для зняття буданова та відправки черговим послом в іншу країну, зрозуміло що з флешкою з даними рахунків з грошами. Шкода хлопців гур, бо для зняття потрібні будуть провальні операції із смертями, шкода.
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30.12.2024 22:43 Ответить
в Сирії знайдуть цікаву зброю і бАданов піде за машовцем.... Скоро Пити каву....
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30.12.2024 22:47 Ответить
А ви, друз'я, как ні садітєсь
Но в музиканти нє гадітєсь
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30.12.2024 22:45 Ответить
Бубон призначив Палісу, як тільки Кривоніс поширив інфу про поранення Генерала у 23 році і синхрон Скабеєвої про загибель. Інтєрєсно чукчі пляшут.
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30.12.2024 22:50 Ответить
А дерьмака?
А татарова?
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30.12.2024 23:00 Ответить
Про нагороди машовця інфу не знайшов - цікавить 2020 і до 2024
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30.12.2024 23:01 Ответить
Ситуація як у фільмі «звичайне диво» коли дєрьмак (міністр-адміністратор - міронов) огородив приємною брехнею зєлю (король-леонов) і грабує бюджет.
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30.12.2024 23:15 Ответить
Цар у своєму казковому царстві керує боярами. Й робить вигляд, що й не здогадується - що це є державною зрадою: починаючи з конституційного перевороту у 2019.
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30.12.2024 23:20 Ответить
Як людина з вищою військовою освітою і яка пропрацювала в самому лігві рос.агентів досить тривалий час,видно зібрав достатньо доказів про буратіно і козиря,та всю їх групу,які ************ вже іншій владі для заборони сн.
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30.12.2024 23:21 Ответить
.."......Ви колись розповідали в мене в етері про те, як був поранений генерал Залужний, і сказали, що був дзвінок, після цього росіяни виявили місцезнаходження Залужного й туди прилетіло. Декілька людей кажуть, що дзвінок був саме від Машовця. Ви можете це підтвердити чи спростувати?

Генерал Кривонос: - Я не буду цього спростовувати...."
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30.12.2024 23:40 Ответить
Борислав Береза

Цікаво, але після того, як в моєму ефірі генерал-майор Кривонос повідомив прізвище того, хто з ОП у 2023 телефонував Генералу Залужному, коли той був на фронті, і після цього прилетіли російська ракета, а Головком отримав поранення, то ту людину звільнили. А чого? Що ж так змотивувало Банкову? Чи це просто збіг?

Зеленський звільнив Романа Машовця з посади заступника керівника Офісу президента. Машовець в ОП відповідав за координацію роботи в оборонній сфері та взаїмодіяв зі всім військовим керівництвом. Він обіймав цю посаду з квітня 2020 року.
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31.12.2024 00:09 Ответить
+100500
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31.12.2024 01:48 Ответить
Жаба гадюку по повній з ізвращеніями....
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31.12.2024 09:10 Ответить
 
 