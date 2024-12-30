Зеленский уволил заместителя главы ОП Машовца
Президент Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя руководителя Офиса президента.
Соответствующий указ №889/2024 от 30 декабря обнародован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", - говорится в документе.
По данным источников NV, Зеленский имеет определенные претензии к работе Машовца, который курировал военное направление в Офисе президента.
"Прежде всего, президент нуждается в своевременной и реальной информации с фронта, информации о потребностях военных, поэтому выбрали Палису [заместитель Ермака]", - сообщил источник издания.
Сначала, как отмечается. Машовец должен был курировать международное направление, поскольку он участвовал почти во всех зарубежных визитах главы государства, а новоназначенный заместитель Ермака полковник 93-й бригады Павел Палиса занимался бы военными. Однако этого не будет.
"Палиса дублирует функции Машовца, и изначально, когда его пригласил Ермак в ОП, было понятно, что Роман уйдет из ОП, тем более он поддерживает связь с Кириллом Будановым, и это также было триггером долгое время", - сообщил источник NV.
По словам собеседника издания, рассматривается вариант, что Машовец перейдет работать в ГУР. Однако сам чиновник не прокомментировал информацию о своем увольнении.
Справка
Роман Машовец был назначен на должность заместителя руководителя Офиса Президента 22 апреля 2020 года.
Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения.
С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
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Де ти прочитав, чи хто тобі сказав, що хтось ставить питання про " єдиного кандидата від опозиції"?
Опозиція це хто? Довіра, інші куски регіоналів, що постійно голосують за законороєкти Зеленьського, це опозиція? Голос,де більшість фракції те ж саме- це опозиція?
Пінчук із Притулою і Чмутом- це опозиція?
А Жюлька, це також опозиція ?
Блін, де ви беретеся,ікспєрти?
досить дивний електоральний спосіб.
Машковець занудний, але знаний військовий аналітик
А радники блазню та Єрмаку потрібні для того щоби хоч щось на пальцях пояснити довбням які у військовій справі розуміються так само як й у астрофізики.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3527804
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Но в музиканти нє гадітєсь
А татарова?
Генерал Кривонос: - Я не буду цього спростовувати...."
Цікаво, але після того, як в моєму ефірі генерал-майор Кривонос повідомив прізвище того, хто з ОП у 2023 телефонував Генералу Залужному, коли той був на фронті, і після цього прилетіли російська ракета, а Головком отримав поранення, то ту людину звільнили. А чого? Що ж так змотивувало Банкову? Чи це просто збіг?
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