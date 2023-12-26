Безуглая требует проверки превышения полномочий заместителя председателя ОП Машовца

Нардеп "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая после встречи с экс-командующим ССО Виктором Хоренко обратилась в Офис Президента о рассмотрении вопроса превышения своих полномочий заместителем председателя ОП Романом Машовцем.

Об этом она сообщила в Telegram, информрует Цензор.НЕТ.

Парламентарий рассказала, что у нее была встреча с генерал-майором Виктором Хоренко, которого 3 ноября уволили с должности командующего Сил специальных операций.

"В ходе исследования там оказалось столько личного, что это не для общественности. А тем более, в войну. Так что подробно решила не писать. И в первую очередь — ради самого экс-командующего. Тем не менее, учитывая определенные обнаруженные мной детали обратилась в Офис Президента Украины (ОП) о рассмотрении вопроса превышения своих полномочий заместителем председателя ОП Романом Машовцем", - отметила Безугла.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил командующего ССО без согласования с Залужным.

Напоминаем, Хоренко был назначен на должность командующего Сил спецопераций 25 июля 2022 года.

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