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Машовец (13) Безуглая (201) Хоренко Виктор (12)

Безуглая требует проверки превышения полномочий заместителя председателя ОП Машовца

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

безугла,машовець

Нардеп "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая после встречи с экс-командующим ССО Виктором Хоренко обратилась в Офис Президента о рассмотрении вопроса превышения своих полномочий заместителем председателя ОП Романом Машовцем.

Об этом она сообщила в Telegram, информрует Цензор.НЕТ.

Парламентарий рассказала, что у нее была встреча с генерал-майором Виктором Хоренко, которого 3 ноября уволили с должности командующего Сил специальных операций.

"В ходе исследования там оказалось столько личного, что это не для общественности. А тем более, в войну. Так что подробно решила не писать. И в первую очередь — ради самого экс-командующего. Тем не менее, учитывая определенные обнаруженные мной детали обратилась в Офис Президента Украины (ОП) о рассмотрении вопроса превышения своих полномочий заместителем председателя ОП Романом Машовцем", - отметила Безугла.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил командующего ССО без согласования с Залужным.

Напоминаем, Хоренко был назначен на должность командующего Сил спецопераций 25 июля 2022 года.

Также читайте: Смена командующего ССО означает ослабление одной из ключевых веток ВСУ, - Бобровская
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Топ комментарии
+67
А перевищення всіх повноважень простим клерком з оп безглузда звісно не бачить...
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26.12.2023 10:53
+63
Хіба в наказі про звільнення стоїть підпизьдєсь якогось зама ОПи ?

Чи якийсь зам ОПи вже командує ЗСУ ?

Дожили, *** ...
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26.12.2023 10:56
+38
У даному випадку це єдиний як на мене випадок, коли Безугла права.
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26.12.2023 11:03
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Когда же ларечник Дерьмак успокоится...
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26.12.2023 13:14 Ответить
"Наїзд" "шавок дЄрьмака" на "своїх" може означать "одне з двох" - або "свій" не виконав якусь "самовбивчу" (для нього самого) "хотєлку" д"Єрмака, або він так "спалився", що ним вирішили пожертвувать - щоб показать "бидлу", як "Слуги народу" нещадно "борються з тими, хто порушує закон"!
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27.12.2023 07:26 Ответить
На пресконференції президент зазначив,що офіс президента не має НІЯКИХ конституційних і законних прав вмішуватись в роботу ЗСУ і уряду України. То це ,що це значить, чи президент бреше (як завжди) чи клерки і начальничкі ОП самостійно порушують конституцію і Закони України? Якщо останнє,то потрібно їх звільнити і покарати згідно Кримінального кодексу Ну ,а якщо це було сказано для лохів,то робіть висновки самі.
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26.12.2023 13:20 Ответить
У купі з очікуваними змінами в законі про мобілізацію, які доводять про паніку у верхівці влади, черговий вибрик Безуглої навряд чи додає народові оптимізму. На жаль.
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26.12.2023 14:35 Ответить
Подання на звільнення генерала Хоренка зробив Умєров - повністю керована ОПою особа.
Тому все логічно: генеральськими кадрами в ЗСУ керує не командувач генерал Залужний і не начальник Генштабу Шаптала, а ОПа.
А найвірогідніша версія щодо звільнення Хоренка - це не якийсь особистісний конфлікт із зе-командою, як це зараз намагається представити Безугла, а справа в політичній лінії, яка вже почала вимальовуватись.
Так, як відомо, кошмарення підмосковських аеропортів щоночними рейдами дронів під час командування ССО Хоренком вело до паралізації всього повітряного простору на пітьмі.
Тому, як вбачається, таку опцію Сил оборони України переговорники ОПи обміняли на тимчасову зупинку масованих ракетних атак на інфраструктурні об'єкти в нашому тилу.
Але тоді спецпризначенці Хоренка переключились на інші цілі, через що постраждали головні рашистські виробники військових матеріалів - пороху і вибухівки на заводі в Солекамську та авіаційного палива на НПЗ біля Краснодару.
Тому цілком ймовірно, що на зе-оклики "астанавітєсь" колишній командувач ССО послав когось на йух (можливо це і був той самий машовець).
Оскільки про успішні атаки на рашистські об'єкти на пітьмі після звільнення Хоренка не було ніяких повідомлень, то це і є підтвердженням правдивості даної версії.
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26.12.2023 14:37 Ответить
Це ОПа вигадала щоб зовсім усіх заплутати.
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26.12.2023 14:42 Ответить
Коли безмозгла вилазить,значить десь ермак та компания ,якесь дерьмо є крутіше і випадково подивився фото Заслуженого з ківаловим ,трухой,він що трохи дебилкуватмй з ким іоткатись,другого юща країна не витимає
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26.12.2023 14:56 Ответить
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26.12.2023 15:40 Ответить
Чомусь про жабу та гадюку згадалось...
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26.12.2023 15:52 Ответить
Пом`ятаю у нас вже була секретар РНБО-гінеколог, міністр оборони макшейдер, прем´єр -геолог і перший у світі президент зек- рецидивіст. Та і зараз всі медіа персони. Так шо нас пересічних чимсь здивувати вже важко ….
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26.12.2023 15:53 Ответить
Якщо янелох залишиться і далі правити, то канабіс треба зробити не тільки медичним, але і обовʼязковим, навіть дітям в школах видавати, бо тверезим тут жити неможливо.
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26.12.2023 18:24 Ответить
Та вже знайдіть якусь затичку і вгомоніть цю безумну!
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26.12.2023 16:01 Ответить
Думаю після таких законів, у мирний час, коли відкриють кордони ще 10 мільонів людей виїде з країни. Ніхто не захоче жити у такій "правовій" державі.
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26.12.2023 17:30 Ответить
Він піднявся з ліжка, підійшов до вікна і закурив.
І хто ми тепер? Запитала Марʼяна, Коханці чи подружжя?
Ну шо ти мовчиш? Підвищила голос Марʼяна, Ти кім хочеш бути?
Космонавтом! Відповів він.
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26.12.2023 16:21 Ответить
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26.12.2023 18:18 Ответить
Дайте уже ей селедки
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26.12.2023 16:34 Ответить
люди добрі !!! ну чи не забагато отієї безмозглої в смі . ну лізе без мила в кожну дірку . так хоч би щось тямила у військовій справі -- так ні воно лізе щоб просто про неї не забували .Вона ляшка чимсь нагадує і жюлю вони ..великі.. знавці економіки та політики . якби її відправити до дяді наді савченко ..хероя.. чи хероїні нехай там лікарі розбираються хто воно ---- був би достойний одне одного дует --- невже у партії сн не розуміють що машка їх ганьбить і працює на північний рейх???
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26.12.2023 17:26 Ответить
А д'єрмакові повноваження не хоче перевірити? А повноваження отого хто таку ситуацію допустив не хоче перевірити?!!!
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26.12.2023 17:29 Ответить
жду когда их уже посадят вместе с фарион в одной камере. пусть бесноватая её там пытает почему та не безкутна.
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26.12.2023 18:25 Ответить
А не здається вам, що інформаційні хвилі спочатку з Фаріон, а потім з Безуглою піднято певними політичними силами штучно, щоб відвести удар народного гніву від набагато масштабніших провалів, набагато вагоміших представників влади? Періодичність цих хвиль ********* на роздуми. Що хочуть приховати ті, хто розганяє інформаційні хвилі на пустому місці? У політтехнологів це називається КАНАЛІЗАЦІЯ СВІДОМОСТІ народу в потрібному, наперед заданому напрямку. Може пора цим владним силам перестати кидати лайно на вентилятор? А то виходить, що із-за необережно сказаних слів, сказаних в неофіційній обстановці, Фаріон і Безуглу об'являють мало не воргами України, гіршими від Пуйла. Схаменіться!
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26.12.2023 23:39 Ответить
молдаванам оно конечно виднее
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27.12.2023 15:47 Ответить
Тут навіть ніяка дурка не допоможе - тільки гуманна евтаназія!
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26.12.2023 18:42 Ответить
Тарологині і пророкують їй долю киви!
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26.12.2023 19:30 Ответить
Дай, Боже,їм здоров'я за добрі звістки. Хоч не збудеться, а серце тішить.
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26.12.2023 21:15 Ответить
Безумну можна просто зараз використати проти ОПи, вилізе багато ганебних фактів. А Надя Савченко, між іншим, пропонувала обстріляти ВР, за що ж ви її так розпинаєте ?
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26.12.2023 21:50 Ответить
коли їй башку відірвуть вже...
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27.12.2023 02:06 Ответить
Україною під час війни керує "ларьочник" та ще і в додачу агент ФСБ!
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27.12.2023 08:33 Ответить
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