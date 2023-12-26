Безуглая требует проверки превышения полномочий заместителя председателя ОП Машовца
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая после встречи с экс-командующим ССО Виктором Хоренко обратилась в Офис Президента о рассмотрении вопроса превышения своих полномочий заместителем председателя ОП Романом Машовцем.
Об этом она сообщила в Telegram, информрует Цензор.НЕТ.
Парламентарий рассказала, что у нее была встреча с генерал-майором Виктором Хоренко, которого 3 ноября уволили с должности командующего Сил специальных операций.
"В ходе исследования там оказалось столько личного, что это не для общественности. А тем более, в войну. Так что подробно решила не писать. И в первую очередь — ради самого экс-командующего. Тем не менее, учитывая определенные обнаруженные мной детали обратилась в Офис Президента Украины (ОП) о рассмотрении вопроса превышения своих полномочий заместителем председателя ОП Романом Машовцем", - отметила Безугла.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский уволил командующего ССО без согласования с Залужным.
Напоминаем, Хоренко был назначен на должность командующего Сил спецопераций 25 июля 2022 года.
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Тому все логічно: генеральськими кадрами в ЗСУ керує не командувач генерал Залужний і не начальник Генштабу Шаптала, а ОПа.
А найвірогідніша версія щодо звільнення Хоренка - це не якийсь особистісний конфлікт із зе-командою, як це зараз намагається представити Безугла, а справа в політичній лінії, яка вже почала вимальовуватись.
Так, як відомо, кошмарення підмосковських аеропортів щоночними рейдами дронів під час командування ССО Хоренком вело до паралізації всього повітряного простору на пітьмі.
Тому, як вбачається, таку опцію Сил оборони України переговорники ОПи обміняли на тимчасову зупинку масованих ракетних атак на інфраструктурні об'єкти в нашому тилу.
Але тоді спецпризначенці Хоренка переключились на інші цілі, через що постраждали головні рашистські виробники військових матеріалів - пороху і вибухівки на заводі в Солекамську та авіаційного палива на НПЗ біля Краснодару.
Тому цілком ймовірно, що на зе-оклики "астанавітєсь" колишній командувач ССО послав когось на йух (можливо це і був той самий машовець).
Оскільки про успішні атаки на рашистські об'єкти на пітьмі після звільнення Хоренка не було ніяких повідомлень, то це і є підтвердженням правдивості даної версії.
І хто ми тепер? Запитала Марʼяна, Коханці чи подружжя?
Ну шо ти мовчиш? Підвищила голос Марʼяна, Ти кім хочеш бути?
Космонавтом! Відповів він.