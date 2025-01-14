РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6314 посетителей онлайн
Новости
4 672 10

Без 72-часового ожидания: Кабмин упростил перебронирование работников через "Дію"

Бронювання через Дію

Отныне перебронирование работников через "Дію" возможно без 72-часового ожидания.

Об этом сообщает Министерство экономики, информирует Цензор.НЕТ.

Во вторник, 14 января, Кабинет Министров разрешил предприятиям перебронировать работников через портал "Дія" без необходимости ожидания в 72 часа. Эта норма будет действовать с 22 января до 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет осуществляться в режиме реального времени.

"Эти изменения решат сложности, возникавшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового", - заявили в Минэкономики.

Кроме этого, правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее было 50% от количества военнообязанных). Речь идет о заведениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центрах крови.

Министерству развития громад и территорий предоставлено право утверждать перечень украинских неправительственных организаций, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров.

Если руководитель хочет, не дожидаясь 28 февраля, перебронировать работников то надо:

1) подтвердить критичность по новым критериям

2) аннулировать предварительное бронирование работника

3) подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ожидать 72 часа).

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января по 1 марта 2025 г. без ожидания в 72 часа. Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025, но можно отменить его заранее и оформить новое без перерывов.

Чиновник отметил, что алгоритм действий для руководителей предприятий остается неизменным: нужно будет отметить данные кандидатов для бронирования и подтвердить, что зарплата работника составляет более 20 тыс. грн.

"Также предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля: представить пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, в соответствующий государственный орган — Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другое", - добавил Федоров.

Читайте также: Кабмин продлил на месяц все действующие бронирования из-за кибератаки РФ на госреестры, - Минэкономики

Автор: 

предприятие (232) Минэкономразвития (652) бронирование (162) Дія (432)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
показать весь комментарий
14.01.2025 19:33 Ответить
+1
ФСБ стало значительно быстрее окучивать украинских лохов. Прогресс однако.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:42 Ответить
+1
а навіщо це очікування взагалі ввели? щоби що? щоб встигати бусифікувати?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.01.2025 19:33 Ответить
ФСБ стало значительно быстрее окучивать украинских лохов. Прогресс однако.
показать весь комментарий
14.01.2025 19:42 Ответить
а навіщо це очікування взагалі ввели? щоби що? щоб встигати бусифікувати?
показать весь комментарий
14.01.2025 19:51 Ответить
Тепер воно саме так виглядає. Бо до цієї новини, 72 години сприймалися як період для опрацювання заявки системою. А тепер сприймаються як штучно створене "вікно" для відлову. Вони з нами просто граються. В смертельні ігри...
показать весь комментарий
15.01.2025 09:23 Ответить
по королевски насасывают из пальца
показать весь комментарий
14.01.2025 19:58 Ответить
Працівникам треба (якщо їх не влаштовує передача своїх персональних даних третім особам) написати написати заяву про заборону їх передавати, в двох екземплярах. Ну а якщо почнуть відмоввлятися , тоді - Гуд Бай, і шукати іншу роботу , або по" чорному". Всі ці постаннови, укази, накази, так званого "каб. міну"- не обов'язкови до виконання. Ви ще поцікавтиеся - чи є цей "каб. мін" зареєстрован им , як Державний орган.(((:???
показать весь комментарий
14.01.2025 20:22 Ответить
Даремно ти так. Бронь це круто. Мені оце те що ти написав, нагадує брєд ідіотів про зеліну тисячу і національний кешбек, які думають, що банківська тиаємниця із-за цього пішла по жіночій лінії і ми тепер всі під калпаком у зебілів і Данили Гетманца
показать весь комментарий
14.01.2025 22:06 Ответить
З цими електроними реєстрами , ай ді паспортами і цифрою взагалі - всіх спробують загнати за можйськ, так, що розслаблятися не варто. Ось побачишь.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:56 Ответить
Якась маячня, чесно кажучи. Тобто, добровільно завчасно анульовуй свою діючу бронь, щоб подати на нову. Яка різниця коли нову отримувати - до 28 лютого чи після. Якщо все одно для отримання нової броні треба буде кілька днів чекати - Дія не дає бронь миттєво. Багато хто чекає навіть по 4 доби.
Правильніше було би, щоб отримати нову бронь можна було не скасовуючи стару - щоб не було "вікна". Просто тоді нова накладалась би на стару.
показать весь комментарий
15.01.2025 09:21 Ответить
 
 