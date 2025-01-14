Без 72-часового ожидания: Кабмин упростил перебронирование работников через "Дію"

Отныне перебронирование работников через "Дію" возможно без 72-часового ожидания.

Об этом сообщает Министерство экономики, информирует Цензор.НЕТ.

Во вторник, 14 января, Кабинет Министров разрешил предприятиям перебронировать работников через портал "Дія" без необходимости ожидания в 72 часа. Эта норма будет действовать с 22 января до 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. Бронирование таких работников будет осуществляться в режиме реального времени.

"Эти изменения решат сложности, возникавшие из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового", - заявили в Минэкономики.

Кроме этого, правительство разрешило в полном объеме бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (ранее было 50% от количества военнообязанных). Речь идет о заведениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центрах крови.

Министерству развития громад и территорий предоставлено право утверждать перечень украинских неправительственных организаций, которые реализуют гуманитарные проекты за средства международных партнеров.

Если руководитель хочет, не дожидаясь 28 февраля, перебронировать работников то надо:

1) подтвердить критичность по новым критериям

2) аннулировать предварительное бронирование работника

3) подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно будет ожидать 72 часа).

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января по 1 марта 2025 г. без ожидания в 72 часа. Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025, но можно отменить его заранее и оформить новое без перерывов.

Чиновник отметил, что алгоритм действий для руководителей предприятий остается неизменным: нужно будет отметить данные кандидатов для бронирования и подтвердить, что зарплата работника составляет более 20 тыс. грн.

"Также предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля: представить пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, в соответствующий государственный орган — Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другое", - добавил Федоров.

Читайте также: Кабмин продлил на месяц все действующие бронирования из-за кибератаки РФ на госреестры, - Минэкономики