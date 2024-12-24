Кабмин продлил на месяц все действующие бронирования из-за кибератаки РФ на госреестры, - Минэкономики

Кабинет министров Украины принял решение автоматически продлить на один месяц все бронирования от мобилизации, которые действовали по состоянию на 19 декабря. Максимальный срок продления - до 28 февраля 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, информирует Цензор.НЕТ.

"Это касается бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставлены в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года. Решение связано с временным приостановлением работы госреестров из-за кибератаки", - говорится в сообщении.

Если срок действия бронирования работника завершался 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года.

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Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки - работодатели смогут его возобновить после восстановления работы реестров.

Отмечается, что бронирования, которые предоставлены Министерством экономики или через портал Дія - продлеваются автоматически на месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

"Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что является важным в военное время", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

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Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.