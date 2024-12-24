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госреестр (71) Кабмин (13507) бронирование (137) Министерство развития экономики (77)

Кабмин продлил на месяц все действующие бронирования из-за кибератаки РФ на госреестры, - Минэкономики

Уряд подовжив чинні бронювання на місяць через кібератаку на держреєстри

Кабинет министров Украины принял решение автоматически продлить на один месяц все бронирования от мобилизации, которые действовали по состоянию на 19 декабря. Максимальный срок продления - до 28 февраля 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, информирует Цензор.НЕТ.

"Это касается бронирований, которые действовали по состоянию на 19 декабря 2024 года и предоставлены в соответствии с Постановлением №76 от 27 января 2023 года. Решение связано с временным приостановлением работы госреестров из-за кибератаки", - говорится в сообщении.

Если срок действия бронирования работника завершался 20 декабря 2024 года, он будет автоматически продлен до 20 января 2025 года.

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Если же бронирование завершилось до 19 декабря, то есть до кибератаки - работодатели смогут его возобновить после восстановления работы реестров.

Отмечается, что бронирования, которые предоставлены Министерством экономики или через портал Дія - продлеваются автоматически на месяц, но не дольше чем до 28 февраля 2025 года.

"Это решение позволяет военнообязанным с действующим бронированием сохранить его без лишних процедур. Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что является важным в военное время", - отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

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Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.
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Непогано, ще місяць безтурботного життя. А кажуть - Зеленьський поганий!!!
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24.12.2024 20:31 Ответить
 
 