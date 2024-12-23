Из-за кибератаки РФ остановлено почти 25 государственных реестров, в том числе ЕГР и реестр недвижимого имущества

Вследствие кибератаки РФ в Украине временно прекращена работа 25 государственных реестров в Украине.

Об этом сообщает управляющий партнер юридической компании РИ Групп Александр Кеер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В результате массированной кибератаки в той или иной степени остановлена работа почти 25 госреестров, что практически парализовало существенную часть процессов в различных сферах деятельности бизнеса и жизни граждан. Сейчас поставлена на паузу практически вся деятельность, требующая получения данных из государственных реестров, в частности недоступно выполнение всех регистрационных действий", - пояснил Кеер.

Юрист отмечает, что в первую очередь пострадали процессы, связанные с недвижимостью. Невозможно заключать сделки купли-продажи, дарения, ипотеки, а также осуществлять другие операции, требующие доступа к реестрам. Это также касается юридических действий с корпоративными правами, например, смены руководителя или уставного капитала компаний.

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Предприниматели и граждане пока не могут выполнять большинство регистрационных действий, связанных с транспортными средствами, кроме первичной регистрации новых авто и импортируемых из-за рубежа. Нотариусы тем временем ограничили деятельность до операций, которые не требуют проверки данных в реестрах, таких как регистрация завещаний или заверение копий документов.

Эксперт предупреждает, что последствия кибератаки станут очевидными после восстановления работы реестров. Существуют риски исчезновения или изменения данных в реестрах, что может повлечь мошеннические действия с недвижимостью.

"Такая ситуация создает определенные возможности для реализации различных мошеннических действий с недвижимостью. Учитывая это после восстановления доступа к реестрам настоятельно рекомендуем осуществить тщательную проверку сведений в реестрах и в случае выявления исчезновения, изменения или иных действий со сведениями немедленно принять соответствующие меры для защиты своих нарушенных прав и интересов", - подчеркнул юрист.

Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.

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