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Из-за кибератаки РФ остановлено почти 25 государственных реестров, в том числе ЕГР и реестр недвижимого имущества

Кібератака РФ зупинила майже 25 державних реєстрів в Україні

Вследствие кибератаки РФ в Украине временно прекращена работа 25 государственных реестров в Украине.

Об этом сообщает управляющий партнер юридической компании РИ Групп Александр Кеер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В результате массированной кибератаки в той или иной степени остановлена работа почти 25 госреестров, что практически парализовало существенную часть процессов в различных сферах деятельности бизнеса и жизни граждан. Сейчас поставлена на паузу практически вся деятельность, требующая получения данных из государственных реестров, в частности недоступно выполнение всех регистрационных действий", - пояснил Кеер.

Юрист отмечает, что в первую очередь пострадали процессы, связанные с недвижимостью. Невозможно заключать сделки купли-продажи, дарения, ипотеки, а также осуществлять другие операции, требующие доступа к реестрам. Это также касается юридических действий с корпоративными правами, например, смены руководителя или уставного капитала компаний.

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Предприниматели и граждане пока не могут выполнять большинство регистрационных действий, связанных с транспортными средствами, кроме первичной регистрации новых авто и импортируемых из-за рубежа. Нотариусы тем временем ограничили деятельность до операций, которые не требуют проверки данных в реестрах, таких как регистрация завещаний или заверение копий документов.

Эксперт предупреждает, что последствия кибератаки станут очевидными после восстановления работы реестров. Существуют риски исчезновения или изменения данных в реестрах, что может повлечь мошеннические действия с недвижимостью.

"Такая ситуация создает определенные возможности для реализации различных мошеннических действий с недвижимостью. Учитывая это после восстановления доступа к реестрам настоятельно рекомендуем осуществить тщательную проверку сведений в реестрах и в случае выявления исчезновения, изменения или иных действий со сведениями немедленно принять соответствующие меры для защиты своих нарушенных прав и интересов", - подчеркнул юрист.

Кибератака РФ

19 декабря стало известно о масштабном сбое в работе государственных реестров из-за кибератаки РФ. Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что последствия атаки изучаются, но утечки персональных данных не зафиксировано.

В Минюсте заявили, что около двух недель понадобится на полное восстановление госреестров после кибератаки.

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Топ комментарии
+2
Цифрова країна... Краща реклама!
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23.12.2024 17:23
+2
Вот вам и е-шмаркльфон. Любой глюк и все твои документы и данные тю-тю. А без бумажки ты какашка. Доказывай потом что ты не верблюд, особенно если твое имущество присмотрел большой пузатый дядя с потными ладошками.
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23.12.2024 17:31
+2
Намного более развитые страны не ввели у себя такую херню, потому что понимают все риски и проблемы... Но у нас же "нету времени думать стратегически", поэтому имеем, то что имеем.
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23.12.2024 17:36
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Цифрова країна... Краща реклама!
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23.12.2024 17:23 Ответить
цифрова країна це добре але є одне але, коли у тебе під боком московія яка пре на тебе війною це утопія
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23.12.2024 17:31 Ответить
там смайлик в кінці- якби я теж розумію, що країна може лягти після атаки кібер....
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23.12.2024 17:59 Ответить
Сразу видно что в ЗЕ команде , работают одни профи.
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23.12.2024 17:29 Ответить
Де ще ці зебільні жопоруки не накосячили?
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23.12.2024 17:43 Ответить
Вот вам и е-шмаркльфон. Любой глюк и все твои документы и данные тю-тю. А без бумажки ты какашка. Доказывай потом что ты не верблюд, особенно если твое имущество присмотрел большой пузатый дядя с потными ладошками.
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23.12.2024 17:31 Ответить
Документам нічого не буде. Як правило баз даних не одна копія яка зберігається на різних серверах різних країн та континентів. А от доступ до цих даних часто ушкоджують хакери. Тим більше хакери не одинаки, а ціла державна служба над цим працює, в даному випадку це кацапська служба. Так, деякий час потрібен для відновлення доступу, але даним нічого не загрожує.
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23.12.2024 17:44 Ответить
от і подивимось хто собі приписав пару трійку приміщень, квартирок, а хто, несподівано, втратив.
а раптом, депутати, дійсно чесні голі босі, а все майно невідомо де ділося.
нема записів, нема претензій.
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23.12.2024 17:35 Ответить
Намного более развитые страны не ввели у себя такую херню, потому что понимают все риски и проблемы... Но у нас же "нету времени думать стратегически", поэтому имеем, то что имеем.
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23.12.2024 17:36 Ответить
А як відновлять -
"магічним чином" з реєстрів ЗНИКНУТЬ тисячі квартир/будинків ЗЕ-СЛУГ?!
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23.12.2024 17:41 Ответить
Коли реєстри відновлять, то виявиться що громадяни України - бомжі і не мають взагалі ніякого майна. Миздобули, блд!
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23.12.2024 17:51 Ответить
Та ні. Скоріше всього в Санича ,електрика, його Таврія на якій він їздить на дачу в 6 соток таки в реєстрах є, а от декотрі у "відновлених" реєстрах будуть ВИГЛЯДАТИ, як церковні миші
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23.12.2024 18:25 Ответить
Дається взнаки "пладатворнає технічєскає сатруднічєство с брацкой расієй в області діджействаіталізациі"?
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23.12.2024 18:00 Ответить
диджиталіза́ція
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23.12.2024 18:14 Ответить
Після заяв типу "значення кібербезпеки завищене", приховування зливу даних з "Дії", косяків з "Резерв+" в мене зовсім пагані передчуття на стан речей після відновлення БД і доступу до них.
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23.12.2024 18:16 Ответить
А Федоров чого мовчить??? Цифрова країна це добре, але не кажи гоп...... Що захист ніколи ніхто не зламає!!!!
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23.12.2024 18:26 Ответить
Принимайте от умерова поздравления, он очень рад
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23.12.2024 19:02 Ответить
Держава у смартфоні? - Pаз, і нема держави
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23.12.2024 19:42 Ответить
Це ж яке халатне ставлення до захисту, що зламали аж 25 реєстрів
А міністра з посади не вигнали
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23.12.2024 19:46 Ответить
А що ти хочеш? Федоров фігурант кримінальної справи по крадіжкам персональних даних. Це було до 2019 року. А ДІЮ зробили москалі.
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24.12.2024 06:52 Ответить
Зелені уйобки разом з ОПЗЖ прийняли закон про створення реєстру військовослужбовців з усіма даними: фото, місце проживання, де служив, де воював, члени родини і т.і. Термін зберігання більше 70 років. ФСБ красунчики, заплатили гроші слугам народу і ОПЗЖ і все. Навіть МОСАД до такого не додумався.
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24.12.2024 06:49 Ответить
 
 