858 12

Никакого давления на Украину относительно достижения мирного соглашения с РФ нет, - Сибига

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заверил, что никакого давления на Украину по достижению как можно быстрее мирного соглашения с РФ нет.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве во вторник, 14 января, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Никакого давления на нас нет. Очень важно не манипулировать термином "мир". Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Это очень важно, и это нераздельное понимание справедливого мира", - сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина работает с союзниками над достижением справедливого и всеобъемлющего мира.

"Более того, я скажу, что мы наоборот, обмениваемся мнениями, как усилить Украину на пути к достижению справедливого мира, потому что это стратегический интерес Трансатлантического сообщества", - добавил Сибига.

Украина не пойдет ни на какие соглашения с Россией в обмен на территории, - Сибига

+3
14.01.2025 20:38 Ответить
+2
Мамою клянуся
14.01.2025 20:36 Ответить
+1
Бо введення миротворчих військ в Україну радники-"яструби" Трампа пов'язали з т.зв. "мирною угодою між Україною та росією", яку російські фашисти путіна-пєскова відразу інтерпретували як Істамбульську Капітуляцію України з денацифікацією, демілітаризацією та відновлення статус-кво УПЦ МП та росязЫка.
А тому і не тиснуть, а прагнуть підсунути Україні свиню-російську свиню у вигляді призначення Трампутіним чергових виборів в Україні, щоб реалізувати грузинський варіант. Тобто, щоб українці на виборах проголосували самі за капітуляцію у вигляді адаптованого до українських умов Кахи Каладзе.
14.01.2025 20:46 Ответить
Мамою клянуся
14.01.2025 20:36 Ответить
14.01.2025 20:38 Ответить
Бо введення миротворчих військ в Україну радники-"яструби" Трампа пов'язали з т.зв. "мирною угодою між Україною та росією", яку російські фашисти путіна-пєскова відразу інтерпретували як Істамбульську Капітуляцію України з денацифікацією, демілітаризацією та відновлення статус-кво УПЦ МП та росязЫка.
А тому і не тиснуть, а прагнуть підсунути Україні свиню-російську свиню у вигляді призначення Трампутіним чергових виборів в Україні, щоб реалізувати грузинський варіант. Тобто, щоб українці на виборах проголосували самі за капітуляцію у вигляді адаптованого до українських умов Кахи Каладзе.
14.01.2025 20:46 Ответить
а ти бажаєш воювати до перемоги?
14.01.2025 21:05 Ответить
Щоб на майбутніх виборах, які має призначити в Україні Трампутін, електорат голосував за Залужного, Порошенка, Зеленського, необхідно внести зміни в Закон про вибори.

Для цього необхідно відсікти від виборчого процесу якомога більше ворожого до України "насєлєнія юго-востока", яким опікується Ворог, а не Герой України Бойко, який щотижня літав разом із Медведчуком та Рабіновічєм до москви. А саме ухилянтів та членів їх сімей, близьких родичів не вносити в списки для голосування, як негромадян. Бо вороги держави не є громадянами. Бо якщо вони не з'являються за повістками в ТЦК, то це означає, що їх не існує. Так само як не існує їх близьких родичів, які не звертаються до поліції із заявами про зникнення їх потенційних військових захисників, які мали б не тільки піднімати келихи із спиртним, але й також обороняти "мілих дам" від рашистських гвалтівників зі сходу.

До списків не потраплять також і диванно-ухилянтські душі центру та заходу України з їх близькими родичами, проте через масову концентровану перевагу таких в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Одесі такий превентивний захід не дозволить ворогам українського народу здійснити на виборчих дільницях антиукраїнський Конституційний колорадо-переворот.
14.01.2025 21:23 Ответить
"Перемовини мають вестися між РФ і США": помічник Путіна Патрушев заявив, що Україна може припинити існування у 2025-му. Ймовірно, кремлядь відчула характерний різкий сморід від засцяних штанів та підгузників ухилянтів в Україні. Тому й нацисти посміливішали у заявах і діях на фронті..
14.01.2025 20:53 Ответить
кого вважаєш ухилянтами?
14.01.2025 21:07 Ответить
14.01.2025 20:59 Ответить
крім українців
14.01.2025 21:08 Ответить
Якщо нема тиску, то що, офісні крисюки самі шукають засоби як здатися ворогу? То ж так їм не минеться по легкому
14.01.2025 21:22 Ответить
Тиск будет после 20 января
15.01.2025 00:39 Ответить
 
 