Никакого давления на Украину относительно достижения мирного соглашения с РФ нет, - Сибига
Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заверил, что никакого давления на Украину по достижению как можно быстрее мирного соглашения с РФ нет.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве во вторник, 14 января, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Никакого давления на нас нет. Очень важно не манипулировать термином "мир". Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Это очень важно, и это нераздельное понимание справедливого мира", - сказал дипломат.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина работает с союзниками над достижением справедливого и всеобъемлющего мира.
"Более того, я скажу, что мы наоборот, обмениваемся мнениями, как усилить Украину на пути к достижению справедливого мира, потому что это стратегический интерес Трансатлантического сообщества", - добавил Сибига.
А тому і не тиснуть, а прагнуть підсунути Україні свиню-російську свиню у вигляді призначення Трампутіним чергових виборів в Україні, щоб реалізувати грузинський варіант. Тобто, щоб українці на виборах проголосували самі за капітуляцію у вигляді адаптованого до українських умов Кахи Каладзе.
Для цього необхідно відсікти від виборчого процесу якомога більше ворожого до України "насєлєнія юго-востока", яким опікується Ворог, а не Герой України Бойко, який щотижня літав разом із Медведчуком та Рабіновічєм до москви. А саме ухилянтів та членів їх сімей, близьких родичів не вносити в списки для голосування, як негромадян. Бо вороги держави не є громадянами. Бо якщо вони не з'являються за повістками в ТЦК, то це означає, що їх не існує. Так само як не існує їх близьких родичів, які не звертаються до поліції із заявами про зникнення їх потенційних військових захисників, які мали б не тільки піднімати келихи із спиртним, але й також обороняти "мілих дам" від рашистських гвалтівників зі сходу.
До списків не потраплять також і диванно-ухилянтські душі центру та заходу України з їх близькими родичами, проте через масову концентровану перевагу таких в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Одесі такий превентивний захід не дозволить ворогам українського народу здійснити на виборчих дільницях антиукраїнський Конституційний колорадо-переворот.