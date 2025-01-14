Никакого давления на Украину относительно достижения мирного соглашения с РФ нет, - Сибига

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заверил, что никакого давления на Украину по достижению как можно быстрее мирного соглашения с РФ нет.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной в Киеве во вторник, 14 января, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Никакого давления на нас нет. Очень важно не манипулировать термином "мир". Мы говорим о всеобъемлющем, устойчивом, длительном мире для Украины. Это очень важно, и это нераздельное понимание справедливого мира", - сказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Украина работает с союзниками над достижением справедливого и всеобъемлющего мира.

"Более того, я скажу, что мы наоборот, обмениваемся мнениями, как усилить Украину на пути к достижению справедливого мира, потому что это стратегический интерес Трансатлантического сообщества", - добавил Сибига.

Читайте также: Украина не пойдет ни на какие соглашения с Россией в обмен на территории, - Сибига