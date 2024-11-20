Украина не пойдет ни на какие соглашения с Россией в обмен на территории, - Сибига

Украина не пойдет ни на какие соглашения с Москвой в обмен на территории. Альтернативы "миру через силу" не может быть.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на слушаниях в Хельсинкской комиссии Конгресса США, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают компромисс относительно нашего суверенитета или территориальной целостности. Мы не примем никаких инициатив, разработанных без нашего участия... Мы не примем соглашений "земля в обмен на мир",- заявил глава МИД.

Потому что это, по словам министра, означало бы оставить миллионы людей в руках агрессора, что приведет к геноциду, пыткам и угнетению.

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"Вознаграждение России территориальными достижениями не восстановит мир, а спровоцирует дальнейшую агрессию. Это умиротворение, а не мир. Умиротворение никогда не работало в прошлом и не сработает сейчас",- подчеркнул Сибига.

Министр также упомянул о новых ядерных угрозах Кремля.

Сибига считает, что обновленная ядерная доктрина России и риторика о применении ядерного оружия - ничто иное, как шантаж.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявлял, что Украина ведет борьбу за освобождение всех своих территорий, захваченных Россией в течение последнего десятилетия.

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