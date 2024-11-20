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Украина не пойдет ни на какие соглашения с Россией в обмен на территории, - Сибига

Сибіга на слуханнях Гельсінської комісії

Украина не пойдет ни на какие соглашения с Москвой в обмен на территории. Альтернативы "миру через силу" не может быть.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на слушаниях в Хельсинкской комиссии Конгресса США, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают компромисс относительно нашего суверенитета или территориальной целостности. Мы не примем никаких инициатив, разработанных без нашего участия... Мы не примем соглашений "земля в обмен на мир",- заявил глава МИД.

Потому что это, по словам министра, означало бы оставить миллионы людей в руках агрессора, что приведет к геноциду, пыткам и угнетению.

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"Вознаграждение России территориальными достижениями не восстановит мир, а спровоцирует дальнейшую агрессию. Это умиротворение, а не мир. Умиротворение никогда не работало в прошлом и не сработает сейчас",- подчеркнул Сибига.

Министр также упомянул о новых ядерных угрозах Кремля.

Сибига считает, что обновленная ядерная доктрина России и риторика о применении ядерного оружия - ничто иное, как шантаж.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявлял, что Украина ведет борьбу за освобождение всех своих территорий, захваченных Россией в течение последнего десятилетия.

Читайте также: Украина ведет борьбу за освобождение всех своих территорий оккупированных Россией, - Умеров

 

Автор: 

соглашение (1313) территориальная целостность (215) Сибига Андрей (394)


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Топ комментарии
+15
Сибіга! Ти що не дивився вечірній відосик найвеличнішого?
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20.11.2024 23:48
+9
Если бы не Польша, не знаю, смогла бы Украина защитить себя от России, - Дуда
Если бы не Украина не знаю, смогла бы Польша защитить себя от России.
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20.11.2024 23:39
+8
Ой тільки не треба.
ЗЄ вже на все готовий.

Тільки покищо забиаає баки своїм бидло-виборцям, щоб потім сказати "Це Захід винуватий. Мене примусили".
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21.11.2024 00:11
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Если бы не Польша, не знаю, смогла бы Украина защитить себя от России, - Дуда
Если бы не Украина не знаю, смогла бы Польша защитить себя от России.
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20.11.2024 23:39 Ответить
Через бидлорусь кацапи перли на Київ, через цю ж бидлорусь могли напасти на Польщу. Чому так не сталося?
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20.11.2024 23:46 Ответить
Так білорусь і захоплювати небуло потрібно
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21.11.2024 09:22 Ответить
Ніхто на Польщу не нападе, ця держава під парасолькою НАТИ.
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21.11.2024 08:16 Ответить
А людей переконали, що це вони
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21.11.2024 08:50 Ответить
Запитай цих ідіотів, що заважає Росії уже мінімум 20 років напасти на 1,5 мільйонну Естонію з якою вони межують? Чи Латвію. Вони і справді вважають, що Україна захищає НАТО
*смайлик фейспалм*
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21.11.2024 09:06 Ответить
Польша давно в НАТО, дурик
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21.11.2024 09:04 Ответить
Україна взагалі не піде на жодні угоди з рашистами.
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20.11.2024 23:41 Ответить
Сибіга! Ти що не дивився вечірній відосик найвеличнішого?
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20.11.2024 23:48 Ответить
Ой тільки не треба.
ЗЄ вже на все готовий.

Тільки покищо забиаає баки своїм бидло-виборцям, щоб потім сказати "Це Захід винуватий. Мене примусили".
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21.11.2024 00:11 Ответить
Та він завтра скаже після чергового обстрілу будем незламно всіх бомбить. Блазень людина настрою, на нього немає сенсу орієнтуватися.
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21.11.2024 00:14 Ответить
Вот почему Украине нужно много оружия, миллионы FPV Дронов, десятки миллионов снарядов, ракеты, мины. Украине нужно быть готовыми убить всех рабов которых пригонят в Украину плёткой.
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21.11.2024 00:29 Ответить
И Зірка Смерти!
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22.11.2024 23:13 Ответить
" Как только ему дать малейшие уступки, он поднимет ещё большую истерику и начнет требовать всей Украины"

... а затем он будет требовать весь мир и стать "владычецой морскою"
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21.11.2024 01:33 Ответить
Не сміши Оман і Агрохамію
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21.11.2024 00:54 Ответить
Де ж понабирали цих киздунів...лиш би щось кизданути..
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21.11.2024 00:55 Ответить
А це виступ для якої аудиторії:української, чи закордонної?
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21.11.2024 01:01 Ответить
За кордоном цих клоунів вже ніхто не хоче бачити. В Бразилію не запросили, хоч головклоун і просився.
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21.11.2024 01:05 Ответить
А ти забув хто в Бразилії президент?
На самміт G20 запрошує президент приймаючої держави.
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21.11.2024 08:22 Ответить
Невже теж клован, як в Україні ?
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21.11.2024 10:57 Ответить
Хто нас буде сприймати серйозно, якщо кожне владне чмо кожного дня говорить щось не співпадаюче з іншими? Якісь цілодобовий конкурс на кращого піз...на. поки Зелідор виграє всуху
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21.11.2024 01:21 Ответить
Умови їхні це

- землі

- рускій язік

- і скорочення армії

ВСІ ЦІ 3 УМОВИ НЕПРИЙНЯТНІ !!!
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21.11.2024 02:33 Ответить
Це як в математиці довести теорему. Якщо час досягнення перемоги прямує до нескінченності, то і час перебування при владі, сидінні на потоках чи в пригрітому місці прямо пропорційний йому. Теорему доведено, жодних компромісів. Назвемо цю теорему теоремою сірого кардинала.
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21.11.2024 02:41 Ответить
Президент Зеленський сподівається, що Трамп зможе вплинути на Путіна і домогтися справедливого миру, але навряд чи на цю суку можна вплинути.
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21.11.2024 08:05 Ответить
Сибіга, дорослі діти уже всі в окопах? Чи у США?
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21.11.2024 09:08 Ответить
Залишити людей у агресора, каже. Це тих, які самі з контрольованої української території переїзджають у окупацію?
Скільки сотень тисяч людей із неокупованої частини Сибіга, діти якого за кордоном, готовий покласти щоб спробувати повернути тих які навіть із неокупованої України переходять до росіян?
Цих людей нікому не жалко?
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21.11.2024 09:13 Ответить
Українці не будуть воювати за дупи ляхів чи нато!!! західні дупи будуть воювати самі!!!
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21.11.2024 09:14 Ответить
Вау!Як гучно! То ти зараз воюєш ща поояків чи за себе?
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21.11.2024 09:19 Ответить
То хвилювпння за мамині сонечка дупу розірвали.
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21.11.2024 09:37 Ответить
Что-то вспомнилось: "И как один умрем в борьбе за это". А Себига соберёт чемоданы и свалит в теплые края.
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21.11.2024 09:57 Ответить
 
 