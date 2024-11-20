Україна не піде на жодні угоди з Росією в обмін на території, - Сибіга

Україна не піде на жодні угоди з Москвою в обмін на території. Альтернативи "миру через силу" не може бути.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на слуханнях у Гельсінській комісії Конгресу США, пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна не прийме жодних пропозицій, які передбачають компроміс щодо нашого суверенітету чи територіальної цілісності. Ми не приймемо жодних ініціатив, розроблених без нашої участі… Ми не приймемо угод "земля в обмін на мир",- заявив глава МЗС.

Бо це, за словами міністра, означало б залишити мільйони людей у руках агресора, що призведе до геноциду, тортур і гноблення.

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"Винагорода Росії територіальними здобутками не відновить мир, а спровокує подальшу агресію. Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працювало в минулому і не спрацює зараз",- наголосив Сибіга.

Міністр також згадав про нові ядерні погрози Кремля.

Сибіга вважає, що оновлена ядерна доктрина Росії та риторика щодо застосування ядерної зброї – ніщо інше, як шантаж.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Україна веде боротьбу за звільнення усіх своїх територій, захоплених Росією впродовж останнього десятиліття.

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