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Україна не піде на жодні угоди з Росією в обмін на території, - Сибіга

Сибіга на слуханнях Гельсінської комісії

Україна не піде на жодні угоди з Москвою в обмін на території. Альтернативи "миру через силу" не може бути.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на слуханнях у Гельсінській комісії Конгресу США, пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна не прийме жодних пропозицій, які передбачають компроміс щодо нашого суверенітету чи територіальної цілісності. Ми не приймемо жодних ініціатив, розроблених без нашої участі… Ми не приймемо угод "земля в обмін на мир",- заявив глава МЗС.

Бо це, за словами міністра, означало б залишити мільйони людей у руках агресора, що призведе до геноциду, тортур і гноблення.

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"Винагорода Росії територіальними здобутками не відновить мир, а спровокує подальшу агресію. Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працювало в минулому і не спрацює зараз",- наголосив Сибіга.

Міністр також згадав про нові ядерні погрози Кремля.

Сибіга вважає, що оновлена ядерна доктрина Росії та риторика щодо застосування ядерної зброї – ніщо інше, як шантаж.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Україна веде боротьбу за звільнення усіх своїх територій, захоплених Росією впродовж останнього десятиліття.

Читайте також: Україна не обговорює вступ до НАТО "частинами", - Зеленський

 

Автор: 

угода (636) територіальна цілісність (151) Сибіга Андрій (381)


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Топ коментарі
+15
Сибіга! Ти що не дивився вечірній відосик найвеличнішого?
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20.11.2024 23:48
+9
Если бы не Польша, не знаю, смогла бы Украина защитить себя от России, - Дуда
Если бы не Украина не знаю, смогла бы Польша защитить себя от России.
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20.11.2024 23:39
+8
Ой тільки не треба.
ЗЄ вже на все готовий.

Тільки покищо забиаає баки своїм бидло-виборцям, щоб потім сказати "Це Захід винуватий. Мене примусили".
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21.11.2024 00:11
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Если бы не Польша, не знаю, смогла бы Украина защитить себя от России, - Дуда
Если бы не Украина не знаю, смогла бы Польша защитить себя от России.
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20.11.2024 23:39 Відповісти
Через бидлорусь кацапи перли на Київ, через цю ж бидлорусь могли напасти на Польщу. Чому так не сталося?
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20.11.2024 23:46 Відповісти
Так білорусь і захоплювати небуло потрібно
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21.11.2024 09:22 Відповісти
Ніхто на Польщу не нападе, ця держава під парасолькою НАТИ.
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21.11.2024 08:16 Відповісти
А людей переконали, що це вони
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21.11.2024 08:50 Відповісти
Запитай цих ідіотів, що заважає Росії уже мінімум 20 років напасти на 1,5 мільйонну Естонію з якою вони межують? Чи Латвію. Вони і справді вважають, що Україна захищає НАТО
*смайлик фейспалм*
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21.11.2024 09:06 Відповісти
Польша давно в НАТО, дурик
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21.11.2024 09:04 Відповісти
Україна взагалі не піде на жодні угоди з рашистами.
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20.11.2024 23:41 Відповісти
Сибіга! Ти що не дивився вечірній відосик найвеличнішого?
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20.11.2024 23:48 Відповісти
Ой тільки не треба.
ЗЄ вже на все готовий.

Тільки покищо забиаає баки своїм бидло-виборцям, щоб потім сказати "Це Захід винуватий. Мене примусили".
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21.11.2024 00:11 Відповісти
Та він завтра скаже після чергового обстрілу будем незламно всіх бомбить. Блазень людина настрою, на нього немає сенсу орієнтуватися.
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21.11.2024 00:14 Відповісти
Вот почему Украине нужно много оружия, миллионы FPV Дронов, десятки миллионов снарядов, ракеты, мины. Украине нужно быть готовыми убить всех рабов которых пригонят в Украину плёткой.
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21.11.2024 00:29 Відповісти
И Зірка Смерти!
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22.11.2024 23:13 Відповісти
" Как только ему дать малейшие уступки, он поднимет ещё большую истерику и начнет требовать всей Украины"

... а затем он будет требовать весь мир и стать "владычецой морскою"
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21.11.2024 01:33 Відповісти
Не сміши Оман і Агрохамію
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21.11.2024 00:54 Відповісти
Де ж понабирали цих киздунів...лиш би щось кизданути..
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21.11.2024 00:55 Відповісти
А це виступ для якої аудиторії:української, чи закордонної?
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21.11.2024 01:01 Відповісти
За кордоном цих клоунів вже ніхто не хоче бачити. В Бразилію не запросили, хоч головклоун і просився.
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21.11.2024 01:05 Відповісти
А ти забув хто в Бразилії президент?
На самміт G20 запрошує президент приймаючої держави.
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21.11.2024 08:22 Відповісти
Невже теж клован, як в Україні ?
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21.11.2024 10:57 Відповісти
Хто нас буде сприймати серйозно, якщо кожне владне чмо кожного дня говорить щось не співпадаюче з іншими? Якісь цілодобовий конкурс на кращого піз...на. поки Зелідор виграє всуху
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21.11.2024 01:21 Відповісти
Умови їхні це

- землі

- рускій язік

- і скорочення армії

ВСІ ЦІ 3 УМОВИ НЕПРИЙНЯТНІ !!!
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21.11.2024 02:33 Відповісти
Це як в математиці довести теорему. Якщо час досягнення перемоги прямує до нескінченності, то і час перебування при владі, сидінні на потоках чи в пригрітому місці прямо пропорційний йому. Теорему доведено, жодних компромісів. Назвемо цю теорему теоремою сірого кардинала.
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21.11.2024 02:41 Відповісти
Президент Зеленський сподівається, що Трамп зможе вплинути на Путіна і домогтися справедливого миру, але навряд чи на цю суку можна вплинути.
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21.11.2024 08:05 Відповісти
Сибіга, дорослі діти уже всі в окопах? Чи у США?
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21.11.2024 09:08 Відповісти
Залишити людей у агресора, каже. Це тих, які самі з контрольованої української території переїзджають у окупацію?
Скільки сотень тисяч людей із неокупованої частини Сибіга, діти якого за кордоном, готовий покласти щоб спробувати повернути тих які навіть із неокупованої України переходять до росіян?
Цих людей нікому не жалко?
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21.11.2024 09:13 Відповісти
Українці не будуть воювати за дупи ляхів чи нато!!! західні дупи будуть воювати самі!!!
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21.11.2024 09:14 Відповісти
Вау!Як гучно! То ти зараз воюєш ща поояків чи за себе?
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21.11.2024 09:19 Відповісти
То хвилювпння за мамині сонечка дупу розірвали.
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21.11.2024 09:37 Відповісти
Что-то вспомнилось: "И как один умрем в борьбе за это". А Себига соберёт чемоданы и свалит в теплые края.
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21.11.2024 09:57 Відповісти
 
 