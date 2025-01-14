Членство Украины в НАТО и ЕС это также гарантии безопасности для всей Европы, - глава МИД Эстонии Цахкна

Членство Украины в НАТО и Европейском Союзе в интересах стран Балтии и всей Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Эстония для себя понимает, что самая надежная гарантия безопасности заключается в членстве в НАТО. И мы можем бесконечно говорить, подходящее ли время для предоставления приглашения для членства в НАТО для Украины... Но я уверен, что если мы поддерживаем Украину, то следующие шаги - это должны быть действительно надежные гарантии для нее", - пояснил Цахкна.

Он добавил, что этими гарантиями безопасности может быть неполное членство для начала, но с дальнейшей перспективой: "Мы должны понимать, что полное членство в Европейском Союзе и НАТО для Украины - дает гарантии безопасности не только для нее, но и для Европы. Это в наших интересах также".

Кроме того, убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей и хочет не просто уничтожения Украины, но и посягает на устоявшиеся нормы международного права в мире.

"Все хотят мира и понимают, что украинцы тоже. Но если будет просто прекращение огня, если мы будем иметь просто еще одни Минские соглашения, то не будет долгосрочного мира", - резюмировал Цахкна.

