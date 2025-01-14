РУС
Членство Украины в НАТО и ЕС это также гарантии безопасности для всей Европы, - глава МИД Эстонии Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна

Членство Украины в НАТО и Европейском Союзе в интересах стран Балтии и всей Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Эстония для себя понимает, что самая надежная гарантия безопасности заключается в членстве в НАТО. И мы можем бесконечно говорить, подходящее ли время для предоставления приглашения для членства в НАТО для Украины... Но я уверен, что если мы поддерживаем Украину, то следующие шаги - это должны быть действительно надежные гарантии для нее", - пояснил Цахкна.

Он добавил, что этими гарантиями безопасности может быть неполное членство для начала, но с дальнейшей перспективой: "Мы должны понимать, что полное членство в Европейском Союзе и НАТО для Украины - дает гарантии безопасности не только для нее, но и для Европы. Это в наших интересах также".

Читайте также: Членство Украины в НАТО для украинцев более приоритетно, чем членство в ЕС, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Кроме того, убежден, что кремлевский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей и хочет не просто уничтожения Украины, но и посягает на устоявшиеся нормы международного права в мире.

"Все хотят мира и понимают, что украинцы тоже. Но если будет просто прекращение огня, если мы будем иметь просто еще одни Минские соглашения, то не будет долгосрочного мира", - резюмировал Цахкна.

Читайте также: Украина должна стать членом НАТО, но сейчас следует сосредоточиться на усилении переговорной позиции Киева, - Рютте

Краіни Балтіі нас розуміють з пів - слова
14.01.2025 22:08 Ответить
подяка країнам Балтії - вони Німців та США яка вода камінь точить….
14.01.2025 22:10 Ответить
Глава МЗС Естонії, це як наш Кулеба, морозить аби що. Нині Україна в НАТО, це НАТО у війні. А НАТО на це не піде. А найкращі часи настануть не скоро. Отже, всі ці розмови про ми в НАТО до завершення війни і повернення всіх територій порожні розмови.
14.01.2025 22:22 Ответить
кулеба штріх ше той! своїх синків запхав на храненіє у Єуропу а звичайним українськім селюкам пропонує знизити призовний вік до 18 ти років та щоб вобвали лопатами . "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами" - Кулеба 09:48, 16.01.24
14.01.2025 22:47 Ответить
Такої армії як в Україні в Європі немає, і з цього виходе якщо Україна буде в НАТО, то на Прибалтику чі на Фінляндії він ніколи не нападе, бо Україна вмішається, і це не Германія, Австрія, Угорщина чі Іспанія чі Греція, Італія яка буде думати чі посилати чі не посилати своїх солдатів, до нас далеко, ми ж за Україної сховаємось, ми ж самі хитрожопі в Европі.
15.01.2025 03:02 Ответить
 
 