МИД Индии сообщил о гибели на войне в Украине своего гражданина, завербованного в армию РФ

Гражданин Индии, которого завербовала РФ, погиб на войне в Украине, другой - получил ранения и лечится в Москве.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

Министерство заявило, что правительство Индии под руководством Нарендры Моди "решительно занялось" этим вопросом с российскими властями и посольством России в Нью-Дели.

В то же время там подчеркнули, что необходимо как можно скорее провести демобилизацию индийских граждан, которых завербовала Россия.

"Мы работаем с российскими властями для скорейшей транспортировки останков в Индию. Мы также добиваемся скорейшей демобилизации и репатриации в Индию раненого", - заявили в МИД Индии.

В октябре 2024 года МИД Индии сообщал о возвращении домой 85 своих граждан, которых РФ завербовала в ряды российской армии и отправила на войну против Украины.

