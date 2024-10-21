Индия вернула 85 своих граждан, которых Россия завербовала для войны против Украины, - МИД страны

Индия вернула домой 85 своих граждан, которых Москва завербовала в ряды российской армии и отправила на войну против Украины.

Об этом заявил секретарь Министерства иностранных дел Индии Викрам Мисри, пишет IndiaTV, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возвращенные индийцы обманом были призваны в российскую армию. Мисри отметил, что Индия работает над возвращением еще по меньшей мере 20 своих граждан, которые остаются в российской армии.

"Наши дипломаты поддерживают тесный контакт с посредниками в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны России по вопросу индийцев, которые были незаконно или иным образом завербованы в российскую армию. Этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, в частности, премьер-министром Моди с президентом Путиным", - рассказал секретарь МИД Индии.

Кроме этого, он добавил, что Нью-Дели также удалось вернуть тела погибших индийцев, которые воевали против Украины на стороне РФ.

В середине сентября сообщалось, что Индия добилась освобождения 45 своих граждан, которых незаконно заставили вступить в ряды армии РФ и воевать против Украины.

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Вербовка Россией наемников для войны в Украине

Ранее издание Forbes писало, что РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере 21 страна мира.

В частности, страна-агрессор вербует непальцев и граждан некоторых африканских стран.

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