Индия вернула 85 своих граждан, которых Россия завербовала для войны против Украины, - МИД страны
Индия вернула домой 85 своих граждан, которых Москва завербовала в ряды российской армии и отправила на войну против Украины.
Об этом заявил секретарь Министерства иностранных дел Индии Викрам Мисри, пишет IndiaTV, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, возвращенные индийцы обманом были призваны в российскую армию. Мисри отметил, что Индия работает над возвращением еще по меньшей мере 20 своих граждан, которые остаются в российской армии.
"Наши дипломаты поддерживают тесный контакт с посредниками в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны России по вопросу индийцев, которые были незаконно или иным образом завербованы в российскую армию. Этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, в частности, премьер-министром Моди с президентом Путиным", - рассказал секретарь МИД Индии.
Кроме этого, он добавил, что Нью-Дели также удалось вернуть тела погибших индийцев, которые воевали против Украины на стороне РФ.
В середине сентября сообщалось, что Индия добилась освобождения 45 своих граждан, которых незаконно заставили вступить в ряды армии РФ и воевать против Украины.
Вербовка Россией наемников для войны в Украине
Ранее издание Forbes писало, что РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере 21 страна мира.
В частности, страна-агрессор вербует непальцев и граждан некоторых африканских стран.
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могли б і цих 85 пателів приєднати до "червоногвардійського каендеерівського" корпусу самовбивць.
касетнику, йому все рівно - кореєць, індус чи китаєць...