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Новости
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Индия вернула 85 своих граждан, которых Россия завербовала для войны против Украины, - МИД страны

Індія повернула 85 громадян, завербованих Росією для війни проти України

Индия вернула домой 85 своих граждан, которых Москва завербовала в ряды российской армии и отправила на войну против Украины.

Об этом заявил секретарь Министерства иностранных дел Индии Викрам Мисри, пишет IndiaTV, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возвращенные индийцы обманом были призваны в российскую армию. Мисри отметил, что Индия работает над возвращением еще по меньшей мере 20 своих граждан, которые остаются в российской армии.

"Наши дипломаты поддерживают тесный контакт с посредниками в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны России по вопросу индийцев, которые были незаконно или иным образом завербованы в российскую армию. Этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, в частности, премьер-министром Моди с президентом Путиным", - рассказал секретарь МИД Индии.

Кроме этого, он добавил, что Нью-Дели также удалось вернуть тела погибших индийцев, которые воевали против Украины на стороне РФ.

В середине сентября сообщалось, что Индия добилась освобождения 45 своих граждан, которых незаконно заставили вступить в ряды армии РФ и воевать против Украины.

Читайте также: РФ обманом вербует неопытных молодых женщин из Африки для сбора "Шахедов" в Татарстане, - AP

Вербовка Россией наемников для войны в Украине

Ранее издание Forbes писало, что РФ активно проводит вербовку граждан других стран на войну против Украины. В перечень, откуда Россия вербует наемников, входит по меньшей мере 21 страна мира.

В частности, страна-агрессор вербует непальцев и граждан некоторых африканских стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ обманом завербовала более 90 граждан Индии на войну в Украине, по меньшей мере 8 - погибли, - парламентарий Сахнейб

Автор: 

Индия (423) россия (96184) вербовка (269)


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Навіщо повертати? В них і так багато народу, поїдуть знову воювати. Розстріляти потрібно було мразоту.
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21.10.2024 18:57 Ответить
Знов мальчікі в трусіках які нічого не знали
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21.10.2024 19:05 Ответить
судячи з допомоги яку індія надає кацапам, покупаючи їхню нафту,
могли б і цих 85 пателів приєднати до "червоногвардійського каендеерівського" корпусу самовбивць.
касетнику, йому все рівно - кореєць, індус чи китаєць...
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21.10.2024 19:16 Ответить
Індуси одна із найбільш хитрожопих націй. Вони винайшли новий спосіб заробітку - індус підписує контракт з МО рф, отримує за це гроші, а потім їхній пахан цього індуса визволяє від служби. Гроші ділять.
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21.10.2024 21:40 Ответить
п...діж і хуцпа. все ці виб...дки шиви знали й розуміли. і що їдуть вбивати теж. тільки розраховували, що вони вбиватимуть безкарно і не очікували, що їх теж до калі відправлятимуть.
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22.10.2024 07:30 Ответить
 
 