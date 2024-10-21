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Індія повернула 85 своїх громадян, яких Росія завербувала для війни проти України, - МЗС країни

Індія повернула 85 громадян, завербованих Росією для війни проти України

Індія повернула додому 85 своїх громадян, яких Москва завербувала до лав російської армії та відправила на війну проти України.

Про це заявив секретар Міністерства закордонних справ Індії Вікрам Місрі, пише IndiaTV, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, повернені індійці обманом були призвані до російської армії. Місрі зазначив, що Індія працює над поверненням ще щонайменше 20 своїх громадян, які залишаються в російській армії.

"Наші дипломати підтримують тісний контакт з посередниками в Міністерстві закордонних справ та Міністерстві оборони Росії щодо питання індійців, які були незаконно чи іншим чином завербовані до російської армії. Це питання обговорювалося на найвищому рівні, зокрема, прем'єр-міністром Моді з президентом Путіним", - розповів секретар МЗС Індії.

Окрім цього, він додав, що Нью-Делі також вдалося повернути тіла загиблих індійців, які воювали проти України на боці РФ.

У середині вересня повідомлялося, що Індія домоглась звільнення 45 своїх громадян, яких незаконно змусили вступити до лав армії РФ та воювати проти України.

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Вербування Росією найманців для війни в Україні

Раніше видання Forbes писало, що РФ активно проводить вербування громадян інших країн на війну проти України. До переліку, звідки Росія вербує найманців, входить щонайменше 21 країна світу.

Зокрема, країна-агресорка вербує непальців та громадян деяких африканських країн.

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Автор: 

Індія (689) росія (66070) вербування (251)


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Навіщо повертати? В них і так багато народу, поїдуть знову воювати. Розстріляти потрібно було мразоту.
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21.10.2024 18:57 Відповісти
Знов мальчікі в трусіках які нічого не знали
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21.10.2024 19:05 Відповісти
судячи з допомоги яку індія надає кацапам, покупаючи їхню нафту,
могли б і цих 85 пателів приєднати до "червоногвардійського каендеерівського" корпусу самовбивць.
касетнику, йому все рівно - кореєць, індус чи китаєць...
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21.10.2024 19:16 Відповісти
Індуси одна із найбільш хитрожопих націй. Вони винайшли новий спосіб заробітку - індус підписує контракт з МО рф, отримує за це гроші, а потім їхній пахан цього індуса визволяє від служби. Гроші ділять.
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21.10.2024 21:40 Відповісти
п...діж і хуцпа. все ці виб...дки шиви знали й розуміли. і що їдуть вбивати теж. тільки розраховували, що вони вбиватимуть безкарно і не очікували, що їх теж до калі відправлятимуть.
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22.10.2024 07:30 Відповісти
 
 