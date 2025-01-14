Зеленский и спикер Сейма Латвии Миериня обсудили продолжение поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с многопартийной делегацией Саэйма Латвии во главе со спикером Дайгой Миериней.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники провели предметный разговор о продолжении поддержки Украины и совместных шагах, направленных на достижение справедливого и прочного мира во всем регионе.

Он напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения Латвия является надежным союзником Украины.

"Благодарен латвийцам за ежегодное выделение 0,25% ВВП на военную поддержку Украины, за помощь нашим воинам, всем украинцам и украинкам. Мы ценим все гуманитарные проекты и вклад в восстановление Украины. Отдельная благодарность за поддержку Крымской платформы и проведение третьего парламентского саммита. Спасибо Латвии за то, что она всегда с Украиной!" - отметил Зеленский.

Читайте также: В Киев прибыла спикер Сейма Латвии Миериня