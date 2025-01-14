В Киев прибыла спикер Сейма Латвии Миериня
14 января в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.
Кондратюк утром 14 января обнародовала видео встречи на киевском железнодорожном вокзале.
Как она отметила, это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-латвийских отношений.
Для делегации запланирован ряд встреч с украинскими органами власти и представителями учебных и реабилитационных центров для военных.
Ранее сообщалось, что 14 января в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.
Американский бизнесмен Стив Бэннон, который был старшим советником Дональда Трампа во время его первого президентства, пообещал в интервью итальянской газете Corriere della Sera (https://www.corriere.it/esteri/25_gennaio_08/steve-bannon-elon-musk-intervista-aca1876b-4035-4ce3-b978-5e5f4b6d9xlk.shtml) "уничтожить" миллиардера Илона Маска, назвав его "истинным злом".
"Я прогоню Илона Маска отсюда ко дню инаугурации. Он действительно злой человек, очень плохой человек. Я считаю своим личным делом уничтожение этого парня", - отметил Бэннон.
Бэннон также раскритиковал Маска по поводу виз H-1B, которые могут получить талантливые специалисты для жизни и работы в США. Маск является сторонником этих виз, и сам попал в США по ней из Южной Африки. Но большая половина электората MAGA против предоставления виз.
"Они [технократы] заменяют хорошо оплачиваемую американскую работу иностранной наемной прислугой, и миллиардеры зарабатывают деньги", - утверждает Бэннон.
Также бизнесмен раскритиковал происхождение Маска, который родился в Южной Африке.
"Он должен вернуться в Южную Африку. Почему у нас есть южноафриканцы, самые расистские люди на Земле?" - задается вопросом Бэннон.