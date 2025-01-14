В Киев прибыла спикер Сейма Латвии Миериня

14 января в Украину с официальным визитом прибыла спикер Сейма Латвии Дайга Миериня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

Кондратюк утром 14 января обнародовала видео встречи на киевском железнодорожном вокзале.

Как она отметила, это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-латвийских отношений.

Также читайте: Президент Словакии Пеллегрини отказался ехать в Украину из-за остановки транзита российского газа: Пусть никто не обижается

Для делегации запланирован ряд встреч с украинскими органами власти и представителями учебных и реабилитационных центров для военных.

Ранее сообщалось, что 14 января в Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус.