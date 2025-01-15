РУС
Новости
5 984 61

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 812 670 человек (+1580 за сутки), 9780 танков, 21 975 артсистем, 20 348 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

морпіхи знищили штурмову групу

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 812 670 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 812 670 (+1580) человек,

танков - 9780 (+13) единиц,

боевых бронированных машин - 20 348 (+22) единицы,

артиллерийских систем - 21 975 (+52) единиц,

РСЗО - 1262 (+0) единицы,

средства ПВО - 1046 (+2) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 331 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 383 (+107) единицы,

крылатых ракет - 3018 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 33 995 (+204) единиц,

специальной техники - 3696 (+0) единиц.

втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Минув 3983 день москальсько-української війни.
296!!! одиниць знищеної техніки та 1580!! чумардосів за день.
Логістика супер, арта файно, броня теж непогано. Відбита чергова хвиля дронів. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 92000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 812 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
15.01.2025 08:21
15.01.2025 08:23
400 техніки! Мабуть, рекорд!
15.01.2025 07:48
400 техніки! Мабуть, рекорд!
15.01.2025 07:48
ну, якщо технікою вважати віджаті в місцевого населення легковики, якими орки намагаються проскочити до наших СП - то, може, і рекорд...
15.01.2025 09:25
А скажи, будь ласка - а та техніка, яка потрапила в руки ворога і ним використовується для ведення бойових дій - вона, на той момент, ЧИЯ? Коли СБ та Су-2, з намальованими хрестами, скидали бомби над Москвою, і над нею збивалися - вони ЧИЇ були? А БТ, Т-26 та Т-34, з такими ж хрестами, що чавили наших солдат у окопах, взимку 1942 року? А батареї 152мм гаубиць, що обстрілювали Одесу та Севастополь, коли Червона Армія їх обороняла?
15.01.2025 09:35
ну, в такому випадку можна вважати технікою і велосипеди, на яких орки намагаються дістатись наших СП...

Яр! Основна месага мого попереднього коменту - "що вважати технікою", а не "хто на ній пересувається"...
15.01.2025 10:07
Ясно... Ти про "таксі на Марну", щось чув? У І Світову генерал Гальєні одним махом мобілізував тисячі таксомоторів Парижу, посадив на них ДИВІЗІЮ і перекинув на Марну. Цим він "закрив" прорив фронту і спинив німецький наступ... Дай відповідь: "Чим були тоді "таксі"? "Технікою"? Чи "засобом доставки військ на фронт"?
15.01.2025 10:20
Та скільки ж можна мусолить, читай уважно

автомобільної техніки та автоцистерн

Де ти бачиш мототехніка чи велотехніка
Задовбав уже своїми "сумнівами" хитрозроблений.
15.01.2025 11:03
В нього робота така. Йому не набридає повторювати в каментах "провокуючі", як йому здається, питання - він за це гроші отримує.
15.01.2025 12:51
Так нічого наколотили,по мясу,по техніці,це велике дякуїм нашим ВСУ.
15.01.2025 07:56
Минув 3983 день москальсько-української війни.
296!!! одиниць знищеної техніки та 1580!! чумардосів за день.
Логістика супер, арта файно, броня теж непогано. Відбита чергова хвиля дронів. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 92000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 812 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
15.01.2025 08:21
15.01.2025 08:23
Спецтехніка дві одиниці лишні, це зрозуміло, к/р також лишня, не зрозуміло чому в тебе вона плюсується до наземки.
15.01.2025 08:56
Логістика 204 одиниці, новий добовий рекорд з початку війни.
Загалом наземка 293 од. напевне 2 результат, рекорд 354 - 16.03.2022
15.01.2025 08:25
Чому немає хоча б приблизної статистики щодо вбитих?
15.01.2025 08:28
Тому що у нас відсутня статистика по такій графі, як "померлі під час евакуації" та "померлі в госпіталях"... Про першу невідомо точно навіть командирам кацапських підрозділів, а "госпітальні" можуть померти і через місяць після надходження туди... І та, і друга цифра - ЗАСЕКРЕЧЕНІ... Бо за те, що не встигли вчасно евакуювать - "деруть" командирів та начмедів. А за другу - начальників медсанбатів та госпіталів...
15.01.2025 09:40
Всі інші цифри теж з великою похибкою, але їх же виставляють. Інформація про загиблих є найбільш важливою для аналізу ситуації.
15.01.2025 09:48
А мені, як людині з досвідом, кадровому військовому, більш цікава цифра поранених... Бо убитого закопали та забули... А з пораненим треба мудохаться під час надання невідкладної меддопомоги (час та медичні засоби і мепрацівники), під час евакуації (час, медичні засоби, транспорт, робота медиків та медзасоби), під час лікування (час, медперсонал, медичні засоби, койко-місця), після вилікування (післямедична реабілітація, протезування, компенсації, пенсії по інвалідності)... А поховання "померлих від ран"(транспортування додому, копання могил, "тара для транспортування та похорону"?...
Все це забирає час і засоби. А це - ГРОШІ БЮДЖЕТУ!!! І чим більше навантаження на БЮДЖЕТ Росії - тим більші будуть "незворотні втрати"... Кацапи навіть, опосередковано, на нас працюють - ховаючи більшість поранених на окупованих територіях (щоб не сіять паніку в своєму тилу), вони перевантажують польові госпіталі. Медперсонал не справляється. В результаті росте госпітальна смертність...
Я тобі пояснив достатньо детально?...
15.01.2025 10:06
Днями була інформація, що легкопоранені у них евакуюються самі, а важких вони просто добивають.
15.01.2025 10:32
А як це можна "проконтролювать" - щоб отримать хоч приблизні цифри?? І ЩО вони нам дадуть?
15.01.2025 11:04
Це означає, що кількість 200-х і 300-х складається,переважно, з перших. Свої то відсотки ми, знаємо, то ж неважко підрахувати. Числа будуть близькими до реальних.
16.01.2025 08:29
Це все "приблизно"... Все залежить від характеру поранень та якості і швидкості надання меддопомоги... Нам легше - нам нема чого приховувать, менше "********" та менше "плече доставки" поранених. Ну і якість підготовки медперсоналу, вища... Порівняно з попередніми війнами, у цій війні різко виросла кількість мінно-вибухових поранень. А вони характеризуються масивними кровотечами. Тому вчасно надана меддопомога відіграє не останню роль. У кацапів це відсутнє (з вищевказаних причин). Тому у них і смертність на полі бою, і догоспітальна, і госпітальна, набагато вищі...
16.01.2025 08:44
Характер вражень (вбиті, легкопоранені, важкопоранені) і у нас, і у них приблизно однаковий, відсотки мають бути близькими. Тому, якщо більш-менш відома загальна цифра, яку подає Генштаб у зведенні, то підрахувати незворотні втрати неважко.
16.01.2025 08:53
А ти враховуєш швидкість надання невідкладної меддопомоги враховуєш? Наш, поранений, відразу подає голос і повідомляє, що поранений. Тому що очікує на меддопомогу. У кацапів головне - НАСТУП. А при масивних кровотечах важлива кожна хвилина. У нас евакуація, по можливості, проводиться негайно, санітарами. У них вона покладається на самого пораненого. А все це - ЧАС!!! Медики кажуть, що основну масу поранених можливо врятувать, якщо меддопомога надана на протязі години, після поранення... А тут УЖЕ наявна очевидна різниця... А потім всі названі мною фактори "наростають, як снігова куля"... Так що твої розрахунки - НЕВІРНІ...
16.01.2025 09:05
Ні, не враховую, бо в цьому нема потреби. Легкопоранені самі надають собі первинну допомогу і самі евакуюються в тил, тому й повернення їх у стрій становить, начебто, 98%. Всіх інших можна записувати у 200-ті
16.01.2025 10:59
Тут ГОЛОВНЕ СЛОВО - "начебто"... Людина з відірваною частиною руки, наприклад, при вчасно накладеному жгуті, спокійно може пройти кілька кілометрів та вийти у тил, де розташовані евакопункти. Його можна вважать "легкопораненим"? І, наприклад, поранення м"язів передньої стінки живота, або нижньої кінцівки, знерухомлює пораненого... Тоді у нього "важке" поранення?
Не треба йти по шляху "спрощення"... Це може завести туди, де буде провал у розрахунках... А "розрахунки" у цьому питанні - ГОЛОВНЕ. Бо від цього залежить організація логістичної операції по наданню меддопомоги та своєчасній евакуації поранених...
16.01.2025 12:14
Байдуже, що там вважається у якихось інструкціях. Евакуювався самостійно - отже з тобою будуть возитися й маєш можливість вижити й, навіть, повернутися у стрій - 98%.
16.01.2025 16:23
В умовах, коли евакуації організованої немає як явища, очевидно, що кацапські джерела будуть тобі розповідати, що "легкопоранені евакуюються самі". Жити хочуть - на карачках лізуть в тил. І ті, хто 10-20 кілометрів, поранений, прошкандибав і дістався "шпиталю" - це такі живучі потвори, що добити в шпиталі ліками та лікуванням - їх вже важкенько. Саме тому кацапи хизуються "відсотком виживання" в шпиталях. Бо цифру "не вивезли з поля бою" та "здохли на пунктах первинної евакуації, не дочекавшись транспорту в шпиталі" - вони ніколи не опублікують, якщо вона взагалі є. Впевнений, що по всій системі ніхєра таких цифр реально ніхто не фіксує, бо за це в'ї*ати можуть, по команді - "пропав без вісти", "вбитий" - ото і все...
15.01.2025 12:57
Фіксують... Якщо цікавишся військово-польовою медициною - знайди книги Володимира Дягілєва, "Медсанбат 0013" та "Гвардійці", і прочитай. Якщо відкинуть "патріотичну патетику" - там багато написано про буденності медиків воєнних літ. Суть їх роботи і зараз, не сильно помінялася...
15.01.2025 13:24
Не дуже зрозуміло, що я там повинен був би вичитати, в художніх творах про другу світову? Особисто я приблизно уявляю, що таке "облік" у військових медиків. Читав книжку і про тактичну медицину, і про сортування мою деякі уявлення. Впевнений, що більшість військових медиків в засрашці і облік ведуть "по чесному". От тільки ті категорії поранених засрашинців, про які я написав в своєму пості, в 95% випадків до медиків в засрашці не дістаються навіть у вигляді трупів. І ніяк медичними чи медично-судовими органами не обліковуються. Їх собаки та дикі кабани об'їдають в протитанкових рвах. Про який реальний облік і реальні цифри можна вести мову, якщо в них в штурмових підрозділах розстріли своїх практикуються і приховування трупів?!? Тож Дягілєв може скільки завгодно писати який він правильний і як ПОВИННА працювати система, але в засрашці воно так, як треба, ніколи не працювало і не працюватиме.

Якщо вам цікаво, як там насправді зараз ведуть справи в цій царині, спробуйте пошукати матеріали про те, що знаходиться біля села "Тернове" в луганській області, в полі через трасу "Розкішне - Хрящувате", неподалік від аеропорту - красивий в гугл-мапсі майже прямокутничок, оточений лісом з 3 сторін.
15.01.2025 17:00
От, спочатку прочитай Дягілєва, а потім "рассуждай"... Я роботу військових медиків знаю непогано - тому можу відрізнить "казки" від правдивого викладення подій...
15.01.2025 17:17
Подивився по діагоналі "Медсанбат - 013". Прочитав декілька абзаців. Виявилось, я колись її читав, десь на початку 90х. Посередня книжечка "про війну". Звичайна бєлєтристика соцреалізму.

А ще я тоді читав "Подпольньій обком дєйствуєт" Федорова, "Зарє навстрєчу" Кожевнікова і книжки учнів Макаренко про дитячі будинки і долі людей під час війни (Віноградова тощо).

Ніякого відношення до обговорюваного питання ця книжка не має. Нахєра ви її пригадали - хєр зна.
15.01.2025 17:29
Так не "дивиться по діагоналі" треба - а ЧИТАТЬ...
15.01.2025 17:43
Я її читав. Перечитувати совкове лайно - не хочеться.
15.01.2025 17:49
НЕ БРЕ-ШИ!!! Хто такий Штукін і на що у нього була алергія? Хто такий Іван Ликов і де він служив до медсанбату? Жду відповідей...
15.01.2025 18:09
Ти зовсім кукухою поїхав, чи що? Я її 30+ років тому читав. І лайно совкове перечитувати не збираюсь, аби тобі догодити. Може тобі теж поставити питання - хто там був третьорядним персонажем в душевній книжці "Війна та мир", яку ти теж 30 чи 40 років тому читав?

Ти краще скажи - ти про поле біля села Тернове дізнався? Чи перечитуєш совкову книжечку в 5й раз?
15.01.2025 18:14
Оресте! "Кукухою поїхав" саме ТИ... Бо якщо ти її вважаєш "совєцькою белетристикою", то ти її або не читав взагалі, або просто "дупля не відбиваєш" у тому питанні, про яке ми сперечаємося... Але тобі страшно хочеться показать себе "розумним"... Ми з тобою мову вели про РОСІЙСЬКУ військово-польову медицину"... А не про нашу... Тому до чого тут "поле бою піж Тернами"? Аби "затриндіть" тему суперечки?
15.01.2025 18:27
Яке ще "поле бою під Тернами"? Я написав "поле біля села Тернове"!

Тобто ти готовий сперечатись про якусь совкову бєлєтристику, яку ти в приступі совковлюбства, вірогідно, прочитав нещодавно, але не бажаєш поцікавитись ******** станом з поводження кацапів з трупами та пораненими. Що, взагалі-то і було темою даної гілки від початку.

Але ти почав діставати оточуючих совокою бєлєтристикою.

Ну ок. Твоє право - інтернет вільний для спілкування і вивалювання в нього всілякої дурні.
15.01.2025 18:39
"Дурню вивалюєш", частенько, саме ти... Та ще й "прибріхуєш", теж, нерідко...
15.01.2025 18:57
Немита міжнародні договори не виконує і власні закони, включно з Конституцією. Фіглі їй якісь галузеві інструкції й регламенти. Тут на Цензорі неодноразово публікувалися відео, як поранені орки самостійно кінчають життя. Це про щось говорит? Їхня психологія - якщо мені платитимуть пенсію, то варто жити. Отже, вони вже знають, що їх чекає.
16.01.2025 08:42
Не корми троля
05 січня 2025 - Ем Ипью
"їм і п'ю" - хіба не зрозуміло за які кошти.
15.01.2025 11:11
Ну - треба ж комусь "дать йому по носі"?. Бо так і продовжить сіять підозри у правдивості зведень Генштабу... А я був трохи "дотичний" до "логістики" та всього, з нею пов"язаного... Те, що для основної маси форумчан - тільки "сухі циферки", для мене - люди, їх кількість, транспорт, його об"єм, наявність водіїв, наявність пального та запчастин, завантаженість шляхів сполучення, наявність приміщень, наявність підготовленого медперсоналу... І так далі... Ти ж бачиш - "ВОНО" вже "заткнулося"? От просте питання (як приклад) - "Що для війни означає знищення ОДНОГО танкового паливозаправника КрАЗ?" А я тобі скажу - танкова рота зупиниться без пального... Бо КрАЗ бере десь близько 8 кубів пального. А максимальна заправка Т-72 - ПІВТОРА куба. А у роті - 10 танків. Оце тобі елементарна військова "ЛОГІСТИКА"...
15.01.2025 11:24
Штати рот танками забезпечені в кращому випадку на 30-40% вже більше року. Тобто з 10 штатних там "на ходу" - добре якщо 3 штуки. Тож знищення одного паливозаправника - це в поточних умовах гаплик боєздатності танкового бату інколи.
15.01.2025 13:00
Не можу заперечувать...
15.01.2025 13:29
До речі, з'явилась цікава інформація про кількість ударів УМПК/КАБ-ами. Якщо коротко: інтенсивність ударів з 20.11.2024 почала помітно знижуватись. І на поточний момент (на графіку бачив дату 10.01.2025) інтенсивність впала в 4-5 разів (!!!).

Оглядачі пишуть - щось в засрашці "системно" зламалось в логістиці забезпечення ударів УМПК/КАБ-ами. Чи то ресурс Су-34 визначено як "критично вичерпався", чи то самі бомби в дефіциті, чи то з пальним трабли.

Але 50 днів поспіль стабільне зниження в 4 рази - це не "погода" точно.
15.01.2025 13:03
Таким не цікавився...
15.01.2025 13:25
https://informator.ua/uk/rosiya-zmenshila-intensivnist-udariv-kerovanimi-aviabombami-prichini-ta-naslidki Засрашка зменшила інтенсивність ударів керованими авіабомбами: причини та наслідки
15.01.2025 17:16
Знавець української мови Виталий Касенков. Тоді вже "їм та п'ю". Мені цікаво, що за вінегред у твоїй голові? Що означає-не корми (надо писать негодуй) троля? Ти все ще думаєш, що є така каса в Ольгіно, де якась тітка видає по 10р80к за кожну пропозицію?
16.01.2025 12:14
Пояснюю. Тобі просто треба від відомої кількості бойових втрат, відняти мертвих. У такому разі нам з тобою знадобиться якась цифра або вбитих, або поранених.
А навіщо ти мені це все писав, напружувався?
15.01.2025 16:57
А я (на відміну від тебе), не тільки "їм і п"ю"... Я головою ще й думать умію... З твоїм "рівнем штабної роботи", тобі у штабі, навіть олівці точить не довірили-б... А куди ти подінеш, наприклад, "Без вісті пропалих"? До мертвих запишеш? У полонені? А їх підібрали бійці сусідньої в/ч і передали, пораненими, у госпіталь. А з їх в/ч нема зв"язку... Або вони без пам"яті та без документів!... Або вони - СЗЧ! Їх куди відпишеш?
Коли людина - ДУРЕНЬ - це надовго... Коли ІДІОТ - це назавжди...
15.01.2025 17:10
Все ж таки було б цікаво дізнатися скільки з них убитих? Яка пропорція вбитих до поранених? Яке співвідношення, порівняно з нашими втратами? Під час нападу? За Оборони? У міських боях? А розголошувати прості істини, це я й сам можу. Не треба мені вже відповідати. Я тебе й так чудово зрозумів. Звивина від армійського кашкета заважає тобі думати. Ти як Олег Старіков, майже.
15.01.2025 17:50
"Нахєр" іди, ідіоте! Ти "дупля не відбиваєш" у тому, про що лізеш "рассуждать"! Пояснувать тобі щось, у цих питаннях - все одно, що учню школи для розумово відсталих пояснювать будову ядерного реактора та його роботу...
15.01.2025 17:59
У мене теж від тебе враження як від мильної бульбашки.
15.01.2025 18:21
Ну то не "підпрягайся"... "Спорить с дураком - всё равно, что говно пинать... Удовольствия никакого - а ботинки мыть придётся..." А я не хочу мить свої черевики...
15.01.2025 18:30
Іноді з тобою думки збігаються.
15.01.2025 18:35
Не лести собі, порівнюючи себе зі мною... Таких, як ти, неуків, тут - "На копійку - дюжина...".
15.01.2025 18:59
Навіть не намагаюся. Вас таких, як ти, здалеку видно. Самолюбство та зарозумілість у вас Європейські, а вчинки азіатські.
15.01.2025 19:17
ТОбі видніше, щодо "вчинків"... Ви, азіати, саме так себе і ведете...
15.01.2025 19:19
15.01.2025 08:54
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
15.01.2025 09:42
Ого!
15.01.2025 11:18
До літа буде мільйон орків, з них 250 тисяч дохлих. І це файно.
15.01.2025 12:23
 
 