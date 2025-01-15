Общие боевые потери РФ с начала войны - около 812 670 человек (+1580 за сутки), 9780 танков, 21 975 артсистем, 20 348 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 812 670 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 812 670 (+1580) человек,
танков - 9780 (+13) единиц,
боевых бронированных машин - 20 348 (+22) единицы,
артиллерийских систем - 21 975 (+52) единиц,
РСЗО - 1262 (+0) единицы,
средства ПВО - 1046 (+2) единиц,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 331 (+0) единица,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 383 (+107) единицы,
крылатых ракет - 3018 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 33 995 (+204) единиц,
специальной техники - 3696 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Яр! Основна месага мого попереднього коменту - "що вважати технікою", а не "хто на ній пересувається"...
автомобільної техніки та автоцистерн
Де ти бачиш мототехніка чи велотехніка
Задовбав уже своїми "сумнівами" хитрозроблений.
296!!! одиниць знищеної техніки та 1580!! чумардосів за день.
Логістика супер, арта файно, броня теж непогано. Відбита чергова хвиля дронів. Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 92000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 812 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
Загалом наземка 293 од. напевне 2 результат, рекорд 354 - 16.03.2022
Все це забирає час і засоби. А це - ГРОШІ БЮДЖЕТУ!!! І чим більше навантаження на БЮДЖЕТ Росії - тим більші будуть "незворотні втрати"... Кацапи навіть, опосередковано, на нас працюють - ховаючи більшість поранених на окупованих територіях (щоб не сіять паніку в своєму тилу), вони перевантажують польові госпіталі. Медперсонал не справляється. В результаті росте госпітальна смертність...
Я тобі пояснив достатньо детально?...
Не треба йти по шляху "спрощення"... Це може завести туди, де буде провал у розрахунках... А "розрахунки" у цьому питанні - ГОЛОВНЕ. Бо від цього залежить організація логістичної операції по наданню меддопомоги та своєчасній евакуації поранених...
Якщо вам цікаво, як там насправді зараз ведуть справи в цій царині, спробуйте пошукати матеріали про те, що знаходиться біля села "Тернове" в луганській області, в полі через трасу "Розкішне - Хрящувате", неподалік від аеропорту - красивий в гугл-мапсі майже прямокутничок, оточений лісом з 3 сторін.
А ще я тоді читав "Подпольньій обком дєйствуєт" Федорова, "Зарє навстрєчу" Кожевнікова і книжки учнів Макаренко про дитячі будинки і долі людей під час війни (Віноградова тощо).
Ніякого відношення до обговорюваного питання ця книжка не має. Нахєра ви її пригадали - хєр зна.
Ти краще скажи - ти про поле біля села Тернове дізнався? Чи перечитуєш совкову книжечку в 5й раз?
Тобто ти готовий сперечатись про якусь совкову бєлєтристику, яку ти в приступі совковлюбства, вірогідно, прочитав нещодавно, але не бажаєш поцікавитись ******** станом з поводження кацапів з трупами та пораненими. Що, взагалі-то і було темою даної гілки від початку.
Але ти почав діставати оточуючих совокою бєлєтристикою.
Ну ок. Твоє право - інтернет вільний для спілкування і вивалювання в нього всілякої дурні.
05 січня 2025 - Ем Ипью
"їм і п'ю" - хіба не зрозуміло за які кошти.
Оглядачі пишуть - щось в засрашці "системно" зламалось в логістиці забезпечення ударів УМПК/КАБ-ами. Чи то ресурс Су-34 визначено як "критично вичерпався", чи то самі бомби в дефіциті, чи то з пальним трабли.
Але 50 днів поспіль стабільне зниження в 4 рази - це не "погода" точно.
А навіщо ти мені це все писав, напружувався?
Коли людина - ДУРЕНЬ - це надовго... Коли ІДІОТ - це назавжди...