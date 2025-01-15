РУС
СМИ будут наказывать за негативные комментарии читателей о чиновниках, если их не удалят в течение 3 дней: принят законопроект

ЗМІ каратимуть за негативні коментарі про чиновників

Верховная Рада приняла законопроект №11321, которым уточнили наказание для онлайн-СМИ за "неудаление" негативных комментариев о чиновниках под новостями.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, информирует Цензор.НЕТ.

Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Так, была уточнена норма статьи 117 Закона "О медиа".

В ней установлено, что субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрет распространения которой предусмотрен статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на сайте или веб-странице такого медиа, при условии что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или постановления об открытии соответствующего производства судом.

Медиа должно удалить комментарии в течение 3 дней со дня получения постановления суда. Значительное количество должностных лиц называет недостоверной информацию, которая содержит в отношении них негативный характер.

Читайте также: В Раде снова хотят рассмотреть законопроект об ответственности за публикацию данных из реестров

Ранее Большая Палата Верховного Суда признала, что недостоверной определяют негативную информацию, если лицо, которое ее распространило, не докажет обратного.

Также согласно внесенным законопроектом Ярослава Юрчишина изменениям медиа будут освобождать от ответственности, если они дали слова спикера-чиновника не только дословно, но и в "пересказе без искажения сути".

Сейчас медиа освобождаются от риска выплачивать средства по решению суда в случае, если такое воспроизведение является дословным.

Читайте также: Разведка предупредила Зеленского об угрозах влияния РФ в Telegram перед полномасштабным вторжением, - NYT

ТЦК и полиция стоит на страже антимайдана. А вонючему народу Украины надо закрыть свои пасти.
15.01.2025 12:58 Ответить
Та чого соромитися...
Давайте вже відразу приймемо Закон "Про образу величності"!
Тобто тепер про пройо... влади, браковані міни, гидке харчування військових, чиновників що крадуть і наживаються на війні писати не можна??!!
Бо у них бач тендітна нервова система!
Запросіть ще консультантів з Кацапстану, вони розкажуть як боротися з дискредитацією...
Це не шлях в цивілізацію, це шлях у совок.
Мабуть ЗЕ хочеться як путін, типу є ЗЕ є Україна, немає ЗЕ, немає України.
15.01.2025 12:58 Ответить
І ця мерзота на словах наче хоче в НАТО, а по факту робить все, аби цьому завадити.
15.01.2025 12:58 Ответить
Чого це я не можу послати на йух чиновника, який спи@див у людей сотні тисяч грошей. Чи демократія у нас закінчилась. Всерівно, наш "справедливий" бляха суд, скаже, що воно маладец.
15.01.2025 12:59 Ответить
Так, закінчилась. Ви не помітили? З 2019-го демократія, свобода ЗМІ і свобода слова у нас в країні централізовано руйнуються зеленою владою. До повної руйнації залишилось зовсім трохи.
18.01.2025 18:38 Ответить
Мабуть зроблять виняток з кількох пунктів кого можна критикувати: Порошенка, Залужного, Кличка, ще там кого, хто може косо глянув на бубєнчіка
15.01.2025 13:04 Ответить
Ваапсчє знахабніли порохоботи!
15.01.2025 13:05 Ответить
Зе!ледент - не πідарас!
Слуги урода - не κандоми!
15.01.2025 13:06 Ответить
дивно, що досі нема "закону про заборону Майдану" від зєлєнскага...
і вабще - больше двух нє собіраться, бо дермаки нЄрвнічают..
15.01.2025 13:08 Ответить
Підари ******.
15.01.2025 13:11 Ответить
А взагалі-то дірка є. Можна зробити "відкладену модерацію". Позначати коментар під видалення, а видаляти рівно через три дні. Зараз така швидкість подачі інформації, що триденна новина - то вже далеке минуле.
15.01.2025 13:13 Ответить
все вірно !

але, навіть в газеті "правда" була рубрика "пісьма трудящіхся" , а підшивки "крокодила" й "перця" про бюрократів зберігаються десятиліттями!
15.01.2025 13:30 Ответить
В сатирі СРСР "бюрократ" завжди був обезособлений. Тобто критика йшла по суті в нікуди. А спробуйте сказати щось зі згадуванням конкретного прізвища.
15.01.2025 14:03 Ответить
Припиніть срач - йдеться про відповідальність за НЕДОСТОВІРНУ інформацію !!!
За ДОСТОВІРНУ інформацію відповідальності НЕМАЄ !!!

Все тут правильно. Бо росіяни вкидають масу фейків для розгойдування внутрішньополітичної ситуації, а як з ними ще боротися, якщо самі власники сайтів не будуть модерацію контенту робити ?
15.01.2025 13:20 Ответить
ЗЄльоних крис тошніт від критики !
15.01.2025 13:33 Ответить
"Не розгойдуйте - щурів нудить"
15.01.2025 13:35 Ответить
Про те ж саме пишу. Звичайні європейські закони, прийняті у них за останні роки. Інтернет суворо цензурується, охороняється від недостовірної інформації.
15.01.2025 13:49 Ответить
Саме тому русня через соцмережі обирає уряди в країнах Заходу.
15.01.2025 14:05 Ответить
Є соцмережі які складно контролювати, навіть з такою цензурою.
15.01.2025 14:11 Ответить
Суворість законів компенсується необов'язковістю їх виконання?
15.01.2025 14:14 Ответить
Ви наприклад натякнули на Румунію. Неможливо посадити за кожним тіктокером стежити охоронця. Це фізично неможливо.
15.01.2025 14:20 Ответить
Зате можна скасувати вибори з поганими результатами, сказав дебільному народу що у всьому винен злий інтернет.
15.01.2025 14:33 Ответить
У русні припікає. Вона не очікувала такого "нахабства" з боку спецслужб, і на повну верещить про всякі там права і законності.
Вибори в Грузії - признайом, вибори в Молодові - нє прізнайом.
15.01.2025 14:39 Ответить
Звичайна геополітика. Кожен визнає або не визнає, в залежності від того що вигідно. Який закон, це атавізм, на який всім давно плювати.
15.01.2025 14:43 Ответить
Якщо в Румунії така велика підтримка того фашиста, де масові мітинги в його захист, і проти фальсифікації волевиявлення народу? У нас при Кучмі через подібне цілий Майдан трапився.
15.01.2025 14:46 Ответить
Для кого?
16.01.2025 07:49 Ответить
Не передьоргуй. Конституція України гарантує свободу слова. Якщо хтось незадоволений якимись словами проти себе, саме він має доводити, що інформація недостовірна.

Цей закон перевертає все з ніг на голову: тепер той, хто пише, має доводити, що він не верблюд.

Це абсолютно анти-європейський закон і він як ніякий інший наближає нашу країну до БССР та росії.
18.01.2025 18:45 Ответить
У ст. 277 Цивільного кодексу України до 2014 року була прописана презумпція недостовірності негативної інформації про особу. Але у 2014 році при президентстві Януковича цю норму видалили і тепер особа, яка обіллють брудом у пресі, має ходити і доводити, що негативна інформація про неї є фейком . . . А наша суди працюють не дуже швидко і карають порушника не дуже сильно . . .
18.01.2025 20:21 Ответить
Зеленський підарас. Через три дні можно видаляти.
15.01.2025 13:26 Ответить
через три дні можна писати це знову

.
15.01.2025 13:31 Ответить
Зелена погань вже готується до виборів. Не можна ж, щоб владу критикували, бо прихожани 95-го кварталу раптом не проголосують за своїх богів, як тоді харчуватись без державного корита!
15.01.2025 13:34 Ответить
Зверніть вагу , що з ініціативою виступає голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин , депутат від партії який"Голос", уроженець Росії, який міняв партії як рукавички. Про яку свободу слова можна говорити в нашій державі ? Чиновники ставлять себе над громадянами України?
15.01.2025 13:39 Ответить
Хто такий юрчишин? Чим володіє його сім'я та він сам??
16.01.2025 07:50 Ответить
Ну и где тут про 3 дня???

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ
до інформації
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 111
Закону України "Про державну підтримку
медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста"
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302 із наступними
змінами) після пункту 4, доповнити пунктом 41 такого змісту:
"41
) на територіях, де введено воєнний стан, журналісти та працівники
медіа, акредитовані, в порядку встановленому законодавством, при
Збройних Силах України та/або інших складових сил оборони, мають
право вільного пересування в період комендантської години в ході
здійснення своєї професійної діяльності (за умови наявності
документального підтвердження);".
2. Частину четверту статті 25 Закону України "Про інформацію"
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313 із наступними
змінами) доповнити реченням такого змісту "На територіях, де введено
воєнний стан, журналісти та працівники медіа, акредитовані, в порядку
встановленому законодавством, при Збройних Силах України та/або
інших складових сил оборони, мають право вільного пересування в
період комендантської години в ході здійснення своєї професійної
діяльності (за умови наявності документального підтвердження).".
3. Підпункт 2 пункту 4 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону
України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146 із наступними змінами) після слів "у
формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції з
можливою одночасною трансляцією" доповнити словами ", а також
розміщенням відеозаписів відкритих засідань не пізніше ніж протягом 24
годин з часу завершення таких засідань".
4. У статті 117 Закон України "Про медіа" від 13 грудня 2022 року
№ 2849-IX (із наступними змінами):
1) у частині першій:
в абзаці першому після слів "Суб'єкти у сфері медіа та їх працівники"
доповнити словами ", а також журналісти, які виконують роботу за
цивільно-правовим договором для медіа";
у пункті 4 після слів "є дослівним" доповнити словами "або у переказі
без спотворення суті";
2) у частині другій після слів "Суб'єкти у сфері медіа та їх
працівники" доповнити словами ", а також журналісти, які виконують
роботу за цивільно-правовим договором для медіа";
3) у частині третій після слів "Суб'єкти у сфері медіа та їх працівники"
доповнити словами ", а також журналісти, які виконують роботу за
цивільно-правовим договором для медіа";
4) у частині четвертій після слів "чи припису Національної ради"
доповнити словами "або ухвали про відкриття відповідного провадження
судом".
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність
із цим Законом.
Голова
Верховної Ради України
15.01.2025 13:43 Ответить
Ну що, імбіцили 73-трьох відсоткові, паржалі? А тут все логічно, главзєбіл як і будь яка особа, котра дорвалась до корита та нах...євєртіла, сам себе прерік на це. Звучить дивно, так. Але, якщо він піде, то його повернуть, але не у крісло в ОПі, а в суд. У нього вже не має іншого виходу, як утримувати владу. І тут почнеться маса "цікавинок", які вже почались. Якщо коротко, він як і багато подібних в історії почне закручувати гайки. Спочатку все це буде подаватися під соусом "раді всєво харошева, протів всєво плахова". А якогось ранку ми вже просневось в авторитарній країні, де будуть змушувати по вулицях ходити не більше двох, ганятимуть на мітинги у підтримку сонцесяйного лідера. Де почнуть пропадати опозиціонери та і будь хто, за бажанням "бояр", "князьків" та "пріблєжоних к жопє імпєратора". Україна це вже проходила. Шкода, що тупорила біомаса, надививших сєріальчика, прирікла одну з найбагатших країн Світу пройти цей шлях знову, захопивши за собою ту не велику частину свідомого та нормального суспільства.
15.01.2025 13:50 Ответить
Свободі слова прийшов великий жирний полярний лис...
15.01.2025 14:13 Ответить
про чиновників і слуг Зе або добре, або погано, як про померлих. Можливо частина істини, яку відображає цей законопроєкт в тому, що всі зелені вже давно мертві всередині, лишилась тільки людиноподібна оболонка. Тому й крадуть на крові, а ні совісті, ні інших відчуттів там вже немає.
15.01.2025 14:17 Ответить
Закони часів Януковича з яких почався Майдан
15.01.2025 14:30 Ответить
Чтоб еще так регианалов-опзежистов они же переименовавшиеся Видновлення Украины да их безголовых детей которые в Киеве поют песни шамана судили или перестреляли, а все от безнаказанности, хотя о чем это я, ведь у нас при власти молодежка зеленых регианалов которые в схемах с рыгами, по этому детки рыгов и жируют благодаря зеленым
15.01.2025 16:28 Ответить
За все треба відповідати! Нічого бла-бла розводити! Сказав (написав) - відповідай. А ні - до суду і тюрми. Бо вже таке розвелось. Захід читаючи нші ЗМІ просто ніяковіє від цього потопу лайна.
Всі на всіх! Жах!!! І за таке - геть ліцензія ЗМІ, довічно!
15.01.2025 17:26 Ответить
Народ остаточно перейде на кацапський телеграм де вже дуже важко знайти український канал без російського іпсо. А ті шо є - не популярні.
15.01.2025 19:09 Ответить
Так блокуватимуть. Або відловлюватимуть та каратимуть. Все продумано. Це лише заганяють, а ловлять там, де Ви показали Не паліть контору, Ермак заругає. Та й взагалі, незабаром почнуть відкрито говорити рузькою. Побачите... Це просто справа часу...
15.01.2025 20:39 Ответить
ЭТО ЧТО НАЗРЕВАЕТ ВОЙНА ПРОТИВ НАРОДА !?)
15.01.2025 17:45 Ответить
Тобто ми крокуємо до " закону о фейках" як на рашці. Я все частіше себе запитую чим Україна відрізняється від рашки
15.01.2025 18:14 Ответить
після обрання зе - майже ничім. і з кожним днем ця різниця все менша. Нас відділяє від рашки тонка червона лінія справжньої опозиції і декількох десятків справжніх журналістів і блогерів... Дуже тонка...
18.01.2025 18:48 Ответить
Зеленський і Єрмак це два нікчемних підараса у найгіршому сенсі цього слова. Тепер нехай Охвіс подає в суд, виграє його а потім на потязі трьох днів можете видалити цей коментар
15.01.2025 20:26 Ответить
Ініціатором законопроєкту виступив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Завіса.
16.01.2025 09:33 Ответить
