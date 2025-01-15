СМИ будут наказывать за негативные комментарии читателей о чиновниках, если их не удалят в течение 3 дней: принят законопроект

Верховная Рада приняла законопроект №11321, которым уточнили наказание для онлайн-СМИ за "неудаление" негативных комментариев о чиновниках под новостями.

Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Так, была уточнена норма статьи 117 Закона "О медиа".

В ней установлено, что субъекты в сфере онлайн-медиа освобождаются от ответственности за распространение недостоверной информации, а также информации, запрет распространения которой предусмотрен статьями 36, 42 и 119 настоящего Закона, если такая информация была распространена пользователями в разделах для комментирования или размещения пользовательских публикаций на сайте или веб-странице такого медиа, при условии что субъект в сфере онлайн-медиа ограничил доступ к такой информации в течение 3 рабочих дней с момента получения соответствующей жалобы или предписания Национального совета или постановления об открытии соответствующего производства судом.

Медиа должно удалить комментарии в течение 3 дней со дня получения постановления суда. Значительное количество должностных лиц называет недостоверной информацию, которая содержит в отношении них негативный характер.

Ранее Большая Палата Верховного Суда признала, что недостоверной определяют негативную информацию, если лицо, которое ее распространило, не докажет обратного.

Также согласно внесенным законопроектом Ярослава Юрчишина изменениям медиа будут освобождать от ответственности, если они дали слова спикера-чиновника не только дословно, но и в "пересказе без искажения сути".

Сейчас медиа освобождаются от риска выплачивать средства по решению суда в случае, если такое воспроизведение является дословным.

