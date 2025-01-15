ЗМІ каратимуть за негативні коментарі читачів про чиновників, якщо їх не видалять протягом 3 днів: ухвалено законопроєкт
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11321, яким уточнили покарання для онлайн-ЗМІ за "невидалення" негативних коментарів про посадовців під новинами.
Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.
Ініціатором законопроєкту виступив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
Так, було уточнено норму статті 117 Закону "Про медіа".
У ній встановлено, що суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.
Медіа повинно видалити коментарі протягом 3 днів з дня отримання ухвали суду. Значна кількість посадовців називає недостовірною інформацію, яка містить щодо них негативний характер.
Раніше Велика Палата Верховного Суду визнала, що недостовірною визначають негативну інформацію, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного.
Також відповідно до внесених законопроєктом Ярослава Юрчишина змін медіа будуть звільняти від відповідальності, якщо вони дали слова спікера-посадовця не лише дослівно, але у й "переказі без спотворення суті".
Наразі медіа звільняються від ризику виплачувати кошти за рішенням суду у випадку, якщо таке відтворення є дослівним.
Давайте вже відразу приймемо Закон "Про образу величності"!
Тобто тепер про пройо... влади, браковані міни, гидке харчування військових, чиновників що крадуть і наживаються на війні писати не можна??!!
Бо у них бач тендітна нервова система!
Запросіть ще консультантів з Кацапстану, вони розкажуть як боротися з дискредитацією...
Це не шлях в цивілізацію, це шлях у совок.
Мабуть ЗЕ хочеться як путін, типу є ЗЕ є Україна, немає ЗЕ, немає України.
Слуги урода - не κандоми!
і вабще - больше двух нє собіраться, бо дермаки нЄрвнічают..
але, навіть в газеті "правда" була рубрика "пісьма трудящіхся" , а підшивки "крокодила" й "перця" про бюрократів зберігаються десятиліттями!
За ДОСТОВІРНУ інформацію відповідальності НЕМАЄ !!!
Все тут правильно. Бо росіяни вкидають масу фейків для розгойдування внутрішньополітичної ситуації, а як з ними ще боротися, якщо самі власники сайтів не будуть модерацію контенту робити ?
Вибори в Грузії - признайом, вибори в Молодові - нє прізнайом.
Цей закон перевертає все з ніг на голову: тепер той, хто пише, має доводити, що він не верблюд.
Це абсолютно анти-європейський закон і він як ніякий інший наближає нашу країну до БССР та росії.
.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
деяких гарантій діяльності медіа, журналістів та громадян на доступ
до інформації
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 111
Закону України "Про державну підтримку
медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста"
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302 із наступними
змінами) після пункту 4, доповнити пунктом 41 такого змісту:
"41
) на територіях, де введено воєнний стан, журналісти та працівники
медіа, акредитовані, в порядку встановленому законодавством, при
Збройних Силах України та/або інших складових сил оборони, мають
право вільного пересування в період комендантської години в ході
здійснення своєї професійної діяльності (за умови наявності
документального підтвердження);".
2. Частину четверту статті 25 Закону України "Про інформацію"
(Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 313 із наступними
змінами) доповнити реченням такого змісту "На територіях, де введено
воєнний стан, журналісти та працівники медіа, акредитовані, в порядку
встановленому законодавством, при Збройних Силах України та/або
інших складових сил оборони, мають право вільного пересування в
період комендантської години в ході здійснення своєї професійної
діяльності (за умови наявності документального підтвердження).".
3. Підпункт 2 пункту 4 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону
України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної
Ради України, 2006 р., № 17, ст. 146 із наступними змінами) після слів "у
формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції з
можливою одночасною трансляцією" доповнити словами ", а також
розміщенням відеозаписів відкритих засідань не пізніше ніж протягом 24
годин з часу завершення таких засідань".
4. У статті 117 Закон України "Про медіа" від 13 грудня 2022 року
№ 2849-IX (із наступними змінами):
1) у частині першій:
в абзаці першому після слів "Суб'єкти у сфері медіа та їх працівники"
доповнити словами ", а також журналісти, які виконують роботу за
цивільно-правовим договором для медіа";
у пункті 4 після слів "є дослівним" доповнити словами "або у переказі
без спотворення суті";
2) у частині другій після слів "Суб'єкти у сфері медіа та їх
працівники" доповнити словами ", а також журналісти, які виконують
роботу за цивільно-правовим договором для медіа";
3) у частині третій після слів "Суб'єкти у сфері медіа та їх працівники"
доповнити словами ", а також журналісти, які виконують роботу за
цивільно-правовим договором для медіа";
4) у частині четвертій після слів "чи припису Національної ради"
доповнити словами "або ухвали про відкриття відповідного провадження
судом".
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність
із цим Законом.
Голова
Верховної Ради України
Всі на всіх! Жах!!! І за таке - геть ліцензія ЗМІ, довічно!
Завіса.