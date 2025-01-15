ЗМІ каратимуть за негативні коментарі читачів про чиновників, якщо їх не видалять протягом 3 днів: ухвалено законопроєкт

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11321, яким уточнили покарання для онлайн-ЗМІ за "невидалення" негативних коментарів про посадовців під новинами.

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Ініціатором законопроєкту виступив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Так, було уточнено норму статті 117 Закону "Про медіа".

У ній встановлено, що суб’єкти у сфері онлайн-медіа звільняються від відповідальності за поширення недостовірної інформації, а також інформації, заборона поширення якої передбачена статтями 36, 42 та 119 цього Закону, якщо така інформація була поширена користувачами у розділах для коментування чи розміщення користувацьких публікацій на веб-сайті чи веб-сторінці такого медіа, за умови що суб’єкт у сфері онлайн-медіа обмежив доступ до такої інформації впродовж 3 робочих днів з моменту отримання відповідної скарги чи припису Національної ради або ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Медіа повинно видалити коментарі протягом 3 днів з дня отримання ухвали суду. Значна кількість посадовців називає недостовірною інформацію, яка містить щодо них негативний характер.

Раніше Велика Палата Верховного Суду визнала, що недостовірною визначають негативну інформацію, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного.

Також відповідно до внесених законопроєктом Ярослава Юрчишина змін медіа будуть звільняти від відповідальності, якщо вони дали слова спікера-посадовця не лише дослівно, але у й "переказі без спотворення суті".

Наразі медіа звільняються від ризику виплачувати кошти за рішенням суду у випадку, якщо таке відтворення є дослівним.

