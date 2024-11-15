Apple видалила з AppStore у РФ додаток російської служби "Радіо Свобода"

Компанія Apple видалила з російського AppStore застосунок "Свобода" з контентом російської служби "Радіо Свобода" та її проєктів "Сибирь.Реалии" та "Север.Реалии". Також з платформи зник додаток російської служби BBC.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Причиною видалення в Apple назвали нібито вимогу Роскомнагляду.

Відомство повідомило Apple, що програма містить "інформаційні матеріали організації, діяльність якої на території Росії визнана небажаною".

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Додаток "Свобода", як і раніше, доступний в AppStore для інших країн.

Зазначається, що додаток для пристроїв з операційною системою Android на території Росії доступний на сайті Google Play, також можна завантажити .apk файл безпосередньо на сайті Свободи.

У жовтні Apple на вимогу Роскомнагляду видалила зі свого магазину додаток телеканалу "Сегодня", який створено медіакорпорацією Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода за участю Голосу Америки.

Напередодні стало відомо, що Apple приховала від російських користувачів додатки "Подкасты" російської служби Бі-Бі-Сі (BBC), а також подкасти видання The Insider та "Ехо Москви", який публікує записи політичних передач і не пов'язаний із однойменною закритою радіостанцією.

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