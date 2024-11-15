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Apple видалила з AppStore у РФ додаток російської служби "Радіо Свобода"

Apple видалила з російського AppStore додаток Радіо Свобода

Компанія Apple видалила з російського AppStore застосунок "Свобода" з контентом російської служби "Радіо Свобода" та її проєктів "Сибирь.Реалии" та "Север.Реалии". Також з платформи зник додаток російської служби BBC.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу "Радіо Свобода".

Причиною видалення в Apple назвали нібито вимогу Роскомнагляду.

Відомство повідомило Apple, що програма містить "інформаційні матеріали організації, діяльність якої на території Росії визнана небажаною".

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Додаток "Свобода", як і раніше, доступний в AppStore для інших країн.

Зазначається, що додаток для пристроїв з операційною системою Android на території Росії доступний на сайті Google Play, також можна завантажити .apk файл безпосередньо на сайті Свободи.

У жовтні Apple на вимогу Роскомнагляду видалила зі свого магазину додаток телеканалу "Сегодня", який створено медіакорпорацією Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода за участю Голосу Америки.

Напередодні стало відомо, що Apple приховала від російських користувачів додатки "Подкасты" російської служби Бі-Бі-Сі (BBC), а також подкасти видання The Insider та "Ехо Москви", який публікує записи політичних передач і не пов'язаний із однойменною закритою радіостанцією.

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Apple (671) ЗМІ (1357) додаток (474)


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Могла би себе (компанія "Епл") видалити з того діапазону ай-пі адрес..
Скоро "Тесли" почнуть продавати в срашії... З приходом Маска в уряд США
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15.11.2024 19:52 Відповісти
Нащо їм ті подкасти й додатки? Водка, хутін, церква! - цього досить
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15.11.2024 19:54 Відповісти
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15.11.2024 19:58 Відповісти
Епол розсунуло сідниці, змастило ************* для приманки, і чекає, заглядаючи рашистам в очі, поки кацапи понусуть в їх гівно-стор свої гроші, коли побіжать в супермаркети електроніки міняти свої 15 ойфони на 16тий гівнофон.
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15.11.2024 19:58 Відповісти
А пристрої яблука ще працюють на болотах і мають доступ до яблучних сервісів? А-ПУ-ПЄТЬ!
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15.11.2024 20:23 Відповісти
Це означає, що Хабад наклав лапу на "Apple".
Тепер від їхніх нових гаджетів можна чекати усього, включно з загоряннями і вибухами.
Покупець і користувач ідентифікуються і матимуть пакет опцій згідно "хорошої поведінки".
До тотальної сліжки ми вже звикли, і от виходимо на новий рівень ...
Що ж, перейдемо на гаджети "Samsung".
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15.11.2024 21:46 Відповісти
А чому Appstore взагалі працює в рашці?
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16.11.2024 00:43 Відповісти
 
 