УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10759 відвідувачів онлайн
Новини
570 9

Близько 7500 представників медіа нині висвітлюють діяльність ЗСУ, - Генштаб

Генштаб розповів про висвітлення діяльності ЗСУ представниками ЗМІ

Генштаб реагує у всіх формах на запити ЗМІ. Нині 7 412 представників медіа висвітлюють діяльність Збройний сил України.

Про це речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій сказав на засіданні круглого столу на тему "Медіа та військові: довіра, співпраця та відповідальність", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Зараз 7 412 представників медіа висвітлюють діяльність Збройний сил України. Ця цифра засвідчує безпрецедентну відкритість ЗСУ. В умовах такої війни, як у нас - це високий ступінь свободи, доступу до діяльності ЗСУ. Ми реагуємо у всіх формах на запити ЗМІ", - сказав він.

Водночас він зазначив, що, порівняно з попередніми періодами, інтерес ЗМІ помітно менший, ніж був рік тому та у 2022 році. Лиховій додав, що інтерес світових та українських ЗМІ до війни знижується. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні з початку повномасштабної війни загинув 91 медійник, 12 з них - під час виконання професійних обов’язків, - ІМІ. ІНФОГРАФІКА

Лиховій зауважив, що було спрощено доступ акредитованих журналістів до роботи у зоні бойових дій і самі профільні журналістські спільноти визнають прогресивність змін, внесених до наказу № 73 головнокомандувача ЗСУ про організацію взаємодії із ЗМІ, який був виданий у лютому цього року і зробив простішим доступ до передової, прозорішими вимоги до медійників, які працюють із військовими.

Як приклад, у Генштабі навели нещодавню поїздку великої групи журналістів до Курської області РФ.

Зазначається, що на засіданні також обговорювали питання необхідності оновлення чіткого механізму допуску іноземних журналістів до лінії фронту.

Читайте також: Переведення військових медиків у піхоту зупинено, - Безугла

Автор: 

Генштаб ЗС (7305) ЗМІ (1383) медіа (239) ЗСУ (7940) Лиховій Дмитро (77)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
але один видатний медійник, покриває цих 7500 представників як корову сідло! )
показати весь коментар
01.11.2024 10:39 Відповісти
Президент став головним медіа країни", - радник Зеленського Литвин
😂😂😂
І тута він в пєрдє планети всєй....
показати весь коментар
01.11.2024 10:45 Відповісти
Всєм смотрєть є@ломарахвон.
показати весь коментар
01.11.2024 10:50 Відповісти
Нігуя собі - це ж дивізія!
показати весь коментар
01.11.2024 10:50 Відповісти
"Близько 7500 представників медіа нині висвітлюють діяльність ЗСУ" - тобто можна щоденно прочитати/подивитися як мінімум 7412 сюжетів? Чи чим займаються 7500 представників? У нас зараз близько 800 км - лінія зіткнення, це по одному медійнику на кожні 100 метрів...
показати весь коментар
01.11.2024 10:55 Відповісти
Доба це 1440 хвилин. 7412 "медійників". Теоретично кожний медійник має 19 секунд "на висвітлення подій", але чомусь ми бачимо "одні і ті ж фізіономії"... Потрібно або більше хвилин в добі, або менше "медійників". Це мені одному здається що переважна більшість таких "медійників" тупо купили собі посвідчення і ні фуя корисного взагалі не роблять?
показати весь коментар
01.11.2024 11:02 Відповісти
Мабуть вони це "висвітлюють" десь там де їх ніхто не бачить/не чує
показати весь коментар
01.11.2024 11:06 Відповісти
Ага. "Свобода слова" ... під прикриттям.
показати весь коментар
01.11.2024 11:13 Відповісти
А скільки серед них ''липових'' - заради броні від призову.?
показати весь коментар
01.11.2024 11:22 Відповісти
 
 