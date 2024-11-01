Близько 7500 представників медіа нині висвітлюють діяльність ЗСУ, - Генштаб
Генштаб реагує у всіх формах на запити ЗМІ. Нині 7 412 представників медіа висвітлюють діяльність Збройний сил України.
Про це речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій сказав на засіданні круглого столу на тему "Медіа та військові: довіра, співпраця та відповідальність", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зараз 7 412 представників медіа висвітлюють діяльність Збройний сил України. Ця цифра засвідчує безпрецедентну відкритість ЗСУ. В умовах такої війни, як у нас - це високий ступінь свободи, доступу до діяльності ЗСУ. Ми реагуємо у всіх формах на запити ЗМІ", - сказав він.
Водночас він зазначив, що, порівняно з попередніми періодами, інтерес ЗМІ помітно менший, ніж був рік тому та у 2022 році. Лиховій додав, що інтерес світових та українських ЗМІ до війни знижується.
Лиховій зауважив, що було спрощено доступ акредитованих журналістів до роботи у зоні бойових дій і самі профільні журналістські спільноти визнають прогресивність змін, внесених до наказу № 73 головнокомандувача ЗСУ про організацію взаємодії із ЗМІ, який був виданий у лютому цього року і зробив простішим доступ до передової, прозорішими вимоги до медійників, які працюють із військовими.
Як приклад, у Генштабі навели нещодавню поїздку великої групи журналістів до Курської області РФ.
Зазначається, що на засіданні також обговорювали питання необхідності оновлення чіткого механізму допуску іноземних журналістів до лінії фронту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
😂😂😂
І тута він в пєрдє планети всєй....