Близько 7500 представників медіа нині висвітлюють діяльність ЗСУ, - Генштаб

Генштаб реагує у всіх формах на запити ЗМІ. Нині 7 412 представників медіа висвітлюють діяльність Збройний сил України.

Про це речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій сказав на засіданні круглого столу на тему "Медіа та військові: довіра, співпраця та відповідальність", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зараз 7 412 представників медіа висвітлюють діяльність Збройний сил України. Ця цифра засвідчує безпрецедентну відкритість ЗСУ. В умовах такої війни, як у нас - це високий ступінь свободи, доступу до діяльності ЗСУ. Ми реагуємо у всіх формах на запити ЗМІ", - сказав він.

Водночас він зазначив, що, порівняно з попередніми періодами, інтерес ЗМІ помітно менший, ніж був рік тому та у 2022 році. Лиховій додав, що інтерес світових та українських ЗМІ до війни знижується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні з початку повномасштабної війни загинув 91 медійник, 12 з них - під час виконання професійних обов’язків, - ІМІ. ІНФОГРАФІКА

Лиховій зауважив, що було спрощено доступ акредитованих журналістів до роботи у зоні бойових дій і самі профільні журналістські спільноти визнають прогресивність змін, внесених до наказу № 73 головнокомандувача ЗСУ про організацію взаємодії із ЗМІ, який був виданий у лютому цього року і зробив простішим доступ до передової, прозорішими вимоги до медійників, які працюють із військовими.

Як приклад, у Генштабі навели нещодавню поїздку великої групи журналістів до Курської області РФ.

Зазначається, що на засіданні також обговорювали питання необхідності оновлення чіткого механізму допуску іноземних журналістів до лінії фронту.

Читайте також: Переведення військових медиків у піхоту зупинено, - Безугла