Около 7500 представителей медиа сейчас освещают деятельность ВСУ, - Генштаб
Генштаб реагирует во всех формах на запросы СМИ. Сейчас 7 412 представителей медиа освещают деятельность Вооруженных сил Украины.
Об этом спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий сказал на заседании круглого стола на тему "Медиа и военные: доверие, сотрудничество и ответственность", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сейчас 7 412 представителей медиа освещают деятельность Вооруженных сил Украины. Эта цифра свидетельствует о беспрецедентной открытости ВСУ. В условиях такой войны, как у нас - это высокая степень свободы, доступа к деятельности ВСУ. Мы реагируем во всех формах на запросы СМИ", - сказал он.
В то же время он отметил, что по сравнению с предыдущими периодами, интерес СМИ заметно меньше, чем был год назад и в 2022 году. Лыховий добавил, что интерес мировых и украинских СМИ к войне снижается.
Лыховий отметил, что был упрощен доступ аккредитованных журналистов к работе в зоне боевых действий и сами профильные журналистские сообщества признают прогрессивность изменений, внесенных в приказ № 73 главнокомандующего ВСУ об организации взаимодействия со СМИ, который был издан в феврале этого года и сделал проще доступ к передовой, прозрачнее требования к медийщикам, которые работают с военными.
В качестве примера, в Генштабе привели недавнюю поездку большой группы журналистов в Курскую область РФ.
Отмечается, что на заседании также обсуждали вопрос необходимости обновления четкого механизма допуска иностранных журналистов к линии фронта.
