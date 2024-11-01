РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4119 посетителей онлайн
Новости
570 9

Около 7500 представителей медиа сейчас освещают деятельность ВСУ, - Генштаб

Генштаб розповів про висвітлення діяльності ЗСУ представниками ЗМІ

Генштаб реагирует во всех формах на запросы СМИ. Сейчас 7 412 представителей медиа освещают деятельность Вооруженных сил Украины.

Об этом спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий сказал на заседании круглого стола на тему "Медиа и военные: доверие, сотрудничество и ответственность", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сейчас 7 412 представителей медиа освещают деятельность Вооруженных сил Украины. Эта цифра свидетельствует о беспрецедентной открытости ВСУ. В условиях такой войны, как у нас - это высокая степень свободы, доступа к деятельности ВСУ. Мы реагируем во всех формах на запросы СМИ", - сказал он.

В то же время он отметил, что по сравнению с предыдущими периодами, интерес СМИ заметно меньше, чем был год назад и в 2022 году. Лыховий добавил, что интерес мировых и украинских СМИ к войне снижается.

Читайте: В Украине с начала полномасштабной войны погиб 91 медийщик, 12 из них - во время исполнения профессиональных обязанностей, - ИМИ. ИНФОГРАФИКА

Лыховий отметил, что был упрощен доступ аккредитованных журналистов к работе в зоне боевых действий и сами профильные журналистские сообщества признают прогрессивность изменений, внесенных в приказ № 73 главнокомандующего ВСУ об организации взаимодействия со СМИ, который был издан в феврале этого года и сделал проще доступ к передовой, прозрачнее требования к медийщикам, которые работают с военными.

В качестве примера, в Генштабе привели недавнюю поездку большой группы журналистов в Курскую область РФ.

Отмечается, что на заседании также обсуждали вопрос необходимости обновления четкого механизма допуска иностранных журналистов к линии фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перевод военных медиков в пехоту остановлен, - Безуглая

Автор: 

Генштаб ВС (7003) СМИ (3858) медиа (191) ВСУ (6938) Лыховий Дмитрий (76)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
але один видатний медійник, покриває цих 7500 представників як корову сідло! )
показать весь комментарий
01.11.2024 10:39 Ответить
Президент став головним медіа країни", - радник Зеленського Литвин
😂😂😂
І тута він в пєрдє планети всєй....
показать весь комментарий
01.11.2024 10:45 Ответить
Всєм смотрєть є@ломарахвон.
показать весь комментарий
01.11.2024 10:50 Ответить
Нігуя собі - це ж дивізія!
показать весь комментарий
01.11.2024 10:50 Ответить
"Близько 7500 представників медіа нині висвітлюють діяльність ЗСУ" - тобто можна щоденно прочитати/подивитися як мінімум 7412 сюжетів? Чи чим займаються 7500 представників? У нас зараз близько 800 км - лінія зіткнення, це по одному медійнику на кожні 100 метрів...
показать весь комментарий
01.11.2024 10:55 Ответить
Доба це 1440 хвилин. 7412 "медійників". Теоретично кожний медійник має 19 секунд "на висвітлення подій", але чомусь ми бачимо "одні і ті ж фізіономії"... Потрібно або більше хвилин в добі, або менше "медійників". Це мені одному здається що переважна більшість таких "медійників" тупо купили собі посвідчення і ні фуя корисного взагалі не роблять?
показать весь комментарий
01.11.2024 11:02 Ответить
Мабуть вони це "висвітлюють" десь там де їх ніхто не бачить/не чує
показать весь комментарий
01.11.2024 11:06 Ответить
Ага. "Свобода слова" ... під прикриттям.
показать весь комментарий
01.11.2024 11:13 Ответить
А скільки серед них ''липових'' - заради броні від призову.?
показать весь комментарий
01.11.2024 11:22 Ответить
 
 