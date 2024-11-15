Apple удалила из AppStore в РФ приложение российской службы "Радио Свобода"

Компания Apple удалила из российского AppStore приложение "Свобода" с контентом российской службы "Радио Свобода" и ее проектов "Сибирь.Реалии" и "Север.Реалии". Также с платформы исчезло приложение российской службы BBC.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу"Радио Свобода".

Причиной удаления в Apple назвали якобы требование Роскомнадзора.

Ведомство сообщило Apple, что программа содержит "информационные материалы организации, деятельность которой на территории России признана нежелательной".

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Приложение "Свобода" по-прежнему доступно в AppStore для других стран.

Отмечается, что приложение для устройств с операционной системой Android на территории России доступно на сайте Google Play, также можно скачать .apk файл непосредственно на сайте Свободы.

В октябре Apple по требованию Роскомнадзора удалила из своего магазина приложение телеканала "Сегодня", созданное медиакорпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода при участии Голоса Америки.

Накануне стало известно, что Apple скрыла от российских пользователей приложения "Подкасты" российской службы Би-Би-Си (BBC), а также подкасты издания The Insider и "Эхо Москвы", который публикует записи политических передач и не связан с одноименной закрытой радиостанцией.

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