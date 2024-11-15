РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10085 посетителей онлайн
Новости
1 911 9

Apple удалила из AppStore в РФ приложение российской службы "Радио Свобода"

Apple видалила з російського AppStore додаток Радіо Свобода

Компания Apple удалила из российского AppStore приложение "Свобода" с контентом российской службы "Радио Свобода" и ее проектов "Сибирь.Реалии" и "Север.Реалии". Также с платформы исчезло приложение российской службы BBC.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу"Радио Свобода".

Причиной удаления в Apple назвали якобы требование Роскомнадзора.

Ведомство сообщило Apple, что программа содержит "информационные материалы организации, деятельность которой на территории России признана нежелательной".

Также читайте: Минцифры обратились к Apple и Google по поводу блокирования приложений онлайн-казино, - Железняк

Приложение "Свобода" по-прежнему доступно в AppStore для других стран.

Отмечается, что приложение для устройств с операционной системой Android на территории России доступно на сайте Google Play, также можно скачать .apk файл непосредственно на сайте Свободы.

В октябре Apple по требованию Роскомнадзора удалила из своего магазина приложение телеканала "Сегодня", созданное медиакорпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода при участии Голоса Америки.

Накануне стало известно, что Apple скрыла от российских пользователей приложения "Подкасты" российской службы Би-Би-Си (BBC), а также подкасты издания The Insider и "Эхо Москвы", который публикует записи политических передач и не связан с одноименной закрытой радиостанцией.

Читайте: Компания Apple исправила карты в приложении, указав Крым как часть Украины, - посольство в США

Apple (65) СМИ (3833) приложение (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Могла би себе (компанія "Епл") видалити з того діапазону ай-пі адрес..
Скоро "Тесли" почнуть продавати в срашії... З приходом Маска в уряд США
показать весь комментарий
15.11.2024 19:52 Ответить
Нащо їм ті подкасти й додатки? Водка, хутін, церква! - цього досить
показать весь комментарий
15.11.2024 19:54 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2024 19:58 Ответить
Епол розсунуло сідниці, змастило ************* для приманки, і чекає, заглядаючи рашистам в очі, поки кацапи понусуть в їх гівно-стор свої гроші, коли побіжать в супермаркети електроніки міняти свої 15 ойфони на 16тий гівнофон.
показать весь комментарий
15.11.2024 19:58 Ответить
А пристрої яблука ще працюють на болотах і мають доступ до яблучних сервісів? А-ПУ-ПЄТЬ!
показать весь комментарий
15.11.2024 20:23 Ответить
Це означає, що Хабад наклав лапу на "Apple".
Тепер від їхніх нових гаджетів можна чекати усього, включно з загоряннями і вибухами.
Покупець і користувач ідентифікуються і матимуть пакет опцій згідно "хорошої поведінки".
До тотальної сліжки ми вже звикли, і от виходимо на новий рівень ...
Що ж, перейдемо на гаджети "Samsung".
показать весь комментарий
15.11.2024 21:46 Ответить
А чому Appstore взагалі працює в рашці?
показать весь комментарий
16.11.2024 00:43 Ответить
 
 