Apple удалила из AppStore в РФ приложение российской службы "Радио Свобода"
Компания Apple удалила из российского AppStore приложение "Свобода" с контентом российской службы "Радио Свобода" и ее проектов "Сибирь.Реалии" и "Север.Реалии". Также с платформы исчезло приложение российской службы BBC.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу"Радио Свобода".
Причиной удаления в Apple назвали якобы требование Роскомнадзора.
Ведомство сообщило Apple, что программа содержит "информационные материалы организации, деятельность которой на территории России признана нежелательной".
Приложение "Свобода" по-прежнему доступно в AppStore для других стран.
Отмечается, что приложение для устройств с операционной системой Android на территории России доступно на сайте Google Play, также можно скачать .apk файл непосредственно на сайте Свободы.
В октябре Apple по требованию Роскомнадзора удалила из своего магазина приложение телеканала "Сегодня", созданное медиакорпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода при участии Голоса Америки.
Накануне стало известно, что Apple скрыла от российских пользователей приложения "Подкасты" российской службы Би-Би-Си (BBC), а также подкасты издания The Insider и "Эхо Москвы", который публикует записи политических передач и не связан с одноименной закрытой радиостанцией.
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