Зеленский ввел День Управления государственной охраны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №31/2025, которым введено ежегодное празднование Дня Управления государственной охраны Украины (УГО).

Соответствующий документ обнародован 15 января на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ

В указе указано, что это решение принято с учетом важности деятельности Управления государственной охраны в обеспечении безопасности определенных законом органов государственной власти, высших должностных лиц Украины, а также высокопоставленных должностных лиц иностранных государств и международных организаций.

"Установить День Управления государственной охраны Украины, который отмечать ежегодно 15 января," - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу с момента его обнародования.

Напомним, УГО было создано 15 января 1992 года в соответствии с указом Президента Украины №40, под названием Управление охраны высших должностных лиц. Позже его переименовали в Управление государственной охраны Украины.

