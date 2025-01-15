Зеленский ввел День Управления государственной охраны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №31/2025, которым введено ежегодное празднование Дня Управления государственной охраны Украины (УГО).
Соответствующий документ обнародован 15 января на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ
В указе указано, что это решение принято с учетом важности деятельности Управления государственной охраны в обеспечении безопасности определенных законом органов государственной власти, высших должностных лиц Украины, а также высокопоставленных должностных лиц иностранных государств и международных организаций.
"Установить День Управления государственной охраны Украины, который отмечать ежегодно 15 января," - говорится в тексте указа.
Указ вступает в силу с момента его обнародования.
Напомним, УГО было создано 15 января 1992 года в соответствии с указом Президента Украины №40, под названием Управление охраны высших должностных лиц. Позже его переименовали в Управление государственной охраны Украины.
