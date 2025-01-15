РУС
Зеленский ввел День Управления государственной охраны Украины

Зеленський присвоїв звання Героя України дев’ятьом військовим

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №31/2025, которым введено ежегодное празднование Дня Управления государственной охраны Украины (УГО).

Соответствующий документ обнародован 15 января на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ

В указе указано, что это решение принято с учетом важности деятельности Управления государственной охраны в обеспечении безопасности определенных законом органов государственной власти, высших должностных лиц Украины, а также высокопоставленных должностных лиц иностранных государств и международных организаций.

"Установить День Управления государственной охраны Украины, который отмечать ежегодно 15 января," - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу с момента его обнародования.

Напомним, УГО было создано 15 января 1992 года в соответствии с указом Президента Украины №40, под названием Управление охраны высших должностных лиц. Позже его переименовали в Управление государственной охраны Украины.

Зеленский Владимир (21582) УГО (182)
Топ комментарии
+21
А день розблокування ракетних програм, закритих в серпі 2019, слабо зробити?
15.01.2025 13:11 Ответить
+16
Поки не прийняли закон про коментарі - Осел - повний довбень.
15.01.2025 13:12 Ответить
+13
Прошу зепрезидента запровадити День асинезатора і водовоза, також Дні торгівця в підземному переході, День контрабандиста, День хабарника і посередника, День блазня із святкуванням на стадіоні, де проходили шоу-дебати, День політикінь-летунів з парасолькою, День корабельної сосни Баба-да, День товстунів-депутатів....
15.01.2025 13:13 Ответить
В нас скоро на дню буде по два св"ята - не Украіна а св"ято якесь
15.01.2025 13:12 Ответить
Перефразовуючи "бородатий" жарт:
Засідання суду.
- Вася, ви про кого це написали?
- Про Осла.
- Товариш майор, а ви кого мали на увазі, подаючи позов на Васю?
15.01.2025 13:17 Ответить
Прошу зепрезидента запровадити День асинезатора і водовоза, також Дні торгівця в підземному переході, День контрабандиста, День хабарника і посередника, День блазня із святкуванням на стадіоні, де проходили шоу-дебати, День політикінь-летунів з парасолькою, День корабельної сосни Баба-да, День товстунів-депутатів....
15.01.2025 13:13 Ответить
Дуже актуально🤔🧐😁 І як ми до цього без такого свята жили... уму нііірааастяжімо 😝😝😝😝😝😝😜🤪
15.01.2025 13:14 Ответить
Короче премії, медальки і +1 корпоратив чемоданоносцям
15.01.2025 13:15 Ответить
Почитайте, що про ту держохорону пише ветеран Юрій Гудименко. Їх занадто багато після 2022 стало, а тепер ще й в кожну школу по такому охоронцю змушують поставити замість того, щоб хоча б половину їх мобілізувати...
15.01.2025 13:17 Ответить
День Сонця - державне свято в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F КНДР. Відзначається https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 15 квітня на честь дня народження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC_%D0%86%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD Кім Ір Сена, якого в Північній Кореї називають «Сонцем нації». День народження Кім Ір Сена, який був офіційним святом з 1968 року, був перейменований у День Сонця в 1997 році, через три роки після його смерті. Назва бере своє значення з ім'ям вождя https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Ір Сена - з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 корейського для «стати сонцем».

Треба і нам таке. пане президенте.
15.01.2025 13:18 Ответить
Нас влаштує і таке:
15.01.2025 13:26 Ответить
Що цей клоун ще може придумати? Скоро вже всі дні святами будуть
15.01.2025 13:19 Ответить
А ''день ЗЕ-***ла'' буде?
15.01.2025 13:20 Ответить
Напевно незабаром з'явится День Керівника Офісу Президента або якись День Радника Президента
15.01.2025 13:34 Ответить
Держохоронці пірнатимуть у фонтани та з вигуками "За Держохорону!" розбиватимуь об голови пляшки.
15.01.2025 13:22 Ответить
15.01.2025 13:22 Ответить
На черзі "День розмінування Чонгара" та "День врятування вагнерівців"...
15.01.2025 13:23 Ответить
Як у найвеличнішого на більше мізків не висточає то перемоги, у найближчі часи, Україні не світить! Але вкраїнчікам втомленим від війни це подобається,нашо їм про війну думати,хай порохоботи про війну думають, у вкраїнчиків сплошне свято .
15.01.2025 13:24 Ответить
а День Потужності коли?... чи кожен день?
15.01.2025 13:28 Ответить
А по тисячі грн. народу України, в честь свята охоронців боневтіка-нелоха, будуть видавати?😁
15.01.2025 13:30 Ответить
заїбав...
15.01.2025 13:32 Ответить
Дайте йому іншу іграшку, хай розважається, аби не хуже.
15.01.2025 13:35 Ответить
Воно скоро день скумбрії прийме, або день бакланова його
15.01.2025 13:42 Ответить
Краще б уже запровадив День ***. То було би справжнє всенародне свято. Варто лише уявити собі ...
15.01.2025 13:42 Ответить
День захисту дупи Зеленського... І Єрмака.
15.01.2025 13:48 Ответить
Ще одним броньованим є повід організувати гулянки в ресторанах, подарунки за рахунок бюджету..
15.01.2025 14:02 Ответить
Чим відрізняється день охорони від дня маріхуани. Довбень почав щось нове нюхати. Ще до весни напевно прийме свято дня корупціонера непокараного. Щеж жодного не покарав яи не так громадо. Срака обнюхана *****
15.01.2025 14:14 Ответить
чего же с него столько гов*на лезет?
15.01.2025 14:22 Ответить
сколько после этого чма отменять всего придется!.....
15.01.2025 14:24 Ответить
Шисть років ганьби прийдется викреслювати.
15.01.2025 14:51 Ответить
для чого нам такий пересидент?
15.01.2025 14:55 Ответить
Хочу День скумбрии
15.01.2025 16:15 Ответить
Тепер в охоронців Єрмака-Зеленського буде своє свято.
15.01.2025 18:49 Ответить
це ті в.****** шо не підлягають мобілізаціі та можуть....бикувати по місту.... пьяні вбивати дітей
16.01.2025 10:03 Ответить
 
 