Зеленський запровадив День Управління державної охорони України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №31/2025, яким запроваджено щорічне святкування Дня Управління державної охорони України (УДО).

Відповідний документ оприлюднено 15 січня на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ

В указі зазначено, що це рішення ухвалено з урахуванням важливості діяльності Управління державної охорони у забезпеченні безпеки визначених законом органів державної влади, вищих посадових осіб України, а також високопосадовців іноземних держав і міжнародних організацій.

"Установити День Управління державної охорони України, який відзначати щороку 15 січня," - йдеться в тексті указу.

Указ набуває чинності з моменту його оприлюднення.

Нагадаємо, УДО було створене 15 січня 1992 року відповідно до указу Президента України №40, під назвою Управління охорони вищих посадових осіб. Пізніше його перейменували на Управління державної охорони України.

