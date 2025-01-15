УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11738 відвідувачів онлайн
Новини
1 287 33

Зеленський запровадив День Управління державної охорони України

Зеленський присвоїв звання Героя України дев’ятьом військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №31/2025, яким запроваджено щорічне святкування Дня Управління державної охорони України (УДО).

Відповідний документ оприлюднено 15 січня на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ

В указі зазначено, що це рішення ухвалено з урахуванням важливості діяльності Управління державної охорони у забезпеченні безпеки визначених законом органів державної влади, вищих посадових осіб України, а також високопосадовців іноземних держав і міжнародних організацій.

"Установити День Управління державної охорони України, який відзначати щороку 15 січня," - йдеться в тексті указу.

Указ набуває чинності з моменту його оприлюднення.

Нагадаємо, УДО було створене 15 січня 1992 року відповідно до указу Президента України №40, під назвою Управління охорони вищих посадових осіб. Пізніше його перейменували на Управління державної охорони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фактів про підготовку замахів на Зеленського наразі немає, - УДО

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) УДО (112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
А день розблокування ракетних програм, закритих в серпі 2019, слабо зробити?
показати весь коментар
15.01.2025 13:11 Відповісти
+16
Поки не прийняли закон про коментарі - Осел - повний довбень.
показати весь коментар
15.01.2025 13:12 Відповісти
+13
Прошу зепрезидента запровадити День асинезатора і водовоза, також Дні торгівця в підземному переході, День контрабандиста, День хабарника і посередника, День блазня із святкуванням на стадіоні, де проходили шоу-дебати, День політикінь-летунів з парасолькою, День корабельної сосни Баба-да, День товстунів-депутатів....
показати весь коментар
15.01.2025 13:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А день розблокування ракетних програм, закритих в серпі 2019, слабо зробити?
показати весь коментар
15.01.2025 13:11 Відповісти
В нас скоро на дню буде по два св"ята - не Украіна а св"ято якесь
показати весь коментар
15.01.2025 13:12 Відповісти
Поки не прийняли закон про коментарі - Осел - повний довбень.
показати весь коментар
15.01.2025 13:12 Відповісти
Перефразовуючи "бородатий" жарт:
Засідання суду.
- Вася, ви про кого це написали?
- Про Осла.
- Товариш майор, а ви кого мали на увазі, подаючи позов на Васю?
показати весь коментар
15.01.2025 13:17 Відповісти
Прошу зепрезидента запровадити День асинезатора і водовоза, також Дні торгівця в підземному переході, День контрабандиста, День хабарника і посередника, День блазня із святкуванням на стадіоні, де проходили шоу-дебати, День політикінь-летунів з парасолькою, День корабельної сосни Баба-да, День товстунів-депутатів....
показати весь коментар
15.01.2025 13:13 Відповісти
Дуже актуально🤔🧐😁 І як ми до цього без такого свята жили... уму нііірааастяжімо 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
15.01.2025 13:14 Відповісти
Короче премії, медальки і +1 корпоратив чемоданоносцям
показати весь коментар
15.01.2025 13:15 Відповісти
Почитайте, що про ту держохорону пише ветеран Юрій Гудименко. Їх занадто багато після 2022 стало, а тепер ще й в кожну школу по такому охоронцю змушують поставити замість того, щоб хоча б половину їх мобілізувати...
показати весь коментар
15.01.2025 13:17 Відповісти
День Сонця - державне свято в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F КНДР. Відзначається https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 15 квітня на честь дня народження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC_%D0%86%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD Кім Ір Сена, якого в Північній Кореї називають «Сонцем нації». День народження Кім Ір Сена, який був офіційним святом з 1968 року, був перейменований у День Сонця в 1997 році, через три роки після його смерті. Назва бере своє значення з ім'ям вождя https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Ір Сена - з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 корейського для «стати сонцем».

Треба і нам таке. пане президенте.
показати весь коментар
15.01.2025 13:18 Відповісти
Нас влаштує і таке:
показати весь коментар
15.01.2025 13:26 Відповісти
Що цей клоун ще може придумати? Скоро вже всі дні святами будуть
показати весь коментар
15.01.2025 13:19 Відповісти
А ''день ЗЕ-***ла'' буде?
показати весь коментар
15.01.2025 13:20 Відповісти
Напевно незабаром з'явится День Керівника Офісу Президента або якись День Радника Президента
показати весь коментар
15.01.2025 13:34 Відповісти
Держохоронці пірнатимуть у фонтани та з вигуками "За Держохорону!" розбиватимуь об голови пляшки.
показати весь коментар
15.01.2025 13:22 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2025 13:22 Відповісти
На черзі "День розмінування Чонгара" та "День врятування вагнерівців"...
показати весь коментар
15.01.2025 13:23 Відповісти
Як у найвеличнішого на більше мізків не висточає то перемоги, у найближчі часи, Україні не світить! Але вкраїнчікам втомленим від війни це подобається,нашо їм про війну думати,хай порохоботи про війну думають, у вкраїнчиків сплошне свято .
показати весь коментар
15.01.2025 13:24 Відповісти
а День Потужності коли?... чи кожен день?
показати весь коментар
15.01.2025 13:28 Відповісти
А по тисячі грн. народу України, в честь свята охоронців боневтіка-нелоха, будуть видавати?😁
показати весь коментар
15.01.2025 13:30 Відповісти
заїбав...
показати весь коментар
15.01.2025 13:32 Відповісти
Дайте йому іншу іграшку, хай розважається, аби не хуже.
показати весь коментар
15.01.2025 13:35 Відповісти
Воно скоро день скумбрії прийме, або день бакланова його
показати весь коментар
15.01.2025 13:42 Відповісти
Краще б уже запровадив День ***. То було би справжнє всенародне свято. Варто лише уявити собі ...
показати весь коментар
15.01.2025 13:42 Відповісти
День захисту дупи Зеленського... І Єрмака.
показати весь коментар
15.01.2025 13:48 Відповісти
Ще одним броньованим є повід організувати гулянки в ресторанах, подарунки за рахунок бюджету..
показати весь коментар
15.01.2025 14:02 Відповісти
Чим відрізняється день охорони від дня маріхуани. Довбень почав щось нове нюхати. Ще до весни напевно прийме свято дня корупціонера непокараного. Щеж жодного не покарав яи не так громадо. Срака обнюхана *****
показати весь коментар
15.01.2025 14:14 Відповісти
чего же с него столько гов*на лезет?
показати весь коментар
15.01.2025 14:22 Відповісти
сколько после этого чма отменять всего придется!.....
показати весь коментар
15.01.2025 14:24 Відповісти
Шисть років ганьби прийдется викреслювати.
показати весь коментар
15.01.2025 14:51 Відповісти
для чого нам такий пересидент?
показати весь коментар
15.01.2025 14:55 Відповісти
Хочу День скумбрии
показати весь коментар
15.01.2025 16:15 Відповісти
Тепер в охоронців Єрмака-Зеленського буде своє свято.
показати весь коментар
15.01.2025 18:49 Відповісти
це ті в.****** шо не підлягають мобілізаціі та можуть....бикувати по місту.... пьяні вбивати дітей
показати весь коментар
16.01.2025 10:03 Відповісти
 
 