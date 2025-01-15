Зеленський запровадив День Управління державної охорони України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ №31/2025, яким запроваджено щорічне святкування Дня Управління державної охорони України (УДО).
Відповідний документ оприлюднено 15 січня на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ
В указі зазначено, що це рішення ухвалено з урахуванням важливості діяльності Управління державної охорони у забезпеченні безпеки визначених законом органів державної влади, вищих посадових осіб України, а також високопосадовців іноземних держав і міжнародних організацій.
"Установити День Управління державної охорони України, який відзначати щороку 15 січня," - йдеться в тексті указу.
Указ набуває чинності з моменту його оприлюднення.
Нагадаємо, УДО було створене 15 січня 1992 року відповідно до указу Президента України №40, під назвою Управління охорони вищих посадових осіб. Пізніше його перейменували на Управління державної охорони України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Засідання суду.
- Вася, ви про кого це написали?
- Про Осла.
- Товариш майор, а ви кого мали на увазі, подаючи позов на Васю?
Треба і нам таке. пане президенте.