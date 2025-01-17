Зеленский и глава МИД Нидерландов Велдкамп обсудили инвестиции в украинское производство оружия

Президент Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов Каспаром Велдкампом, который находится в Украине с визитом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы благодарны за ваши системы ПВО прежде всего. Думаю, что вы чувствуете то, что это действительно помогает украинцам очень сильно, особенно "петриоты" и другие системы. Это очень важно. Спасибо за последний пакет", - сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи стороны обсудили усиление сотрудничества между украинскими и нидерландскими оборонными компаниями и обозначили перспективные направления.

Министр иностранных дел отметил, что Украина и Нидерланды имеют общую цель - мир, безопасность и стабильность в Европе. Он заверил, что позиция Нидерландов в отношении поддержки Украины неизменна.

Читайте также: Для стабилизации фронта необходимо дополнительное производство дронов и РЭБ, рассчитываем на помощь партнеров, - Зеленский

Велдкамп добавил, что Нидерланды не только оказывают политическую и военную поддержку, но и помогают с восстановлением энергетики. Кроме того, в рамках ЕС страна продолжает работу над новым санкционным пакетом по остановке российского теневого флота.