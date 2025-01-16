УКР
Зеленський і глава МЗС Нідерландів Велдкамп обговорили інвестиції в українське виробництво зброї

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Велдкампом

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом, який перебуває в Україні з візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми вдячні за ваші системи ППО насамперед. Думаю, що ви відчуваєте те, що це справді допомагає українцям дуже сильно, особливо "петріоти" та інші системи. Це дуже важливо. Дякую за останній пакет", – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення співпраці між українськими та нідерландськими оборонними компаніями й окреслили перспективні напрями.

Міністр закордонних справ зазначив, що Україна та Нідерланди мають спільну мету – мир, безпека та стабільність у Європі. Він запевнив, що позиція Нідерландів щодо підтримки України незмінна.

Також читайте: Для стабілізації фронту необхідне додаткове виробництво дронів і РЕБ, розраховуємо на допомогу партнерів, - Зеленський

Велдкамп додав, що Нідерланди не лише надають політичну та військову підтримку, а й допомагають із відновленням енергетики. Крім того, у межах ЄС країна продовжує роботу над новим санкційним пакетом щодо зупинки російського тіньового флоту.

 

Зеленський Володимир (25153) Нідерланди (1621)
