Зеленський і глава МЗС Нідерландів Велдкамп обговорили інвестиції в українське виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Велдкампом, який перебуває в Україні з візитом.

"Ми вдячні за ваші системи ППО насамперед. Думаю, що ви відчуваєте те, що це справді допомагає українцям дуже сильно, особливо "петріоти" та інші системи. Це дуже важливо. Дякую за останній пакет", – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення співпраці між українськими та нідерландськими оборонними компаніями й окреслили перспективні напрями.

Міністр закордонних справ зазначив, що Україна та Нідерланди мають спільну мету – мир, безпека та стабільність у Європі. Він запевнив, що позиція Нідерландів щодо підтримки України незмінна.

Велдкамп додав, що Нідерланди не лише надають політичну та військову підтримку, а й допомагають із відновленням енергетики. Крім того, у межах ЄС країна продовжує роботу над новим санкційним пакетом щодо зупинки російського тіньового флоту.