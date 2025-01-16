Для стабілізації фронту необхідне додаткове виробництво дронів і РЕБ, розраховуємо на допомогу партнерів, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили можливість залучення партнерів до додаткового виробництва дронів і засобів радіоелектронної боротьби для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми дуже багато говорили конкретики, я дуже хотів, щоб Кір умовив уряд, тому що ми можемо тільки розраховувати на допомогу Великої Британії, на їх підтримку, завдяки дипломатії, щоб вони об'єднали кількох партнерів і змогли досягти бажаної, конкретної цифри на додаткове виробництво дронів і РЕБ", - сказав Зеленський на спільній зі Стармером пресконференції в Києв.
За словами президента, це "дві необхідні речі". Зеленський наголосив на наявності всіх розрахунків, компаній-виробників і на тому, що Україна готова повністю стабілізувати ситуацію і взяти "ініціативу у свої руки" на деяких напрямках фронту.
