Для стабілізації фронту необхідне додаткове виробництво дронів і РЕБ, розраховуємо на допомогу партнерів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили можливість залучення партнерів до додаткового виробництва дронів і засобів радіоелектронної боротьби для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми дуже багато говорили конкретики, я дуже хотів, щоб Кір умовив уряд, тому що ми можемо тільки розраховувати на допомогу Великої Британії, на їх підтримку, завдяки дипломатії, щоб вони об'єднали кількох партнерів і змогли досягти бажаної, конкретної цифри на додаткове виробництво дронів і РЕБ", - сказав Зеленський на спільній зі Стармером пресконференції в Києв.

За словами президента, це "дві необхідні речі". Зеленський наголосив на наявності всіх розрахунків, компаній-виробників і на тому, що Україна готова повністю стабілізувати ситуацію і взяти "ініціативу у свої руки" на деяких напрямках фронту.

