УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11565 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 380 38

Для стабілізації фронту необхідне додаткове виробництво дронів і РЕБ, розраховуємо на допомогу партнерів, - Зеленський

президент України Зеленський

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорили можливість залучення партнерів до додаткового виробництва дронів і засобів радіоелектронної боротьби для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми дуже багато говорили конкретики, я дуже хотів, щоб Кір умовив уряд, тому що ми можемо тільки розраховувати на допомогу Великої Британії, на їх підтримку, завдяки дипломатії, щоб вони об'єднали кількох партнерів і змогли досягти бажаної, конкретної цифри на додаткове виробництво дронів і РЕБ", - сказав Зеленський на спільній зі Стармером пресконференції в Києв.

За словами президента, це "дві необхідні речі". Зеленський наголосив на наявності всіх розрахунків, компаній-виробників і на тому, що Україна готова повністю стабілізувати ситуацію і взяти "ініціативу у свої руки" на деяких напрямках фронту.

Читайте також: Британія надасть Україні $6,6 мільярда допомоги у 2025 році, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25153) дрони (5293) РЕБ (171)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Де гроші на дрони і РЕБ, падло?
показати весь коментар
16.01.2025 16:56 Відповісти
+13
Делегація Рахункової палати на чолі з подругою Зеленського Піщанською поїхала в Лондон за бюджетні 477 тис. грн на день бухгалтера.

Скидайтеся на дрони, поки друзі та шалави Зеленського тринькають державні гроші за кордоном.
показати весь коментар
16.01.2025 16:59 Відповісти
+13
знову йому бл@дь партнери в штани насрали! нічого нового...
показати весь коментар
16.01.2025 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де гроші на дрони і РЕБ, падло?
показати весь коментар
16.01.2025 16:56 Відповісти
Пам'ятаєти мишей, що з'їли зерно з держрезерву? Їх не потруїли, не знищили. Вони розкабаніли і жерти хочуть ще більше. Ось ті "миші" і гроші "поточили"!
показати весь коментар
16.01.2025 20:17 Відповісти
най твоя подруга піщанська разом із своєю шоблою заспонсорує
не збідніє
показати весь коментар
16.01.2025 16:57 Відповісти
За гроши які крадуть у держави його подруги і друзі, і за гроши шо вкрав сам зеленський разом з коломойским і ховае у офшорах, і що тратить його скумбрія на відпочинок у Шваейцаріі можно, не один міліон дронів закупити.
показати весь коментар
16.01.2025 18:35 Відповісти
Делегація Рахункової палати на чолі з подругою Зеленського Піщанською поїхала в Лондон за бюджетні 477 тис. грн на день бухгалтера.

Скидайтеся на дрони, поки друзі та шалави Зеленського тринькають державні гроші за кордоном.
показати весь коментар
16.01.2025 16:59 Відповісти
Не пробували - не красти???
показати весь коментар
16.01.2025 16:59 Відповісти
Не красти в країні 73% тубо лохів? Це не посильне завдання для естрадних кловунів
показати весь коментар
16.01.2025 18:38 Відповісти
шо уже 1 мільон дронів закінчився?...ворюги несчастные
показати весь коментар
16.01.2025 17:00 Відповісти
знову йому бл@дь партнери в штани насрали! нічого нового...
показати весь коментар
16.01.2025 17:01 Відповісти
На підкуп потенційного лохторату грошей вистачило, а на дрони ні?
Вдавився б ти своєю брудною тисячею!
показати весь коментар
16.01.2025 17:03 Відповісти
А де ж твій ''мульйон'' дронів? Не материлізувався з твого відосика.
показати весь коментар
16.01.2025 17:04 Відповісти
сцить в очі українцям і не боїться. дякую 73% дурникам
показати весь коментар
16.01.2025 17:04 Відповісти
Фронт треба не стабілізувати, а вигинати в бік супротивника.
показати весь коментар
16.01.2025 17:04 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2025 17:06 Відповісти
доповідаю голосом через рот, це стьоб із зелених. про курточку Порошенка та за допомогу яку Порошенко передає ЗСУ. Автор -Нестор Прилуцький завзятий порохобог до речі. це гумор над хворими зебілами. розумієш тепер?
показати весь коментар
16.01.2025 17:45 Відповісти
Тепер я розумію, тільки цей стьоб неоднозначний, як що не знати про курточку Порошенка.
показати весь коментар
16.01.2025 17:48 Відповісти
ну це в принципі так, як і не знати про допомогу про яку зелені розповсюджують брехні.
показати весь коментар
16.01.2025 17:50 Відповісти
Одне питання: скільки власних грошей витратив Боневтік на допомогу армії?
показати весь коментар
16.01.2025 17:55 Відповісти
х..й цілих нуль десятих
показати весь коментар
16.01.2025 18:14 Відповісти
Бубо, розкажі англійцям, як ви з Умєровим ×¥єм міни робите.
показати весь коментар
16.01.2025 17:08 Відповісти
Нарешті щось розумне.
показати весь коментар
16.01.2025 17:13 Відповісти
Байден уже посланий.
показати весь коментар
16.01.2025 17:16 Відповісти
Чувачело! Ти від відповідальності не відмажешся. Дронів дохера, людей немає. Роби шось із цим. Конкретно що робити тобі американці кажуть.
показати весь коментар
16.01.2025 17:17 Відповісти
Хтось десь бачив чи чув, щоб від держави, за три роки війни, були дрони і реби на фронт? Я не бачив і не чув.
показати весь коментар
16.01.2025 17:18 Відповісти
А у пищанской не хочешь попрощ,курва?
показати весь коментар
16.01.2025 17:23 Відповісти
П...р!
показати весь коментар
16.01.2025 17:32 Відповісти
Воно таке і є
показати весь коментар
16.01.2025 18:16 Відповісти
Дайте гроші і буде як у кацапів: виділили сто рубльов на постройку корабльов, 93 рублі, пропілі і про..блі, остальниє 7 рубльов на постройку корабльов
показати весь коментар
16.01.2025 18:10 Відповісти
Нууу... так , це також необхідно. Але ж і ротації бєздарєй кров з носа як на часі вже треба перестати проводити. Чуваки, дограєтеся.
показати весь коментар
16.01.2025 18:22 Відповісти
Для стабілізації фронту потрібно було не міняти Залужного і його генералів на тупих сраколизів.
показати весь коментар
16.01.2025 18:57 Відповісти
Тоді для чого транжирити Резервний фонд ? Для рейтингу ? А дрони, РЕБ - це не кращий рейтинг, якщо президент думає про Перемогу ??? Чи я помиляюсь з пріоритетами президента країни у стані війни ?
показати весь коментар
16.01.2025 19:19 Відповісти
 
 