В результате падения обломков БпЛА на Киевщине ранен ребенок, - ОВА
В ночь на 16 января осколки российского беспилотника ранили ребенка в Киевской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник.
"В результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БпЛА на Киевщину в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения. У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Калашник.
По его информации, также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.
