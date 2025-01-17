В результате падения обломков БпЛА на Киевщине ранен ребенок, - ОВА

В ночь на 16 января осколки российского беспилотника ранили ребенка в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал и.о. председателя Киевской ОГА Николай Калашник.

"В результате падения обломков сбитых целей во время атаки вражеских БпЛА на Киевщину в одном из населенных пунктов ранения получил ребенок 2012 года рождения. У мальчика подозрение на контузию и рваная рана бедра. Он госпитализирован в больницу. Ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказал Калашник.

По его информации, также из-за падения обломков произошел пожар в кафе-магазине и пристроенной котельной на площади почти 200 квадратных метров. Сейчас пожар локализован. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома.

