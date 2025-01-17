Оккупанты нанесли 515 ударов по Запорожской области за сутки: повреждены дома и объекты инфраструктуры

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 515 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне атаковали область БпЛА различной модификации, из РСЗО и артиллерии.

289 БпЛА различной модификации атаковали Магдалиновку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку и Новодаровку.

30 обстрелов из РСЗО накрыли Новоандреевку, Новодаровку, Новоданиловку и Малую Токмачку.

196 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Новодаровки.

Сообщается, что поступило 38 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.