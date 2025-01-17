РУС
1 538 7

Очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину, - Умеров

Умєров і Крозетто

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто договорились об усилении оборонного сотрудничества между странами. В частности, Италия выделила очередной пакет военной помощи, который уже направляется в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщил Умеров по итогам встречи с Крозетто в Киеве.

"Италия усиливает поддержку Украины!.. Главная новость - очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили объединение усилий в сфере оборонной промышленности.

Смотрите также: Украина и Италия обсудили использование замороженных активов РФ для закупки ПВО, - Минобороны. ФОТО

"Планируем запуск совместных предприятий и другие инициативы для максимальной поддержки нашего оборонного комплекса", - добавил Умеров.

В свою очередь Крозетто подтвердил решительную поддержку Украины со стороны Италии и подчеркнул важность расширения формата "Рамштайн". Это критически важно для обеспечения всего необходимого украинским защитникам.

Умеров поблагодарил итальянский народ и правительство за их неизменную поддержку, а также Крозетто за его лидерство и эффективное сотрудничество.

Также читайте: Мир в Украине, а также на Ближнем Востоке еще не был настолько насущен и остро необходим, как сейчас, - президент Италии Маттарелла

Напомним, 16 января в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Автор: 

Италия (1676) помощь (8062) Умеров Рустем (632)
Розказуйте розказуйте ідіоти зелені...
17.01.2025 08:09 Ответить
до літа допрямує?
17.01.2025 08:22 Ответить
Умеров хоч раз був на фронті ,людина абсолютно далека від ЗСУ .
17.01.2025 08:37 Ответить
умэров, напиши ще маршрут, графік руху і сфоткайся на фоні ешелону, для краси
17.01.2025 08:54 Ответить
зелёный попугай
17.01.2025 09:07 Ответить
А що там з корупцією в МО?
17.01.2025 09:34 Ответить
Технології Лідора ! Відволікання уваги УКРАЇНЦІВ від проблем на фронті ВКИДАМИ про допомогу партнерів. Або лякати українців бездіяльністю партнерів. А на фронті просто ... погано, дуже погано. умерка очолив колону з мінами до Покровська чи в Часів Яр ? Не його кАмпєтєнція ? А "погані" міни чия кАмпєтєнція ? А замовлення зброї у наших ЗБРОЯРІВ чия кАмпєтєнція ? А аванс у мільярди гривень невідомо кому чия ?
17.01.2025 10:02 Ответить
 
 