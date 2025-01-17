Очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Италии Гвидо Крозетто договорились об усилении оборонного сотрудничества между странами. В частности, Италия выделила очередной пакет военной помощи, который уже направляется в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом сообщил Умеров по итогам встречи с Крозетто в Киеве.

"Италия усиливает поддержку Украины!.. Главная новость - очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили объединение усилий в сфере оборонной промышленности.

"Планируем запуск совместных предприятий и другие инициативы для максимальной поддержки нашего оборонного комплекса", - добавил Умеров.

В свою очередь Крозетто подтвердил решительную поддержку Украины со стороны Италии и подчеркнул важность расширения формата "Рамштайн". Это критически важно для обеспечения всего необходимого украинским защитникам.



Умеров поблагодарил итальянский народ и правительство за их неизменную поддержку, а также Крозетто за его лидерство и эффективное сотрудничество.

Напомним, 16 января в Украину с официальным визитом прибыл министр обороны Италии Гвидо Крозетто.