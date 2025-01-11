Украина и Италия обсудили использование замороженных активов РФ для закупки ПВО, - Минобороны. ФОТО

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал Анатолий Клочко провел переговоры с делегацией Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии, где обсуждалась возможность использования замороженных активов РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что стороны обсудили возможность использования доходов от замороженных российских активов, в частности, для закупки ПВО итальянского производства и боеприпасов к этим системам.

Мы заинтересованы, среди прочего, в боеприпасах различного калибра и системах противовоздушной обороны. Однако следует понимать стоимость и сроки, в течение которых они могут быть поставлены для Сил обороны Украины", - сказал Клочко.

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Замминистра поблагодарил итальянцев за поддержку от начала полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, Клочко, представители Минстратегпрома и Генерального штаба Вооруженных сил Украины ознакомились с продукцией итальянских оборонных компаний.

В свою очередь представитель Агентства по вопросам оборонной промышленности Министерства обороны Италии Марчелло Меле представил ключевые направления работы агентства и ознакомил с механизмами потенциального сотрудничества.





Итальянская делегация выразила готовность страны быть не только важным партнером в поддержке Украины, но и участвовать в корректном распределении бюджета ЕС для использования всех возможностей украинской промышленности.

Стороны договорились продолжить работу для реализации идеи по созданию совместных промышленных проектов, добавили в Минобороны.

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