Россия теряет способность эффективно использовать танки на фронте, - Forbes

Российская армия больше не может эффективно использовать танки на поле боя, где постоянное присутствие украинских беспилотников делает бронетехнику легкой мишенью,

Об этом пишет Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

По словам аналитика Дэвида Акса, российские танки вынужденно остаются в укрытиях, чтобы избежать поражения. В случаях, когда командиры рискуют использовать бронетехнику, это приводит к большим потерям, не принося тактического преимущества.

"Там, где россияне отвоевывают позиции, они в основном делают это пешком и несут ошеломляющие потери", - пишет Акс.

На направлениях Покровска и Часова Яра российская пехота продолжает наступать, однако недостаток танков и эффективной механизированной поддержки значительно замедляет их действия.

Аналитик также обращает внимание на кадровый кризис в Кремле, что заставляет Россию обращаться за пополнением войск к таким странам, как Северная Корея.

"Однако пока что у России достаточно войск и желания обменять их жизни на небольшие, но стабильные успехи на востоке Украины. А вот чего у Кремля нет, так это большого количества танков или каких-либо средств для их эффективного использования на поле боя, гудящем беспилотниками", - пишет Акс.

