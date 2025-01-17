РУС
Россия теряет способность эффективно использовать танки на фронте, - Forbes

Присутність рф в Сирії досі зберігається

Российская армия больше не может эффективно использовать танки на поле боя, где постоянное присутствие украинских беспилотников делает бронетехнику легкой мишенью,

Об этом пишет Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

По словам аналитика Дэвида Акса, российские танки вынужденно остаются в укрытиях, чтобы избежать поражения. В случаях, когда командиры рискуют использовать бронетехнику, это приводит к большим потерям, не принося тактического преимущества.

"Там, где россияне отвоевывают позиции, они в основном делают это пешком и несут ошеломляющие потери", - пишет Акс.

На направлениях Покровска и Часова Яра российская пехота продолжает наступать, однако недостаток танков и эффективной механизированной поддержки значительно замедляет их действия.

Аналитик также обращает внимание на кадровый кризис в Кремле, что заставляет Россию обращаться за пополнением войск к таким странам, как Северная Корея.

"Однако пока что у России достаточно войск и желания обменять их жизни на небольшие, но стабильные успехи на востоке Украины. А вот чего у Кремля нет, так это большого количества танков или каких-либо средств для их эффективного использования на поле боя, гудящем беспилотниками", - пишет Акс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стальные "дреды" против украинских FPV: россияне пытаются защитить технику тросами. ФОТО

Автор: 

армия РФ (20346) танк (2299)
Я так розумію, що кацапи атакують малими групами, в переважності без танків, а наші обороняються, сидять у спеціально підготовленних фортифікаціях, то хто тоді має перевагу? Чи немає фортифікацій і бійці ЗСУ також знаходяться в чистому полі? А якже виділені кошти і переможні повідомлення Верховного у своїх відосах, що все окей?
17.01.2025 10:38
Кошты уходят на новые хатынки офицерам и их кумам. По бумагам все выделяется. А в реале бардак. Потому что не наказывают за это.
17.01.2025 10:53
"Аналітик також звертає увагу на кадрову кризу в Кремлі […]"

Такого автор не писав. Його слова:

"There are obvious cracks in the Kremlin's manpower system", -

Означають

"Кремлівська система забезпечення живою силою явно тріщить".
17.01.2025 11:14
Тому потрібні дрони. Багато дронів.
І це Захід може.
Виробництво пасажирських автомобілів у Німеччині за підсумками 2024 року склало 4,1 млн одиниць, залишившись приблизно на рівні 2023 року.
Тільки у Німеччині тільки за минулий рік випустили більше 4 млн автівок.
Тобто всі ресурси є.
Якщо замість однієї автівки робити чотири дрони (а можна ж і більше), то це вийде 16 млн дронів на рік. Тут навіть китайці б потилиці почухали, не кажучи про русню.
Але ні. Автівки важливіші за безпеку і свободу.
17.01.2025 10:37
Можливо , просто , запиту нема ...?
17.01.2025 11:23
Так. Смажений півень у дупу не дзьобнув. Але коли дзьобне - пізно вже буде. Дрони будуть потрібні на вчора.
Фізично ресурсу у них вистачає, якщо 4 мільйони автівок на рік в одній країні роблять, але вони не можуть, через непохитність принципу "інтереси особистості мають найвищий пріоритет у державі", спрямувати їх на ті ж дрони. Бо нащо пересічному стільки дронів тут і зараз?
17.01.2025 11:28
Парадокс в тому , що якщо Україні треба більше дронів , а Китай обмежує постачання комплектуючих , то чому б за ті гроші , що виділяє нам Захід , не закуповувати в них же , на заході , дрони або запчастини до них ?! Всім , від цього , буде користь .
Чи може , просто , немає запиту на це від української влади ?
Або ще гірше - можливо на заході вже не можуть , без китайців , навіть це робити ?!
17.01.2025 11:40
Не маю відповіді.
17.01.2025 11:41
а если производить дроны вместо продуктов питания, не кушать и не пить, то дронов будет еще больше. вы, как я погляжу, еще тот стратег
17.01.2025 13:51
Пончик саме так і робить. Тому для нього відвантажити пару мільйонів снарядів ***** - не проблема взагалі.
Та й на росії зброї роблять за три місяці більше, ніж в усьому НАТО за рік.
17.01.2025 14:21
ну так и живите как у пончика, почему немцам это предлагаете?
17.01.2025 14:54
Це до того, що ресурси насправді є.
Політичної волі немає.
Як і у питанні зі знахабнілими мігрантами.
Чекайте, поки вас русня прийде освобождать від всємірного халіфата.
17.01.2025 15:12
Орки просочуються по два - три, потім збираються разом для захоплення села, для прикладу.
Пролазять як таргани, всіх не перебєш, хтось доходить. В них є зв'язок, дії корегують, розвідка безпілотників.
Якщо які позиції ЗСУ виявляють - зносять артою, бомбами. ЗСУ в цей час атакують їх дронами.
Так розумію - ніякої лінії фронту з окопами немає.
17.01.2025 11:01
Якщо не розумієш - краще не пиши !
Кацапи , перед наступом , тривалий час виносять наші позиції з арти чи мінометів ... потім просочуються , під прикриттям дронів , зазвичай - в декількох місцях одразу , аби відволікти увагу ...
17.01.2025 11:26
Окопи є. Накопано технікою тисячі кілометрів. Просто вони в 99% випадків - пусті. Окоп в умовах можливостей з точного визначення координат (дронова аеророзвідка) та точкового ураження з повітря (FPV-дрони) практично втратив своє значення як засіб оборони. З 2014 року оборона і у ЗСУ, і у кацапів - очагова, прив'язана виключно до транспортних шляхів, рель'єфу та природних можливостей для мінімального захисту. Звідсіля - оборона посадок і просування майже виключно посадками.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:39
Треба розвивати дрони с кулеметами, бажано нічним баченням проти піхоти.
Вони вже є.

Дивно, що передача нато снарядів - дистанційного артилерійського мінуванння великих площ не зупинила піхотний наступ росіян.

Задача зупинити росіян, дочекатись появи наших балістичних і крилатих ракет у массових кількостях, почати знищувати критичну інфраструктуру в росії.
17.01.2025 11:05
НАТО не передає і 5% необхідної для "тотального дистанційного мінування" кількості відповідних арт-снарядів. А свої запаси протипіхотних мін Україна ще в 199х-200х роках знищіла, приєднавшись до відповідної конвенції. Ну тоді ж, коли знищила 4/5 танкового парку, 4/5 арти, всю стратегічну авіацію, 9/10 тактичної авіації та всі балістичні ракети.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:43
"Аналітик також звертає увагу на кадрову кризу в Кремлі […]"

Такого автор не писав. Його слова:

"There are obvious cracks in the Kremlin's manpower system", -

Означають

"Кремлівська система забезпечення живою силою явно тріщить".
17.01.2025 11:14 Ответить
У порівнянні з "Київ за 3 дні" і "Україна за 2 тижні" - захоплення пари сіл на день коштом трьох-чотирьох піхотних батальйонів, танкової роти та 2-4 дивізіонів арти - то реально катастрофа для будь-якої армії. США, наприклад, на фоні значно менших втрат - вийшла фактично з поразкою з таких конфліктів, як в'єтнамський або нещодавно з Афганістану. В засрашки "больвий поріг" - значно вищій щодо втрат, очевидно, як і в будь-якій диктатурі. Але ідіотизмом буде вважати, що засрашка так може нескінчено.

Осінтери, он, вже доповідають, що в засрашки на базах зберігання закінчуюється причепна арта. Причому з тієї номенклатури, яка "передостання, а за нею зовсім неліквід, який теж уже розкупорили ще 2 роки тому". Наприклад, причепна гаубиця Д-30:
на 24.02.2022 - у військах окупантів її майже не було. ~3050 штук на базах зберігання.
на 01.06.2023 - на базах зберігання ~2100 штук.
на 01.09.2024 - на базах зберігання ~870 штук.

Це об'єктивні дані - пораховані на супутникових фото. Весь металобрухт теж записаний в "можливе відновлення".

Отже - майже вся "штатна" арта у вигляді САУ та гаубиць Мста-Б - розхєрачена ЗСУ. Півроку тому на базах зберігання залишилось лише 25% від "третього" складу арти - на фронт реально тягнуть іржаву некондицію.

Тож воювати ***** об'єктивно зараз немає чим і навіть немає ким - інакше не довелось би ***** сєв.корейців бригадами купувати. А що ЗСУ задкує - так у нас теж становище гімняне. І поточна "стратегічна" задача України і ЗСУ не перемогти за 2 тижні, а не впасти, на жаль.
17.01.2025 12:50
 
 