Россия теряет способность эффективно использовать танки на фронте, - Forbes
Российская армия больше не может эффективно использовать танки на поле боя, где постоянное присутствие украинских беспилотников делает бронетехнику легкой мишенью,
Об этом пишет Forbes, информирует Цензор.НЕТ.
По словам аналитика Дэвида Акса, российские танки вынужденно остаются в укрытиях, чтобы избежать поражения. В случаях, когда командиры рискуют использовать бронетехнику, это приводит к большим потерям, не принося тактического преимущества.
"Там, где россияне отвоевывают позиции, они в основном делают это пешком и несут ошеломляющие потери", - пишет Акс.
На направлениях Покровска и Часова Яра российская пехота продолжает наступать, однако недостаток танков и эффективной механизированной поддержки значительно замедляет их действия.
Аналитик также обращает внимание на кадровый кризис в Кремле, что заставляет Россию обращаться за пополнением войск к таким странам, как Северная Корея.
"Однако пока что у России достаточно войск и желания обменять их жизни на небольшие, но стабильные успехи на востоке Украины. А вот чего у Кремля нет, так это большого количества танков или каких-либо средств для их эффективного использования на поле боя, гудящем беспилотниками", - пишет Акс.
І це Захід може.
Виробництво пасажирських автомобілів у Німеччині за підсумками 2024 року склало 4,1 млн одиниць, залишившись приблизно на рівні 2023 року.
Тільки у Німеччині тільки за минулий рік випустили більше 4 млн автівок.
Тобто всі ресурси є.
Якщо замість однієї автівки робити чотири дрони (а можна ж і більше), то це вийде 16 млн дронів на рік. Тут навіть китайці б потилиці почухали, не кажучи про русню.
Але ні. Автівки важливіші за безпеку і свободу.
Фізично ресурсу у них вистачає, якщо 4 мільйони автівок на рік в одній країні роблять, але вони не можуть, через непохитність принципу "інтереси особистості мають найвищий пріоритет у державі", спрямувати їх на ті ж дрони. Бо нащо пересічному стільки дронів тут і зараз?
Чи може , просто , немає запиту на це від української влади ?
Або ще гірше - можливо на заході вже не можуть , без китайців , навіть це робити ?!
Та й на росії зброї роблять за три місяці більше, ніж в усьому НАТО за рік.
Політичної волі немає.
Як і у питанні зі знахабнілими мігрантами.
Чекайте, поки вас русня прийде освобождать от всємірного халіфата.
Пролазять як таргани, всіх не перебєш, хтось доходить. В них є зв'язок, дії корегують, розвідка безпілотників.
Якщо які позиції ЗСУ виявляють - зносять артою, бомбами. ЗСУ в цей час атакують їх дронами.
Так розумію - ніякої лінії фронту з окопами немає.
Кацапи , перед наступом , тривалий час виносять наші позиції з арти чи мінометів ... потім просочуються , під прикриттям дронів , зазвичай - в декількох місцях одразу , аби відволікти увагу ...
Вони вже є.
Дивно, що передача нато снарядів - дистанційного артилерійського мінуванння великих площ не зупинила піхотний наступ росіян.
Задача зупинити росіян, дочекатись появи наших балістичних і крилатих ракет у массових кількостях, почати знищувати критичну інфраструктуру в росії.
Такого автор не писав. Його слова:
"There are obvious cracks in the Kremlin's manpower system", -
Означають
"Кремлівська система забезпечення живою силою явно тріщить".
Осінтери, он, вже доповідають, що в засрашки на базах зберігання закінчуюється причепна арта. Причому з тієї номенклатури, яка "передостання, а за нею зовсім неліквід, який теж уже розкупорили ще 2 роки тому". Наприклад, причепна гаубиця Д-30:
на 24.02.2022 - у військах окупантів її майже не було. ~3050 штук на базах зберігання.
на 01.06.2023 - на базах зберігання ~2100 штук.
на 01.09.2024 - на базах зберігання ~870 штук.
Це об'єктивні дані - пораховані на супутникових фото. Весь металобрухт теж записаний в "можливе відновлення".
Отже - майже вся "штатна" арта у вигляді САУ та гаубиць Мста-Б - розхєрачена ЗСУ. Півроку тому на базах зберігання залишилось лише 25% від "третього" складу арти - на фронт реально тягнуть іржаву некондицію.
Тож воювати ***** об'єктивно зараз немає чим і навіть немає ким - інакше не довелось би ***** сєв.корейців бригадами купувати. А що ЗСУ задкує - так у нас теж становище гімняне. І поточна "стратегічна" задача України і ЗСУ не перемогти за 2 тижні, а не впасти, на жаль.