Китай на инаугурации Трампа будет представлять вице-президент Хань Чжэн, - The Washington Post

Китай делегировал вице-президента Хань Чжэна в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина для участия в инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на МИД КНР, информирует Цензор.НЕТ.

В заявлении внешнеполитического ведомства указано, что КНР готова к сотрудничеству с новой администрацией США.

"По приглашению американской стороны специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина вице-президент Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации президента Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

Также читайте: США ввели санкции против компаний из Китая и банка Кыргызстана, сотрудничающих с Россией

МИД Китая подчеркнул, что основой внешней политики страны остаются принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимной выгоды.

"Мы готовы работать с новой администрацией США для улучшения диалога и обменов, надлежащего разрешения разногласий, расширения взаимовыгодного сотрудничества и развития стабильных и устойчивых отношений между нашими странами", - отметили в МИД КНР.

Ранее сообщалось, что вместо Си на церемонии будет присутствовать один из его заместителей. Одна из кандидатур - Хань Чжэнь, заместитель Си, или же министр иностранных дел Ван И. Некоторые советники Трампа выразили опасения относительно того, что присутствие на инаугурации представителя низкого ранга, такого как Ван или Хань, может быть расценено как недостаточно высокий уровень представительства со стороны Китая. Наиболее желаемой кандидатурой был Цай Ци, член Политбюро КНР, как ближайший соратник Си Цзиньпина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не комментирует информацию о пленных военных КНДР в Украине

17.01.2025 11:00 Ответить
інаугурація трампа - це чорна мітка. Якщо я вірно розумію, запрошені в основній більшості - фріки.
17.01.2025 11:02 Ответить
І шо?
17.01.2025 11:13 Ответить
Не к лицу (негоже) ЫМПЕРАТОРУ поднебесной слоняться на сомнительных мероприятиях!
17.01.2025 12:40 Ответить
 
 