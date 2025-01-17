РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11022 посетителя онлайн
Новости
946 8

Офис Нетаньяху подтвердил одобрение соглашения о прекращении огня в Полосе Газы, - СМИ

ХАМАС погодився на припинення вогню та звільнення заручників

Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа заключили соглашение в столице Катара, Дохе.

Об этом сообщает Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, премьер-министр Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности для голосования за соглашение. Однако полное заседание кабинета, согласно заявлению, состоится только вечером субботы, поскольку противники соглашения имеют право подать петицию в Верховный суд. Это связано с необходимостью соблюдения 24-часового периода для обжалования решения, особенно с учетом Шабата.

Таким образом, соглашение вступит в силу не раньше понедельника, на один день позже запланированного.

Израильская переговорная группа проинформировала премьера о достижении соглашения. Семьи 98 заложников, которые остаются в плену, также получили соответствующие уведомления.

"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников - как живых, так и мертвых", - подчеркнули в офисе Нетаньяху.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецпредставитель Трампа прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе до инаугурации 20 января,- Axios

Война Израиля с ХАМАС

Израильская военная операция в 2023 году стала ответом на нападение ХАМАСа в октябре, повлекшее значительные человеческие потери и похищения гражданских.

Несмотря на месяцы напряженных переговоров, прорыв стал возможным благодаря дипломатическим усилиям Египта, США и других международных посредников. В частности, президент США Джо Байден активно призывал стороны найти решение, тогда как Дональд Трамп предупредил о риске обострения ситуации.

В августе NYT сообщала, что официальные лица США говорят, что в Газе израильская армия достигла всего, чего хотела, кроме освобождения заложников.

В субботу, 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.

14 января ХАМАС согласился на проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газы.

Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.

После офис премьера Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что террористическая группировка ХАМАС отказалась от некоторых договоренностей по мирному соглашению с Израилем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден подтвердил достижение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом: после многих месяцев интенсивной дипломатии

Автор: 

Израиль (2088) Хамас (197)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Даремно, Хамас треба було добивать
показать весь комментарий
17.01.2025 11:16 Ответить
США продавили.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:18 Ответить
Добивати що. Повністю добити хамас можна лиши знищивши іслам як релігію. Краще вже контрольований хаос.
показать весь комментарий
17.01.2025 11:27 Ответить
Було б непогано.
показать весь комментарий
17.01.2025 12:59 Ответить
Сирія
Ізраїль
Україна ...?
показать весь комментарий
17.01.2025 11:19 Ответить
мы следующие????
показать весь комментарий
17.01.2025 11:20 Ответить
Всі вище питають, чи Україна наступна (в плані заморозки, домовленостей).

Звісно ні, і ось чому:

1. сирія - це взагалі збіг обставин (слабкість росії, фактор туреччини)

2. газа і Ізраїль: багато розуму не треба щоб надавити на Ізраїль. І хто сказав, що підписане запрацює (і не зірветься)? (як трамп вміє домовлятись - ми бачили у 2017-2020)

3. Україна: ні трамп ні ко дупля не відстрілюють про Україну. Послухайте келлога, послухайте волца, і найголовніше - рубіо . На фоні демократів, це першокурсники-аматори (у питаннях війни в Україні)
показать весь комментарий
17.01.2025 11:37 Ответить
Уступи террористам хотя бы в одном требовании и это лишь только подготовит новый теракт. Нельзя с ними вести переговоров, а заложниках нужно думать как о трупах (с большой вероятностью, если не удастся освободить силой)!
показать весь комментарий
17.01.2025 12:35 Ответить
 
 