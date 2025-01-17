Офис Нетаньяху подтвердил одобрение соглашения о прекращении огня в Полосе Газы, - СМИ
Офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа заключили соглашение в столице Катара, Дохе.
Об этом сообщает Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, премьер-министр Нетаньяху созвал заседание кабинета безопасности для голосования за соглашение. Однако полное заседание кабинета, согласно заявлению, состоится только вечером субботы, поскольку противники соглашения имеют право подать петицию в Верховный суд. Это связано с необходимостью соблюдения 24-часового периода для обжалования решения, особенно с учетом Шабата.
Таким образом, соглашение вступит в силу не раньше понедельника, на один день позже запланированного.
Израильская переговорная группа проинформировала премьера о достижении соглашения. Семьи 98 заложников, которые остаются в плену, также получили соответствующие уведомления.
"Государство Израиль привержено достижению всех целей войны, включая возвращение всех наших заложников - как живых, так и мертвых", - подчеркнули в офисе Нетаньяху.
Война Израиля с ХАМАС
Израильская военная операция в 2023 году стала ответом на нападение ХАМАСа в октябре, повлекшее значительные человеческие потери и похищения гражданских.
Несмотря на месяцы напряженных переговоров, прорыв стал возможным благодаря дипломатическим усилиям Египта, США и других международных посредников. В частности, президент США Джо Байден активно призывал стороны найти решение, тогда как Дональд Трамп предупредил о риске обострения ситуации.
В августе NYT сообщала, что официальные лица США говорят, что в Газе израильская армия достигла всего, чего хотела, кроме освобождения заложников.
В субботу, 11 января, спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прибыл в Израиль, чтобы добиться прекращения огня в Газе и освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАСом.
14 января ХАМАС согласился на проект соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Секторе Газы.
Ранее американские СМИ сообщили, что в среду, 15 января, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении всех заложников.
После офис премьера Израиля Беньямина Нетаньяху заявил, что террористическая группировка ХАМАС отказалась от некоторых договоренностей по мирному соглашению с Израилем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ізраїль
Україна ...?
Звісно ні, і ось чому:
1. сирія - це взагалі збіг обставин (слабкість росії, фактор туреччини)
2. газа і Ізраїль: багато розуму не треба щоб надавити на Ізраїль. І хто сказав, що підписане запрацює (і не зірветься)? (як трамп вміє домовлятись - ми бачили у 2017-2020)
3. Україна: ні трамп ні ко дупля не відстрілюють про Україну. Послухайте келлога, послухайте волца, і найголовніше - рубіо . На фоні демократів, це першокурсники-аматори (у питаннях війни в Україні)